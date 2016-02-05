Intel ve Qualcomm, WiFi AD standardını yaygınlaştıracak









Geçtiğimiz ay CES 2016 fuarında 802.11ad veya WiFi AD kablosuz iletişim standardını taşıyan ilk tüketici ürünleri görücüye çıkmış ve bir anda standart teknoloji gündemine oturmuştu. Intel ve Qualcomm, bu hareketliliğin boşa gitmesini istemiyor. Bu bakımdan standardın yaygınlaştırılmasına çalışılacak.





Aslında 802.11ad veya WiFi AD standardı 2009 yılından bu yana kullanılıyor. Çok sık görmeye alışmadığımız bu standart, WiGig olarak da biliniyor ve hali hazırdaki 2.4GHz-5GHz bantlarının yanında 57-66GHz arasındaki bandı ekliyor. Bu bant aralığı kısa mesafede çok daha hızlı veri transferi sunuyor. Engellere nüfuz edemediği için mesafesi kısa kalan teknoloji, yine de bağlı cihazın olduğu noktaya frekans gönderebildiği için engellerden kaçınabiliyor.









Normalde 2.4GHz bandı 800Mbps hızlarına kadar çıkabiliyor. 5GHz bandı ise 1733Mbps hızında veri transferine olanak tanıyor. 60GHz bandı dediğimizde ise 4600Mbps seviyeleri işin içine giriyor. Böylece WiFi bağlantısı yaklaşık olarak 7Gb/s veri hızlarına imkan tanıyor.





Intel ve Qualcomm, WiFi AD standardının ana akım haline gelmesi açısından birlikte çalışma kararı aldı. İkili, hali hazırda bir kaç aydır standardın denemelerini yapıyordu. WiGig tabanlı cihazların birbirini keşfetmesi, yükleme ve indirme yapması, medya akışları sağlaması gibi çeşitli fonksiyonlar tam performanslı bir şekilde çalışıyor. Ayrıca standardın sunduğu transfer hızlarına da erişildiği belirtiliyor.





Bir standardın yayılabilmesi için elbette ilk olarak tüketici cihazlarında kullanılması gerekiyor. Hali hazırda Snapdragon 820 yonga seti bu standardı destekliyor. Yani bu yılın pek çok amiral gemi modelinin kutusunda WiFi AD ifadesini görebileceğiz. Ağ ekipmanları alanında ise TP-LINK'in çalışmaları var. Diğer üreticilerin de katılmasıyla standart yaygınlaşacaktır. Diğer taraftan tüketicilerin göstereceği ilgi de önem taşıyor.

http://hexus.net/tech/news/network/90242-intel-works-qualcomm-create-80211ad-wigig-ecosystem/