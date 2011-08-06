Intel'de üç işlemci daha emeklilik dönemine giriyor; İşte detaylar

Sandy Bridge-E kod adını taşıyan yüksek performanslı Core i7-3000 işlemci modellerini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, bir önceki nesle ait işlemcileri için emeklilik işlemlerini sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre ChipZilla, 3.2GHz'de çalışan Core i5-655K, 2.8GHz'de çalışan Core i5-760 ve 2.93GHz'de çalışan Core i7-875K modelleri için üretimi sonlandırma programını başlatmış durumda.

Açıklanan takvime göre emeklilik öncesinde son bir yıla giren LGA1156 formundaki Westmere tabanlı işlemciler için sipariş alımı 24 Şubat 2012'ye devam edecek. Gelen son siparişler doğrultusunda son sevkiyat ise 10 Ağustos 2012'de gerçekleştirilecek. Aynı tarih itibariyle Intel'in işlemci ürün gamının tamamına yakınının Sandy Bridge ve Ivy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerden oluşması bekleniyor.