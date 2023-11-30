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    Apple'dan kötü haber: 5G modem çalışmaları sonlandı

    Naver'dan gelen yeni bir rapora göre Apple'ın 5G modem çalışmaları rafa kaldırılmış olabilir. Qualcomm'dan 3 yıl geride olduğu söylenen proje, yeniden yapılandırma sürecinde.
    Apple'dan kötü haber: 5G modem çalışmaları sonlandı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, iPhone'lar başta olmak üzere kendi cihazlarında Qualcomm tarafından geliştirilen hücresel modemleri kullanıyor. Uzun bir süredir de şirketin kendi modemi üzerinde çalıştığını duyuyoruz. Öyle ki bu çipin 2025-2026 yılında kullanıma sunulacağı iddia ediliyordu. Ancak bu proje, gerçekleşmeden rafa kaldırılmış olabilir.

    Apple'ın 5G modem çalışmaları sonlandı

    Kaçıranlar için Apple,  dışa bağımlılık konusunda önemli bir unsur olan işlemci tasarımını çoğunlukla kendi üstleniyor. Bir süredir devam eden 5G modem çalışmaları ise binlerce mühendisin işe alınmasına yol açtı. Bu noktada 2023 sonbaharını hedefleyen Apple, Intel'in modem işinin çoğunluğunu satın aldı ve rakibi Qualcomm'dan birçok transfer gerçekleştirdi. Ancak projenin 2025 sonu veya 2026 yılına ertelendiğini belirtmişti. 

    Apple'ın tedarik zinciri kaynaklarından gelen yeni raporlar ise, projenin yeniden yapılandırma aşamasına girdiğini ve çalışmaların rafa kaldıracağını ortaya koydu. Üstelik bu bilgi, farklı kaynaklarda tarafında da doğrulandı. Buna paralel olarak 2030'da dolacak modem patentleri özelinde de hukuki sorunlar yaşandığı söyleniyor.

    Eylül ayında Apple, Qualcomm ile olan 5G modem anlaşmasını 2026 yılına kadar uzatmıştı. Bu aşamada şirketin neler planladığı şu an için bilinmiyor. Ancak başarıya ulaşana kadar Qualcomm'a güvenmeye devam edeceği kesin. 

    Diğer tarafta iPhone SE 4'ün Apple'ın ilk 5G modeminden güç alacağı ve iPhone XR&14 gövdesi üzerine kurulacacağı konuşuluyordu. Görünüşe göre buradaki bekleyiş de bir süre daha sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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