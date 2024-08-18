Intel, yazılım tanımlı araçlar için Karma ile ortaklık kurdu: Kapı herkese açık

Intel ve Karma ortaklığındaki ilk araç 2026 yılında Karma’nın üst segment bir elektrikli coupe modelinde karşımıza çıkacak. Ancak bu ortaklık, yalnızca bir modelle sınırlı kalmayacak; Intel ve Karma, bu mimarinin açık standartlarla geliştirilmesini ve diğer otomobil üreticilerinin de bu yazılım tanımlı geleceğe geçiş yapmalarını hedefliyor.
1970'lerde araçlarda elektronik bileşenlerin kullanılmaya başlamasıyla, motor kontrol ünitesi gibi küçük siyah kutular otomobil dünyasında yerini aldı. Zamanla bu kutular, aracın dinamiklerini, konforunu ve eğlence sistemlerini kontrol etmek üzere farklı işlevlerle donatıldı. Günümüzde, modern bir otomobilde iki yüzden fazla ayrı kontrol ünitesi bulunabiliyor ve bu üniteler hem ağırlık hem de karmaşık bir kablolama ağına sebep oluyor.
Önceki platformları yeni nesil araçlara entegre etmeye alışkın otomobil üreticileri için bir otomobilin beynini ve dijital sinir sistemini oluşturmaya yönelik bu parça parça yaklaşımı sürdürmek uygun olsa da, sıfırdan tasarlanan araçlarda daha verimli ve zarif bir yol daha var.
Yazılım tanımlı araçlar
Volkswagen Grubu, Audi ve Porsche gibi markaları için bu mimariyi geliştirmeye milyarlarca dolar yatırım yapıyor. McLaren Artura, Audi Q6 e-tron ve Porsche Macan gibi modeller, yazılım tanımlı araçların en güncel örnekleri olarak öne çıkıyor. Bu araçlar hem işlem gücü hem de ağırlık tasarruflarına ek olarak dediğimiz gibi uzaktan güncelleme avantajıyla geliyor.
Intel ve Karma’nın çözümü
Karma'nın yazılım tanımlı araç mimarisini kullanan ilk aracı, iki yıl içinde piyasaya çıkması planlanan, 1.000 hp (745 kW) gücünde 300.000 dolarlık iki kapılı Kaveya olacak. Ancak Intel ve Karma, bu mimariyi diğer otomobil üreticilerine de sunmak istiyor. Karma Automotive Başkanı Marques McCammon, "Eski yöntemlerden yeniye geçiş yapmakta zorlanan Tier 1'ler ve OEM'ler için Karma Automotive, bu geçişte bir müttefik olarak yanlarında olacak," diyerek diğer üreticilere de kapı aralıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.