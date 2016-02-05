Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Intel ve Qualcomm, WiFi AD standardını yaygınlaştıracak

Yakın mesafede 4.6Gbps veri transfer hızlarına kadar çıkabilen 802.11ad veya WiFi AD standardı, yakın gelecekte evimizdeki cihazlarda yerini almaya hazırlanıyor.
3 yıl
3,2b
1
12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Geçtiğimiz ay CES 2016 fuarında 802.11ad veya WiFi AD kablosuz iletişim standardını taşıyan ilk tüketici ürünleri görücüye çıkmış ve bir anda standart teknoloji gündemine oturmuştu. Intel ve Qualcomm, bu hareketliliğin boşa gitmesini istemiyor. Bu bakımdan standardın yaygınlaştırılmasına çalışılacak.
Intel ve Qualcomm, WiFi AD standardını yaygınlaştıracak

Aslında 802.11ad veya WiFi AD standardı 2009 yılından bu yana kullanılıyor. Çok sık görmeye alışmadığımız bu standart, WiGig olarak da biliniyor ve hali hazırdaki 2.4GHz-5GHz bantlarının yanında 57-66GHz arasındaki bandı ekliyor. Bu bant aralığı kısa mesafede çok daha hızlı veri transferi sunuyor. Engellere nüfuz edemediği için mesafesi kısa kalan teknoloji, yine de bağlı cihazın olduğu noktaya frekans gönderebildiği için engellerden kaçınabiliyor. 


Normalde 2.4GHz bandı 800Mbps hızlarına kadar çıkabiliyor. 5GHz bandı ise 1733Mbps hızında veri transferine olanak tanıyor. 60GHz bandı dediğimizde ise 4600Mbps seviyeleri işin içine giriyor. Böylece WiFi bağlantısı yaklaşık olarak 7Gb/s veri hızlarına imkan tanıyor. 

Intel ve Qualcomm, WiFi AD standardının ana akım haline gelmesi açısından birlikte çalışma kararı aldı. İkili, hali hazırda bir kaç aydır standardın denemelerini yapıyordu. WiGig tabanlı cihazların birbirini keşfetmesi, yükleme ve indirme yapması, medya akışları sağlaması gibi çeşitli fonksiyonlar tam performanslı bir şekilde çalışıyor. Ayrıca standardın sunduğu transfer hızlarına da erişildiği belirtiliyor. 

Bir standardın yayılabilmesi için elbette ilk olarak tüketici cihazlarında kullanılması gerekiyor. Hali hazırda Snapdragon 820 yonga seti bu standardı destekliyor. Yani bu yılın pek çok amiral gemi modelinin kutusunda WiFi AD ifadesini görebileceğiz. Ağ ekipmanları alanında ise TP-LINK'in çalışmaları var. Diğer üreticilerin de katılmasıyla standart yaygınlaşacaktır. Diğer taraftan tüketicilerin göstereceği ilgi de önem taşıyor. 

http://hexus.net/tech/news/network/90242-intel-works-qualcomm-create-80211ad-wigig-ecosystem/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cemir7 3 yıl
Haberinizde hata var, 60 GHz bandının uzaklara ulaşamamasının asıl nedeni bu sinyallerin havadaki oksijenle enterfere olmasıdır. Engeller değil. Şu haberleşmeyle ilgili bilgi vermeden evvel bi zahmet bir bilene sorun bu iki oldu gittikçe soğuyorum bu siteden.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
900 Mhz 802.11ah düşük güç yüksek menzili bu hızları tercih ederim. Adil geçtim Fiber bile düşürüyor. Anca ağda kullanırız. Ağda yüksek kaliteli film izlesen 100Mbit civarıdır. Anca aktif 5 kullanıcıdan fazla olan ortamlarda 1Gbit gerekli gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
john ronald reuel tolkien 3 yıl
ekranı kablosuz olarak yansıtma sırasında çok faydalı olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 3 yıl
kim ne derse desin bu yılın arm işlemcisi şuanlık gerçi snapdragon 820
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 3 yıl
Engellerden geçemedikten sonra ne işe yarayacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 3 yıl
60 ghz ile mikrodalga fırın etkisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 3 yıl
ben daha ne modemde ve ne cihazda AC ye gecemedim millet fark aciyor.
Ah teknolojiye para yetmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
Inter Service Prowider 'lara duyurulur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UML 3 yıl arel.gr
arel.gr

Inter Service Prowider 'lara duyurulur.

