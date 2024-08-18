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    Anlık Bildirim

    Intel, yazılım tanımlı araçlar için Karma ile ortaklık kurdu: Kapı herkese açık

    Intel, araçlar için yepyeni bir bilgi işlem platformu geliştirmek üzere Karma Automotive ile ortaklık kuruyor. Yeni araç mimarisinin ilk olarak 2026 yılında üst düzey bir araçta olması bekleniyor.
    Intel, yazılım tanımlı araçlar için Karma ile ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Intel ve lüks otomobil üreticisi Karma Automotive, yeni nesil otomobiller için önemli bir işbirliğine imza atıyor. İki şirket, araçlar için tamamen yeni bir yazılım tanımlı araç mimarisi geliştirmek üzere güçlerini birleştirdiklerini duyurdu. Yeni nesil mimari üzerinde inşa edilen ilk araç ise 2026 yılında karşımıza çıkacak.

    Intel ve Karma ortaklığındaki ilk araç 2026 yılında Karma’nın üst segment bir elektrikli coupe modelinde karşımıza çıkacak. Ancak bu ortaklık, yalnızca bir modelle sınırlı kalmayacak; Intel ve Karma, bu mimarinin açık standartlarla geliştirilmesini ve diğer otomobil üreticilerinin de bu yazılım tanımlı geleceğe geçiş yapmalarını hedefliyor.

    1970'lerde araçlarda elektronik bileşenlerin kullanılmaya başlamasıyla, motor kontrol ünitesi gibi küçük siyah kutular otomobil dünyasında yerini aldı. Zamanla bu kutular, aracın dinamiklerini, konforunu ve eğlence sistemlerini kontrol etmek üzere farklı işlevlerle donatıldı. Günümüzde, modern bir otomobilde iki yüzden fazla ayrı kontrol ünitesi bulunabiliyor ve bu üniteler hem ağırlık hem de karmaşık bir kablolama ağına sebep oluyor.

    Önceki platformları yeni nesil araçlara entegre etmeye alışkın otomobil üreticileri için bir otomobilin beynini ve dijital sinir sistemini oluşturmaya yönelik bu parça parça yaklaşımı sürdürmek uygun olsa da, sıfırdan tasarlanan araçlarda daha verimli ve zarif bir yol daha var.

    Yazılım tanımlı araçlar

    Intel, yazılım tanımlı araçlar için Karma ile ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Geleneksel sistemde her bir kutu tek bir işlevi yerine getirirken, yazılım tanımlı araçlarda bu işlevler farklı alanlara (domain) konsolide ediliyor. Her bir alan, oldukça güçlü bir araç bilgisayarı tarafından kontrol ediliyor ve genellikle bir ana kontrolör tüm ağı denetliyor. Bu yeni yaklaşım sayesinde araçlardaki işlevler daha etkin bir şekilde yönetiliyor ve güncellemeler kablosuz olarak kolayca yapılabiliyor. Tesla'nın başlattığı bu trend, şimdi diğer markalar tarafından da takip ediliyor.

    Volkswagen Grubu, Audi ve Porsche gibi markaları için bu mimariyi geliştirmeye milyarlarca dolar yatırım yapıyor. McLaren Artura, Audi Q6 e-tron ve Porsche Macan gibi modeller, yazılım tanımlı araçların en güncel örnekleri olarak öne çıkıyor. Bu araçlar hem işlem gücü hem de ağırlık tasarruflarına ek olarak dediğimiz gibi uzaktan güncelleme avantajıyla geliyor.

    Intel ve Karma’nın çözümü

    Intel, yazılım tanımlı araçlar için Karma ile ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Intel ve Karma'nın geliştirdiği yeni araç mimarisi, yalnızca işlem gücü ve ağırlık tasarrufu sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda güvenlik ve enerji yönetimi konusunda da yenilikler sunuyor. Örneğin, aracın kapalı olduğu durumlarda bile aktif kalabilen güvenlik izleme sistemleri, düşük güçlü cihazlara aktarılıyor. Intel ayrıca güç yönetimi sistemleri (SoC) ve AI destekli alan kontrolörleriyle bu mimariye katkıda bulunuyor.

    Karma'nın yazılım tanımlı araç mimarisini kullanan ilk aracı, iki yıl içinde piyasaya çıkması planlanan, 1.000 hp (745 kW) gücünde 300.000 dolarlık iki kapılı Kaveya olacak. Ancak Intel ve Karma, bu mimariyi diğer otomobil üreticilerine de sunmak istiyor. Karma Automotive Başkanı Marques McCammon, "Eski yöntemlerden yeniye geçiş yapmakta zorlanan Tier 1'ler ve OEM'ler için Karma Automotive, bu geçişte bir müttefik olarak yanlarında olacak," diyerek diğer üreticilere de kapı aralıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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