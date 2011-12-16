Intel ve LG firmaları aparat olmadan WiDi yayınlarını HDTV'lere getirmek için anlaştı

Intel'in yüksek çözünürlükte görsel içerikleri uyumlu cihazlar arasında kablosuz olarak aktarılması amacıyla geliştirdiği Wireless Display - WiDi teknolojisi uzun süredir pek çok üretici tarafından kullanılıyor.





Intel'in belirli işlemci modelleri üzerine entegre ettiği WiDi vericisi, içerikleri 802.11n standardı üzerinde 720p çözünürlükte yine dahili veya harici bir WiDi alıcısına gönderiyor ve bu şekilde aktarım sağlanmış oluyor.





CES 2010 fuarında tanıtıldığında henüz WiDi için entegre modül kullanan TV markası yoktu. Aktarım harici adaptör veya kutularla yapılmak zorundaydı. Örneğin ülkemizde de satışa sunulan NetGear push2tv adlı set üstü ürün, içerisindeki modül ile yayınları alıyor HDMI kablosu ile TV'lere aktarıyordu. CES 2011'de ise Philips, aracısız olarak WiDi yayınları alabilen Media Connect teknolojili ürünlerini tanıttı. WiDi teknolojisi ilerledikçe daha çok TV markasında entegre çözümleri görmeye başlıyoruz.





Son olarak LG ve Intel bir ortaklık imzalayarak bu teknolojiyi aracısız olarak LG CINEMA 3D akıllı TV'lerde kullanma kararı aldı. 2012 yılında piyasaya sunulacak WiDi uyumlu CINEMA 3D ürünleri endüstrideki ilk Intel WiDi modülü yüklü TV'ler olacak.





LG firmasından Seog-ho Ro, Intel WiDi teknolojisinin ileride CINEMA 3D akıllı TV'lerinin rakiplerinden farklılaşmasında önemli rollerden birini üsteleneceğini belirtti. İlk WiDi uyumlu CINEMA 3D modellerini ise CES 2012 fuarında görme şansına sahip olacağız.





Dizüstü tarafında da Dell, Toshiba, Sony gibi firmalar ürünlerinde WiDi teknolojisine yer veriyor. Ancak WiDi yayını yapabilmek; uyumlu bir Intel işlemci, N serisi kablosuz ağ kartı ve Intel HD grafik birimi olan dizüstü modellerinde mümkün oluyor.