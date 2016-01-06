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Intel ve New Balance'dan akıllı saat geliyor

Giyilebilir ürünler ve özellikle saatler günümüzde en çok aktif olarak spor yapan kişiler tarafından kullanıyor. Bunun farkında olan isimlerden New Balance, Intel ile ortaklığa giderek pazara giriyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Intel ve New Balance'dan akıllı saat geliyor

İşlemci devi Intel ile dünyaca ünlü spor ayakkabı üretici New Balance, CES 2016 fuarı kapsamında önemli bir ortaklı duyurusu gerçekleştirdi.
Intel ile New Balance'ın bu ortaklığı koşuculara özel bir akıllı saat çerçevesinde gerçekleşiyor. İki firma Google'ın Android Wear işletim sisteminin kullanan bir akıllı saat üzerinde çalışıyor ve söylendiği kadarıyla saat sporcuların performanslarını geliştirmesine yardımcı olmak üzere hazırlanıyor. GPS üzerinden belirlenen rotada kalınmasına yardımcı olacak ürün, aynı zamanda müzik çalar görevini de üstelenecek.
New Balance'ın CES 2016 kapsamında bir duyurusu daha bulunuyor. Şirketin artık "Digital Sport" isimli yeni bir departmanı bulunuyor. Bu departman ile sporculara yönelik giyilebilir teknolojiler üzerinde çalışacağını açıklayan şirket, bu noktada Intel yanında Google gibi isimlerde de bağlantı kuracak ve akıllı teknolojileri ayakkabı modellerinde de (Örneğin direkt olarak ayakkabından aktivite takibi) kendisine yer bulacak.
New Balance'ın Intel çipler üzerine kurulacak Android Wear saati 2016 yılı içerisinde pazardaki yerini alacak.

http://www.phonearena.com/news/Intel-and-New-Balance-to-develop-an-Android-Wear-powered-smartwatch-for-runners_id77188 Yorum Yaz
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