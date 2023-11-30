Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, iPhone'lar başta olmak üzere kendi cihazlarında Qualcomm tarafından geliştirilen hücresel modemleri kullanıyor. Uzun bir süredir de şirketin kendi modemi üzerinde çalıştığını duyuyoruz. Öyle ki bu çipin 2025-2026 yılında kullanıma sunulacağı iddia ediliyordu. Ancak bu proje, gerçekleşmeden rafa kaldırılmış olabilir.

Apple'ın 5G modem çalışmaları sonlandı

Kaçıranlar için Apple, dışa bağımlılık konusunda önemli bir unsur olan işlemci tasarımını çoğunlukla kendi üstleniyor. Bir süredir devam eden 5G modem çalışmaları ise binlerce mühendisin işe alınmasına yol açtı. Bu noktada 2023 sonbaharını hedefleyen Apple, Intel'in modem işinin çoğunluğunu satın aldı ve rakibi Qualcomm'dan birçok transfer gerçekleştirdi. Ancak projenin 2025 sonu veya 2026 yılına ertelendiğini belirtmişti.

Apple'ın tedarik zinciri kaynaklarından gelen yeni raporlar ise, projenin yeniden yapılandırma aşamasına girdiğini ve çalışmaların rafa kaldıracağını ortaya koydu. Üstelik bu bilgi, farklı kaynaklarda tarafında da doğrulandı. Buna paralel olarak 2030'da dolacak modem patentleri özelinde de hukuki sorunlar yaşandığı söyleniyor.

Eylül ayında Apple, Qualcomm ile olan 5G modem anlaşmasını 2026 yılına kadar uzatmıştı. Bu aşamada şirketin neler planladığı şu an için bilinmiyor. Ancak başarıya ulaşana kadar Qualcomm'a güvenmeye devam edeceği kesin.

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Diğer tarafta iPhone SE 4'ün Apple'ın ilk 5G modeminden güç alacağı ve iPhone XR&14 gövdesi üzerine kurulacacağı konuşuluyordu. Görünüşe göre buradaki bekleyiş de bir süre daha sürecek.

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Apple'dan kötü haber: 5G modem çalışmaları sonlandı