Intel ve LG firmaları aparat olmadan WiDi yayınlarını HDTV'lere getirmek için anlaştı

Haber Editörü
Intel'in yüksek çözünürlükte görsel içerikleri uyumlu cihazlar arasında kablosuz olarak aktarılması amacıyla geliştirdiği Wireless Display - WiDi teknolojisi uzun süredir pek çok üretici tarafından kullanılıyor.
Intel'in belirli işlemci modelleri üzerine entegre ettiği WiDi vericisi, içerikleri 802.11n standardı üzerinde 720p çözünürlükte yine dahili veya harici bir WiDi alıcısına gönderiyor ve bu şekilde aktarım sağlanmış oluyor.
CES 2010 fuarında tanıtıldığında henüz WiDi için entegre modül kullanan TV markası yoktu. Aktarım harici adaptör veya kutularla yapılmak zorundaydı. Örneğin ülkemizde de satışa sunulan NetGear push2tv adlı set üstü ürün, içerisindeki modül ile yayınları alıyor HDMI kablosu ile TV'lere aktarıyordu. CES 2011'de ise Philips, aracısız olarak WiDi yayınları alabilen Media Connect teknolojili ürünlerini tanıttı. WiDi teknolojisi ilerledikçe daha çok TV markasında entegre çözümleri görmeye başlıyoruz.
Son olarak LG ve Intel bir ortaklık imzalayarak bu teknolojiyi aracısız olarak LG CINEMA 3D akıllı TV'lerde kullanma kararı aldı. 2012 yılında piyasaya sunulacak WiDi uyumlu CINEMA 3D ürünleri endüstrideki ilk Intel WiDi modülü yüklü TV'ler olacak.
LG firmasından Seog-ho Ro, Intel WiDi teknolojisinin ileride CINEMA 3D akıllı TV'lerinin rakiplerinden farklılaşmasında önemli rollerden birini üsteleneceğini belirtti. İlk WiDi uyumlu CINEMA 3D modellerini ise CES 2012 fuarında görme şansına sahip olacağız.
Dizüstü tarafında da Dell, Toshiba, Sony gibi firmalar ürünlerinde WiDi teknolojisine yer veriyor. Ancak WiDi yayını yapabilmek; uyumlu bir Intel işlemci, N serisi kablosuz ağ kartı ve Intel HD grafik birimi olan dizüstü modellerinde mümkün oluyor.
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Bir kere donanım intel widi listesindeki (intel® Wireless Display requires a compatible laptop, TV adapter, and a TV with HDMI or composite A/V input.)
işlemci ekran kartı ve wifi bile hepsi intel olmalı bu önemli
işlemcim i7 3630QM,
ekran kartım intel HD4000,
wifi kartımda intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Wi-Fi and Bluetooth* adapter ki
(867 Mbps AC :)Intel® Wireless Display destekli Koreden 1,5 ayda ebaydan alıp sabırla bekledim notebook un kendi atheros wifi kartını değiştirdim
neyse bu kartında kafasına göre pc açıldığında bi görüyo bir görmüyo ama benim için çalışması yeterliydi :))
neyse windows 8 de hiç ama hiç çalışmadı windows 8.1 aynı ki destek yok :))
Windows 10 Technical Preview yok :) ondada sıkıntı ki hiçbir şekilde bulmuyor
eeee kaldı windows 7 ki bunların hepsi 64 bit önemli zaten driver desteği bulamassınız 32 de :) neyse 7 de kurup driverları tanıtıp widi Setup4.2.29.0 kurduğunuzda sorunsuz bir şekilde çalışıyor ama ilginç olan eski bir donanım görmesi :)ayarlardan çentikliyorsunuz widi yazılımında :) sonuç itibariyle 1080p görüntüyü sorunsuz takılmadan ses ile birlikte mükemmel aktarması :) 5 mt tavanda beton içine kanalla döşettiğim HDMI 1.4e kablodan kurtardı..
Biraz araştırdıktan sonra Windows 8.1 de bu desteğin henüz olmadığını okudum doğrumudur. Yada bu sorunu çözebilen varmıdır ?
Bu modelde Widi özelliği yok maalesef. DLNA veya Plex kullanabilirsiniz belki.
Hocam nasıl yaptığını da anlatırsan uzun uğraşlarından faydalanmış olur ihtiyacı olanlar.
tabi birde 2kx4k olan 8mp'ye tekabul eden paneller 2014 gibi piyasada olacaktır. sanırım bundan bahsetmek istemiştiniz...
Selamlar
Konuyu gene canlandırmıs oluyorum... :)
42 Lm 660 s tvlerde bu widi mevcut ancak ben bır turlu benım laptopla bu widi bağllanamadım. Laptop ıcın gereklı olan yazılımlarıda yukledım.
Ancak bı turlu olmadı :( Laptopum i7 2760qm...
Yardımcı olur musun?
yavaş geç
Bu da benden olsun
LG, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), dünyanın ilk Kablosuz Ekran (WIDI) televizyonu için çalışmalara başlamış olduğunu duyurdu. WIDI, 4Gbps veri bağlantısı üzerinden yüksek tanımlı içerik akışı sağlayan "kablosuz HDMI" olarak bilinir. Intel ve LG ortaklığında üretilen LG'nin kablosuz HD televizyonların ilk 3 boyutlu versiyonlarını önümüzdeki yıl CES katılımcılarına sunması bekleniyor.
WIDI, 60GHz, son derece yüksek frekans (EHF) bandında çalışır. Çünkü bu miktardaki bant genişliği, sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış yüksek tanımlı görüntü ve içerik iletme yeteneğine ve teorik olarak maksimum 25GB'a ulaşan hızı ile yüksek çözünürlüklü medyayı kolaylıkla oynatma gücüne sahiptir.
WIDI, kablosuz HD standartlarına yakın gelecekte pazar hakimiyeti için rakip olacak. WiGig ve WHDI, kablosuz ses ve video veri aktarımı diğer iki teknolojidir. Ancak LG, Intel ile kurduğu stratejik ortaklık sayesinde diğer standartların önüne geçmek üzere. LG bugüne kadar WiGig savunucusu olarak anılırdı, ancak yakın gelecekte bu değişecek gibi görünüyor.
WIDI teknolojisi bugün mevcut nesil televizyonlarda, HDMI bağlantı noktasına bağlanan bir adaptörle kullanılabilir. 100$ civarında fiyatı olan bu adaptor yerine LG, bu donanımı televizyon birlikte ile imal ederek son kullanıcıya yansıyan maliyeti düşürecektir.