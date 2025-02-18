Intel’in yeni nesil Celestial GPU’ları Xe3P mimarisi ile geliyor

Celestial ailesinde Xe3P’yi görebiliriz
Sızdırılan bilgilere göre Celestial serisi, Intel’in kendi döküm tesisleri olan Intel Foundry Services (IFS) bünyesinde üretilecek. Xe3P’deki “P” harfinin performansa işaret ettiği düşünülüyor. Bu da Intel’in Battlemage serisine kıyasla ciddi bir performans artışı sunacağı anlamına gelebilir. Ayrıca, Intel’in ayrık GPU üretiminde TSMC’ye olan bağımlılığını sona erdirmesi de Fondry’nin imajı için oldukça önemli.
Intel, geçtiğimiz dönemde Battlemage mimarisini tanıtmış ve piyasaya sunmuştu. Bu nedenle Celestial serisinin çıkışı için biraz daha beklememiz gerekecek. Özellikle yüksek performanslı BGM-G31 Battlemage modelinin tam olarak piyasaya sürülmesi beklentisi varken, Celestial için henüz erken.
Bununla birlikte Xe3P mimarisinden ilk kez bahsedilmiyor. Kısa bir süre önce Xe3+, Xe3 ve Xe3P üzerinde çalıştığı ortaya çıkan Intel mühendislerinden birinin LinkedIn profilinde yer almıştı. Bununla birlikte Xe3P temelli Celestial GPU’larının hangi üretim sürecinde üretileceği ise şimdilik belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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