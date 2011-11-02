Intel sunucular için 8 çekirdekli yeni Atom işlemci geliştiriyor

Sunucu pazarına etkili olabilmek için uzun süredir yoğun bir çalışma içerisinde olan ARM, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP'nin Moonshot Projesi ile pazara güçlü bir adım atmaya hazırlanıyor. Düşük güç tüketimi sayesinde çok çekirdekli yapıların daha yüksek enerji verimliliği ile sunulmasını sağlayan ARM'a karşı Intel de Atom mimarisini sunucu sistemlere uyarlamaya hazırlanıyor. Hali hazırda özellikle web server olarak bilinen ve daha az performans gerektiren kimi sunucularda Atom işlemciler kullanılırken, Intel daha büyük bir hamleye hazırlanıyor.

Gelen son bilgilere göre Intel, Avadon kod adıyla 8 çekirdekli yeni bir Atom işlemci tasarımı üzerinde çalışıyor. 2013 öncesinde (ARM'ın 64-bit ARMv8 mimarisi ile yakın tarihler) çıkması beklenmeyen yeni işlemci tasarımının 22nm fabrikasyon süreciyle üretileceği belirtiliyor. Mevcut Atom mimarisiyle kıyaslandığında sırasız çift hatlı sırasız tasarım sayesinde aynı saat hızında %20-25 daha yüksek performans sunacağı ve ileri üretim teknikleri sayesinde daha az güç tüketeceği ifade edilen işlemci için kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam eden Intel, alternatif sistem tasarımları için MIC projesi kapsamında Knight Ferry gibi çok çekirdekli işlem kartlarının araştırma-geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor.