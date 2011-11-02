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Intel sunucular için 8 çekirdekli yeni Atom işlemci geliştiriyor

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sunucu pazarına etkili olabilmek için uzun süredir yoğun bir çalışma içerisinde olan ARM, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP'nin Moonshot Projesi ile pazara güçlü bir adım atmaya hazırlanıyor. Düşük güç tüketimi sayesinde çok çekirdekli yapıların daha yüksek enerji verimliliği ile sunulmasını sağlayan ARM'a karşı Intel de Atom mimarisini sunucu sistemlere uyarlamaya hazırlanıyor. Hali hazırda özellikle web server olarak bilinen ve daha az performans gerektiren kimi sunucularda Atom işlemciler kullanılırken, Intel daha büyük bir hamleye hazırlanıyor.
Gelen son bilgilere göre Intel, Avadon kod adıyla 8 çekirdekli yeni bir Atom işlemci tasarımı üzerinde çalışıyor. 2013 öncesinde (ARM'ın 64-bit ARMv8 mimarisi ile yakın tarihler) çıkması beklenmeyen yeni işlemci tasarımının 22nm fabrikasyon süreciyle üretileceği belirtiliyor. Mevcut Atom mimarisiyle kıyaslandığında sırasız çift hatlı sırasız tasarım sayesinde aynı saat hızında %20-25 daha yüksek performans sunacağı ve ileri üretim teknikleri sayesinde daha az güç tüketeceği ifade edilen işlemci için kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam eden Intel, alternatif sistem tasarımları için MIC projesi kapsamında Knight Ferry gibi çok çekirdekli işlem kartlarının araştırma-geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. 

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habib66 7 yıl
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DH Misafiri 7 yıl
Hadi bakalım :D
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McGhoosT 7 yıl
eveet bide ucuza satarsa intel bütün firmalar alır ve laglı serverlara hoş geldiniz. çift çekirdekte i.e yi donarak açan bi işlemci 16 çekirdek yapsan ne yazar
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zargana_11 7 yıl
Evet AMD ve Intel'e yeni rakip mi diyordum dün okuduğum haberlerle. Artık ARM'nin AMD ve intel'e rakip olduğu bu haberle doğrulandı. Evet işlemci üreten 3. şirkete kesinlikle ihtiyaç var. Yoksa bu ikisi danışıklı dövüşe başlıyacaklar.

Üstelik AMD-İntel bu "darbeyi" en çok kazanç sağladıkları bir noktadan alıyorlar.

Hayırlı olsun.
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Sajuuk 7 yıl
ARM 1990'da kuruldu.
AMD 1969, intel 1968.

Ve şu an ARM 20 yıllık açığı kapatıyor.
Eğer dağıtım da olursa işlemci geleceği çok güzel. 3-4 firmalık rekabetlerle işlemciler en az yarı fiyatına düşer.
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