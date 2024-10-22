TSMC'yi yakalama planı: Intel ve Samsung çip üretiminde işbirliğine gidebilir

TSMC'yi yakalamak için iki şirket güçlerini birleştirebilir
Güney Kore medya kuruluşu MK'nin haberine göre, Intel'in CEO'su Pat Gelsinger'in şirketin yöneticilerinden birine, çip üretimi konusunda kapsamlı bir iş birliği geliştirmek amacıyla Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-Yong ile bir toplantı ayarlamasını istedi.
Intel Foundry ve Samsung Foundry, çip üretimi konusunda son yıllarda ne kadar çabalasalar da, TSMC'yi yakalamayı başaramadı. Intel, son teknoloji üretim süreçlerine büyük yatırım yaptı ancak hala geri dönüşünü alabilmiş değil. Dökümhane işinde büyük zarar eden şirketin, yeniden yapılanma yolunda bazı birimlerini elden çıkarabileceği konuşuluyor. Samsung da, çip üretimi konusunda verimlilik problemleriyle boğuşuyor. Özellikle 3nm sürecindeki düşük verimlilik, şirketin birçok müşterisini TSMC'ye kaptırmasına neden oldu.
Trend Force'a göre ikinci çeyrekte TSMC'nin dökümhane pazar payı %62,3, Samsung'un ise %11,5'i oldu. TSMC, özellikle 3nm ve 5nm gibi gelişmiş üretim süreçlerinde %92'lik bir pazar payına sahip.
Raporda kesin olarak işbirliğinin kapsamı belirtilmese de, Samsung ve Intel'in üretim tesisleri ve süreç teknolojisinin paylaşımıyla birlikte Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapmayı planladığı varsayılıyor. Eğer işbirliği gerçekleşirse, iki şirketin güçlü olduğu alanlar bir araya gelerek sektör dinamiğini değiştirebilecek ilginç sonuçlar ortaya çıkabilir. Artan rekabet, kuşkusuz tüketiciler için de iyi sonuçlar ortaya çıkaracak.Kaynakça https://wccftech.com/intel-samsung-are-reportedly-inking-a-foundry-alliance-sharing-production-facilities-along-with-process-tech/ https://m.mk.co.kr/news/it/11146309 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)