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Intel ultra yüksek ekran çözünürlükleri istiyor

7 yıl
5,1b
1
36
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ultra yüksek ekran çözünürlükleri istiyor
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Yeni nesil mikroişlemci tasarımları ve ileri üretim teknolojilerine ek olarak Intel, kullanıcılara katma değer sağlayacak farklı alanlarda da çalışmalarına devam ediyor. Intel'in gelecek vizyonunu ortaya koyan detaylardan biri de Beijing'de düzenlenen Geliştiriciler Konferansı'nda açıklandı. Haberimizin içerisinde yer alan dökümanlarında da anlaşılabileceği üzere Intel, sadece bilgisayarlar değil tüm cihazlarda ekran çözünürlüklerinin 2013 ile birlikte arttırılması için sektörü teşvik edici hatta zorlayıcı bir strateji izleyecek gibi görünüyor. Bilindiği üzere bilgisayarlar için şu an en yaygın ekran çözünürlüğü olarak 1366 x 768 piksel, üst sınırın ise yaygın olarak 1920 x1080 pikselin olduğunu görüyoruz. Ancak Apple'ın iPad 3 (Yeni iPad) hamlesiyle birlikte bu kalıplar yıkıldı ve 9.7-inç ekran boyutunda Full HD'nin üzerine çıkılarak önemli bir adım atılmış oldu.
Intel'in amacı "retina ekran" tarzı farklı ekran boyutları için daha yüksek çözünürlük seviyelerine çıkarak kullanıcıların üretkenliğine ve eğlence deneyimine daha yüksek katkı sağlamak.Dökümanlara bakılırsa Intel, 21-inç hepsi bir arada ekranlarda ve 15-inç dizüstü bilgisayarlarda 3840 x 2160 piksel, 13-inç ultrabooklarda 2800 x 1800 piksel, 11-inç ultrabook ve 10-inç tablet modellerinde 2560 x 1440 piksel ve 5-inç boyutundaki akıllı telefon ve telefon/tabletlerde 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Günümüz şartları ile mukayese etmek gerekirse bugün yüksek etiket fiyatına sahip 27-inç boyutundaki pek çok monitör 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Ancak sektörün üzerinde hemfikir olduğu nokta ise, tüm sektörde bu tarz radikal bir değişimin Intel'in bastırmasıyla olabileceği. 
Intel ultra yüksek ekran çözünürlükleri istiyor
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Intel ultra yüksek ekran çözünürlükleri istiyor
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leventalpsal 7 yıl en beğenilen
Intel'in bunu zorlamasının esas sebebi bence yüksek işlemci gücüne ihtiyaç oluşturmak böylece yeni işlemcileri için talep yaratmak. Ne de olsa işlemciler artık aşırı güçlü ve bir kaç senelik işlemciler bile mevcut çözünürlüklerde hemen hemen herkesin işini fazlasıyla görüyor...
Intel'in bunu zorlamasının esas sebebi bence yüksek işlemci gücüne ihtiyaç oluşturmak böylece yeni işlemcileri için talep yaratmak. Ne de olsa işlemciler artık ...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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rabitelli 7 yıl
Kullanıcıya göre değişir.

Örneğin ben 3840 x 2160 çözünürlüğe sahip 40" bir ips monitör olsa yanında yatarım yani.
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dodomoco 7 yıl
Aa ama olur.mu o zaman ekran karti firmalari nasil bize kartlari yetersiz gosterip yuksek cozunurluk icin kartlar aldiracaklar olmaz saka maka 2002ye bakiyorum grafikler belli 2007ye bakiyorum crysis geliyor grafikleri modlarla beraber gerçekden daha iyi oluyor ve o zamanin us duzey bir karti 8800gtx ile very highda extreme grafik modu ile rahat bir bicimde oynaniyor 2012ye bakiyorum ekran kartlarimiz 10 kat daha guclu oyunlarin grafigi hala 5 sene onceki crysisin gerisinde ve biz hala full hdnin uzerine tek kartla cikamiyoruz bu kesinlikle sacmalikdan baska bir.sey degil biz suan bu teknoloji ile belkide avatar grafiginde oyun oynamaliyiz ama illa ki para kazanmak icin teknolojinin akisi yavaslatiliyor
Aa ama olur.mu o zaman ekran karti firmalari nasil bize kartlari yetersiz gosterip yuksek cozunurluk icin kartlar aldiracaklar olmaz saka maka 2002ye bakiyorum...
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Satisfaction45 7 yıl
Şu sıralar için pek amaçsız gibi geldi bana şayet büyük ekran istiyorsan git led tvye bağla pc yi ayrıca küçük ekrana yüksek çözünürlük ne saçmalık ayrıca o masaüstünden ekran alıntısı felan boyutlar kendini aşar zamanla bluray dvd ler yetmez olur biz fiber internet alırız ayrıca şu an 27 inç ve 30 inç ekrana 1920x1080 saçma olur yükselmesi iyi olur.Bi driver güncellemesi düzeltmesiyle destek arttırılabilir.Anlaşılan gene bilinçsiz home userlar parayı sokağa saçcak sözüm programcılardan dışarı.Full hd den yüksek bi çözünürlük istiyende ekran kartını dvi çıkışına bağlasın
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Prequel 7 yıl
DigitalWorld

Monitörlerde kol gibi sanayi tipi kalınlıktaki kablolar gidip yerine optik bağlantı gelsin.


Thunderbolt geliyor zaten.

