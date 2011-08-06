Intel'de üç işlemci daha emeklilik dönemine giriyor; İşte detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sandy Bridge-E kod adını taşıyan yüksek performanslı Core i7-3000 işlemci modellerini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, bir önceki nesle ait işlemcileri için emeklilik işlemlerini sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre ChipZilla, 3.2GHz'de çalışan Core i5-655K, 2.8GHz'de çalışan Core i5-760 ve 2.93GHz'de çalışan Core i7-875K modelleri için üretimi sonlandırma programını başlatmış durumda.
Açıklanan takvime göre emeklilik öncesinde son bir yıla giren LGA1156 formundaki Westmere tabanlı işlemciler için sipariş alımı 24 Şubat 2012'ye devam edecek. Gelen son siparişler doğrultusunda son sevkiyat ise 10 Ağustos 2012'de gerçekleştirilecek. Aynı tarih itibariyle Intel'in işlemci ürün gamının tamamına yakınının Sandy Bridge ve Ivy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerden oluşması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Niye i5 760 gibi ilşemci mi yapmış AMD? Ayrıca i5 760 350 Tl civarında bulunurken Phenım II 965 200 tL'ye mi alınıyordu. Aralarında 50 TL fark vardı ama 50TL'den fazla memnuniyet veren bir işlemciydi i5 760. Şimdi 760'dan daha ucuza i5 2400 var biraz daha fazla performansı OC yapmayyacaksan veriyor yok OC yaparım zevkim bu dersen verirsin 70 TL daha 2500k alırsın. 400 TL'ye phenom II 980 var bugün vatan'da indirimli haliyle hemde.
Amaaaa eğer 245 TL'ye x4 955 alırım bir de 870 anakart alırım dersen o zaman aklı olan zaten bununla yetinir derim.
Katılıyorum ;)