İngilizce biliyorum havası oluşturmaya çalışmışsın ama olmamış
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3169 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
qualcomm, alt_slayt ve
7 etiket daha intel wigig wifi ad 802.11 ad Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Burger King “Apple Watch” Uygulamasıyla Bir İlke İmza Attı 3 yıl Continental hava yastıkları 5 milyon otomobilin geri çağırılmasına neden oluyor 3 yıl Tim Cook, iPhone'un geleceği ve Apple hizmetleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı 3 yıl New Horizons, Plüton'un gizemlerine ışık tutmaya devam ediyor 3 yıl İngiltere denizlerine yapılacak olan rüzgar türbinleri, 1 milyon eve enerji sağlayacak 3 yıl 8 Cydia Tweak İncelemesi 3 yıl Citroen'den oldukça farklı bir tasarım 3 yıl WhatsApp grup sohbetleri artık 256 kişiyi destekleyecek 3 yıl LG V10 modelindeki Sabre ses yongasını, her uygulamada kullanın 3 yıl Sony, SSD pazarına giriyor 3 yıl Kia, Alman devlerine meydan okumak istiyor 3 yıl Samsung Galaxy S7, 2 güne kadar kullanım süresi sunacak 3 yıl Intel en büyük müşterilerinden biri olan Google'ı kaybetmek üzere 3 yıl Grand Theft Auto V 60 milyondan fazla sattı 3 yıl Araştırmalara göre Darknet'teki içeriklerin %57'si yasadışı 3 yıl Unreal Engine 4 ile sanal ortamda oyun geliştirebilirsiniz 3 yıl Jaguar ve Bosch’dan sürücüsüz otomobillere ilginç bir yaklaşım 3 yıl Alman nükleer füzyon reaktörü enerji sorununu çözebilir 3 yıl Facebook 2030'a kadar 5 milyar kullanıcıya ulaşmak istiyor 3 yıl Samsung Galaxy A9 Pro iddiaları güçleniyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel ve Qualcomm, WiFi AD standardını yaygınlaştıracak Sonraki Ford, 2017 GT'yi satın almak isteyenler arasından seçim yapacak 3 yıl Canonical, masaüstü PC'ye dönüşebilen dünyanın ilk Ubuntu tabletini tanıttı 3 yıl ZeroLemon'dan Galaxy Note 5 için 8500mAh kapasite desteği 3 yıl Alcatel OneTouch Pop 4 serisi MWC 2016 yolunda 3 yıl Denizler Altında 20 Bin Fersah sinemaya uyarlanıyor 3 yıl Apple Music ülkemizde yayına başladı 3 yıl ABD'den sonra bir ülke daha uzayda madencilik peşinde 3 yıl Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları 3 yıl Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi 3 yıl Sony'nin çift kamera sensörü ilgi görüyor 3 yıl Fitbit'ten bu kez akıllı bileklik 3 yıl Apple Music Android uygulaması, hafıza kartına kayıt imkanı sunuyor 3 yıl Greenify, root gerektirmeyen fonksiyonlarını geliştiriyor 3 yıl Google arama motorunun başındaki isim değişiyor 3 yıl VAIO, Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip yeni telefonunu duyurdu 3 yıl Felçli hastaların yürümesini sağlayan robotik iskelet 3 yıl BSC Ekibi Gaming İstanbul'da Fuar Süresince Canlı Yayında 3 yıl Elon Musk, Model X'i eleştiren müşterisinin siparişini iptal etti 3 yıl Steven Spielberg sanal gerçekliğe özel bir film hazırlıyor 3 yıl Nintendo'nun ilk mobil oyunu mart ayında geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim