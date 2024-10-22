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    Anlık Bildirim

    TSMC'yi yakalama planı: Intel ve Samsung çip üretiminde işbirliğine gidebilir

    Dökümhane işinde sorunlar yaşayan Intel ve Samsung, TSMC'nin sektörde artan gücünü dengelemek için çip üretiminde ortaklık yapabilir.                           
    Intel ve Samsung çip üretiminde işbirliğine gidebilir
    Intel'in, TSMC'nin sektörde artan gücüne karşılık, daha iyi rekabet edebilmek amacıyla Samsung ile bir "dökümhane ittifakı" oluşturmak amacında olduğu bildirildi.

    TSMC'yi yakalamak için iki şirket güçlerini birleştirebilir

    Güney Kore medya kuruluşu MK'nin haberine göre, Intel'in CEO'su Pat Gelsinger'in şirketin yöneticilerinden birine, çip üretimi konusunda kapsamlı bir iş birliği geliştirmek amacıyla Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-Yong ile bir toplantı ayarlamasını istedi.

    Intel Foundry ve Samsung Foundry, çip üretimi konusunda son yıllarda ne kadar çabalasalar da, TSMC'yi yakalamayı başaramadı. Intel, son teknoloji üretim süreçlerine büyük yatırım yaptı ancak hala geri dönüşünü alabilmiş değil. Dökümhane işinde büyük zarar eden şirketin, yeniden yapılanma yolunda bazı birimlerini elden çıkarabileceği konuşuluyor. Samsung da, çip üretimi konusunda verimlilik problemleriyle boğuşuyor. Özellikle 3nm sürecindeki düşük verimlilik, şirketin birçok müşterisini TSMC'ye kaptırmasına neden oldu.

    Trend Force'a göre ikinci çeyrekte TSMC'nin dökümhane pazar payı %62,3, Samsung'un ise %11,5'i oldu. TSMC, özellikle 3nm ve 5nm gibi gelişmiş üretim süreçlerinde %92'lik bir pazar payına sahip.

    Raporda kesin olarak işbirliğinin kapsamı belirtilmese de, Samsung ve Intel'in üretim tesisleri ve süreç teknolojisinin paylaşımıyla birlikte Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapmayı planladığı varsayılıyor. Eğer işbirliği gerçekleşirse, iki şirketin güçlü olduğu alanlar bir araya gelerek sektör dinamiğini değiştirebilecek ilginç sonuçlar ortaya çıkabilir. Artan rekabet, kuşkusuz tüketiciler için de iyi sonuçlar ortaya çıkaracak. 

    Kaynakça https://wccftech.com/intel-samsung-are-reportedly-inking-a-foundry-alliance-sharing-production-facilities-along-with-process-tech/ https://m.mk.co.kr/news/it/11146309
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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