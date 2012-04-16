Intel ultra yüksek ekran çözünürlükleri istiyor

Yeni nesil mikroişlemci tasarımları ve ileri üretim teknolojilerine ek olarak Intel, kullanıcılara katma değer sağlayacak farklı alanlarda da çalışmalarına devam ediyor. Intel'in gelecek vizyonunu ortaya koyan detaylardan biri de Beijing'de düzenlenen Geliştiriciler Konferansı'nda açıklandı. Haberimizin içerisinde yer alan dökümanlarında da anlaşılabileceği üzere Intel, sadece bilgisayarlar değil tüm cihazlarda ekran çözünürlüklerinin 2013 ile birlikte arttırılması için sektörü teşvik edici hatta zorlayıcı bir strateji izleyecek gibi görünüyor. Bilindiği üzere bilgisayarlar için şu an en yaygın ekran çözünürlüğü olarak 1366 x 768 piksel, üst sınırın ise yaygın olarak 1920 x1080 pikselin olduğunu görüyoruz. Ancak Apple'ın iPad 3 (Yeni iPad) hamlesiyle birlikte bu kalıplar yıkıldı ve 9.7-inç ekran boyutunda Full HD'nin üzerine çıkılarak önemli bir adım atılmış oldu.

Intel'in amacı "retina ekran" tarzı farklı ekran boyutları için daha yüksek çözünürlük seviyelerine çıkarak kullanıcıların üretkenliğine ve eğlence deneyimine daha yüksek katkı sağlamak.Dökümanlara bakılırsa Intel, 21-inç hepsi bir arada ekranlarda ve 15-inç dizüstü bilgisayarlarda 3840 x 2160 piksel, 13-inç ultrabooklarda 2800 x 1800 piksel, 11-inç ultrabook ve 10-inç tablet modellerinde 2560 x 1440 piksel ve 5-inç boyutundaki akıllı telefon ve telefon/tabletlerde 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Günümüz şartları ile mukayese etmek gerekirse bugün yüksek etiket fiyatına sahip 27-inç boyutundaki pek çok monitör 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Ancak sektörün üzerinde hemfikir olduğu nokta ise, tüm sektörde bu tarz radikal bir değişimin Intel'in bastırmasıyla olabileceği.