Kimden? Yine Intel.
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OldGamers86 7 yıl
Allah'Im Yarabbim.Biz 1920*1080.görmedik daha.burda 4 kat yüksek çözünürlük bahis konusu olmuş.şaka gibi
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khaos 7 yıl
Apple sevsekte sevmesekte piyasaya yön verecek kadar güçlendi itiraf etmeliyimki örneğin 15 " bir monitörde 1366*768 fazlasıyla yetersiz ceplerde 1280*800 tabletlerde 1920*1080 monitörlerde ise 2560*1440 standartlaşmalı tabi bu durumda netin altyapısı tamamen değişecektir doğrudan ilgisi olmayabilir ancak belki bu şekilde flashtan tamamen kurtulup html5 in yayılması sağlanabilir
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agaçe 7 yıl
bi ips monitörüm olsa keşke keşke ... :(
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karmaşık 7 yıl
fx57 beijing türkçrye pekin olarak çevirilir, ülkemizde o şehir pekin olarak bilinir.
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
leventalpsal
Intelin bunu zorlamasının esas sebebi bence yüksek işlemci gücüne ihtiyaç oluşturmak böylece yeni işlemcileri için talep yaratmak. Ne de olsa işlemciler artık aşırı güçlü ve bir kaç senelik işlemciler bile mevcut çözünürlüklerde hemen hemen herkesin işini fazlasıyla görüyor...

İyi madem nvidia ve intel para kazanmasın diye o 1024x1024 piksel kare monitörlerde kalsaydık.intelin ya da diğerlerinin bundan para kazanacağı doğru ama işin ucunda para olmasaydı teknoloji bu kadar hızlı ilerler miydi ?
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turbo-powwer 7 yıl
Sonunda yahu , yıllardır 1920x1080 nedir yani
27 inç ekranda berbat görünüyordu , TV lerden bahsetmiyorum bile
INTEL el atmış bu iş olur, gerisi teferruat...
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dodomoco 7 yıl
Aa ama olur.mu o zaman ekran karti firmalari nasil bize kartlari yetersiz gosterip yuksek cozunurluk icin kartlar aldiracaklar olmaz saka maka 2002ye bakiyorum grafikler belli 2007ye bakiyorum crysis geliyor grafikleri modlarla beraber gerçekden daha iyi oluyor ve o zamanin us duzey bir karti 8800gtx ile very highda extreme grafik modu ile rahat bir bicimde oynaniyor 2012ye bakiyorum ekran kartlarimiz 10 kat daha guclu oyunlarin grafigi hala 5 sene onceki crysisin gerisinde ve biz hala full hdnin uzerine tek kartla cikamiyoruz bu kesinlikle sacmalikdan baska bir.sey degil biz suan bu teknoloji ile belkide avatar grafiginde oyun oynamaliyiz ama illa ki para kazanmak icin teknolojinin akisi yavaslatiliyor
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Zuko 7 yıl
eng304
Ali Arslan evimde dell u2711 kullanıyorum çöznürlük 2560*1440 bazı zaman sayfaları okumakta zorluk çekiyorum o yüzden sayfayı %200 büyütüyorum normali %100 iken bu devası çözünürlükte ve küçük ekranda yazılar nasıl okunacak merak ediyorum dogrusu
İşletim sistemlerinde de iPad deki gibi bir şekilde geçerse aslında sorun olmaz yani arayüzde büyümeli çözünürlükle.

O zaman da daha fazla masaüstü alanı isteyenler, çift monitör kullanmak istemeyenler için kötü olacaktır.
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Stanislas Xavier 7 yıl
smartphone 1280x720
10"-15" arası 2560x1440
16" ve üzeri 3840x2160
bence bu değerler her türlü yeterli tabloda 15"lik dizüstünde 4K çözünürlük denmiş ancak bence bu gereksiz yüksek olur hem yok yere gpu/pil ömrü gibi problemler çıkarır.
Olmazsa olmaz mı hayır değil 15"lik bir dizüstünde fullhd gayet yeterli fakat 20" üzeri monitörler için kesinlikle artık fullhd den daha yüksek bir çözünürlük gerekiyor..
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Ali Arslan 7 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

smartphone 1280x720
10"-15" arası 2560x1440
16" ve üzeri 3840x2160
bence bu değerler her türlü yeterli tabloda 15"lik dizüstünde 4K çözünürlük denmiş ancak bence bu gereksiz yüksek olur hem yok yere gpu/pil ömrü gibi problemler çıkarır.
Olmazsa olmaz mı hayır değil 15"lik bir dizüstünde fullhd gayet yeterli fakat 20" üzeri monitörler için kesinlikle artık fullhd den daha yüksek bir çözünürlük gerekiyor..

iyi hoş diyorsunuzda 27" monitörde 2560*1440 çözünürlük te bazı sitelerde yazıyı okuyamıyorum illa o sayfayı büyütmem lazım 21" ise o çözünürlükte herhalde büyüteç ile bakmak lazım
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simaros 7 yıl
leventalpsal
Intelin bunu zorlamasının esas sebebi bence yüksek işlemci gücüne ihtiyaç oluşturmak böylece yeni işlemcileri için talep yaratmak. Ne de olsa işlemciler artık aşırı güçlü ve bir kaç senelik işlemciler bile mevcut çözünürlüklerde hemen hemen herkesin işini fazlasıyla görüyor...

teknolojinin ilerlemesi sizi neden bu kadar rahatsız etti?
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MIKROP DOGAN 7 yıl
2013den sonra notebook alırken iğrenç 1366*768 yerine 3840 x 2160 çözünürlük alacağız demek intel sayesinde

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