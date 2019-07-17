Intel, yapay zekâ yarışında vites arttırıyor

Geçtiğimiz yıllarda mobil dünya ve giyilebilir cihaz gibi pazarlarda aradığını bulamayan Intel bu kez yapay zekâ sektöründe fırsatı kaçırmak istemiyor. Firma sektörün lideri Nvidia’yı zorlamak niyetinde.

Pohoiki Beach özellikleri

Intel bir süredir insan beynindeki nöron dizilimini temel alan derin öğrenme yongaları üzerinde çalışmalar yapıyor. Loihi adındaki bu yonga otonom araç, mekân haritalaması yapan robotik sistemler ve elektronik protezler gibi alanlarda standart işlemcilere göre kat kat fazla hızlı ve verimli.

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Intel 8 ile 32 arasında Loihi yongasını bir araya getirerek Nahuku adında kartlar oluşturdu. Sonrasında bu kartları Intel Arria 10 sonradan programlanabilir geliştirici kartları ile entegre ederek Pohoiki Beach sistemini ortaya çıkardı.

Pohoiki Beach sisteminde toplamda 64 Loihi yongası ve 8 milyon nöron elde edilebiliyor. Bu sistem geleneksel ekran kartı veya işlemcilere göre 1000 kat daha hızlı ve 10 bin kat daha verimli yapay zekâ algoritmaları işleyebiliyor.

Intel’in planı yıl sonuna kadar 100 milyon nöron barındıran çok daha büyük Pohoiki Beach sistemleri geliştirmek. Böylece yoğun algoritmaların işlendiği alanlarda Intel kendisine daha fazla pazar payı ayırabilmeyi umut ediyor.