Intel yine bir AMD mühendisini kadrosuna kattı

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Üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı bağımsız grafik kartının performansına ve piyasaya çıkışına dair oluşan endişeler eski AMD çalışanları Chris Hook ve Heather Lennon’ın ayrılması ile artmıştı. Intel ise yine bir AMD çalışanını kadrosuna kattı.

Masooma Bhaiwala kimdir?

Gelen bilgilere göre yaklaşık 15 yıldır AMD’nin grafik teknolojilerinde ter döken Masooma Bhaiwala artık Intel bünyesinde çalışmaya başladı. Bhaiwala firmada başkan yardımcısı görevine getirildi.

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Bhaiwala’nın tam görevi harici ekran kartı yongalarından sorumlu olmak ancak Grafik bölümünün de lideri olan Raja Khoduri’nin emrinde olacak.

Intel bir yandan kadro kaybederken bir yandan da yeni isimlerle eksikliği gidermeye çalışıyor. Balaji Kanigicherla, Kalyan Thumaty ve Joseph Facca hali hazırda eski AMD mühendisleri olarak Intel bünyesinde çalışıyor. Jimmy Keller ise AMD Zen döneminde olduğu gibi döngü başına komut sayısı – IPS üst seviyede olan bir çekirdek tasarımı üzerinde çalışıyor.

https://www.techpowerup.com/262268/intel-hires-former-amd-gpu-silicon-executive