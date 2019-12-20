Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel yine bir AMD mühendisini kadrosuna kattı

    Chris Hook ve Heather Lennon gibi isimleri elinde tutamayan Intel yeni mühendisler kazanmak için çalışmalara devam ediyor. Bu kez Masooma Bhaiwala kadroya katıldı.
    1 sa.
    508
    31
    1
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel yine bir AMD mühendisini kadrosuna kattı
    Tam Boyutta Gör

    Üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı bağımsız grafik kartının performansına ve piyasaya çıkışına dair oluşan endişeler eski AMD çalışanları Chris Hook ve Heather Lennon’ın ayrılması ile artmıştı. Intel ise yine bir AMD çalışanını kadrosuna kattı.

    Masooma Bhaiwala kimdir?

    Gelen bilgilere göre yaklaşık 15 yıldır AMD’nin grafik teknolojilerinde ter döken Masooma Bhaiwala artık Intel bünyesinde çalışmaya başladı. Bhaiwala firmada başkan yardımcısı görevine getirildi.

    Ayrıca Bkz. "Broadcom kablosuz yonga birimini satıyor"

    Bhaiwala’nın tam görevi harici ekran kartı yongalarından sorumlu olmak ancak Grafik bölümünün de lideri olan Raja Khoduri’nin emrinde olacak.

    Intel bir yandan kadro kaybederken bir yandan da yeni isimlerle eksikliği gidermeye çalışıyor. Balaji Kanigicherla, Kalyan Thumaty ve Joseph Facca hali hazırda eski AMD mühendisleri olarak Intel bünyesinde çalışıyor. Jimmy Keller ise AMD Zen döneminde olduğu gibi döngü başına komut sayısı – IPS üst seviyede olan bir çekirdek tasarımı üzerinde çalışıyor.



    https://www.techpowerup.com/262268/intel-hires-former-amd-gpu-silicon-executive Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 1 sa.
    intel, amd çalışanlarını toplayıp zin mimarisi ile yeniden öne geçmeye çalışıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 dk. Facebook kendi işletim sistemini geliştiriyor 47 dk. Boeing'in yeni kapsülü Starliner ilk kez uzaya çıktı: İşte müthiş görüntüler 1 sa. Apple Watch için çıkarılabilir USB-C kablosuna sahip şarj cihazı piyasaya sürüldü 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel yine bir AMD mühendisini kadrosuna kattı Sonraki Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım tarihini açıkladı 2 sa. Apple akıllı telefon pazarındaki en kârlı şirket 2 sa. 267 milyon Facebook kimliği internete saçıldı 3 sa. ABD yaptırımları işe yaramadı: Huawei 2019 yılında 230 milyon akıllı telefon sattı 3 sa. Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 4 sa. iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı 4 sa. IEEFA: Türkiye enerji bağımsızlığına çok yakın, ancak ek teşvike ihtiyaç var 5 sa. Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı 5 sa. THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor 6 sa. Apple Pencil çizim hissiyatını daha da geliştirecek 16 sa. Avrupa'nın 'ötegezegen avcısı' Cheops uzaya fırlatıldı: İşte teleskobun hedefi 18 sa. Broadcom kablosuz yonga birimini satıyor 18 sa. Steam Kış İndirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 18 sa. Epic Store, 79.99 TL ve üzeri oyunlarda geçerli 60 TL değerinde indirim kuponu veriyor 19 sa. Dünyanın en çok kullanılan sanal asistanı Siri oldu 20 sa. Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’tan müthiş ilk fragman 20 sa. Twitter’ın iPad uygulaması sonunda yeni arayüzüne kavuşuyor 20 sa. AnTuTu'ya göre en güçlü orta sınıf telefon: Redmi Note 8 Pro 20 sa. Baidu yapay zekâ yongalarını Samsung üretiyor 20 sa. MacBook Pro 16" kutusundan çıkıyor | Bize ne sunuyor? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi so...
    DonanımHaber
    Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi
    DonanımHaber
    50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Emine Erdoğan ve kızları da katıldı: 50 kişilik programa 1 mil...
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim