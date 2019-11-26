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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel SSD 665p satışa çıkıyor

    Geçtiğimiz Eylül ayında Intel’in yeni yol haritasında duyurduğu QLC NAND tabanlı SSD 665p modeli satışa çıkıyor. SSD modelinde iki kapasite seçeneği yer alıyor.
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel SSD 665p satışa çıkıyor
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    Intel’in hücre başına 4-bit veri sıkıştırılabilen QLC NAND teknolojisi üzerine inşa ettiği ilk SSD ürünü olma özelliğine sahip SSD 665p modeli satışa çıkıyor. Yeni SSD modeli yüksek aktarım hızlarına sahip.

    Intel SSD 665p özellikleri ve fiyatı

    Intel SSD 665p modeli Neptune Harbor Refresh serisinin içerisinde yer alıyor ve son kullanıcıya yönelik M.2 NVMe sürücüsü barındırıyor. PCI-Express 3.0 x4 ara yüzünü kullanan sürücü 1TB ve 2TB kapasitelere sahip.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Huawei MateBook D dizüstü modelleri duyuruldu"

    96 katmanlı 3D QLC NAND modüller kullanan yeni sürücü LPDDR3 DRAM bellekli Silicon Motion SMI2263 kontrolcüsü sayesinde 2000MB/s yazma hızlarına kadar çıkıyor. Rastgele erişim performansı ise 250 000 IOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Intel düşük kapasite seçeneklerine yer vermeyeceğiniz açıkladı. 1TB kapasiteli SSD 665p için 159$ fiyat etiketi belirlenirken 2TB kapasite için 307$ civarı bir fiyat bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/261509/intel-launches-ssd-665p-neptune-harbor-refresh-line-of-m-2-nvme-ssds Yorum Yaz
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