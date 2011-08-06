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Intel'de üç işlemci daha emeklilik dönemine giriyor; İşte detaylar

7 yıl
11,4b
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10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge-E kod adını taşıyan yüksek performanslı Core i7-3000 işlemci modellerini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, bir önceki nesle ait işlemcileri için emeklilik işlemlerini sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre ChipZilla, 3.2GHz'de çalışan Core i5-655K, 2.8GHz'de çalışan Core i5-760 ve 2.93GHz'de çalışan Core i7-875K modelleri için üretimi sonlandırma programını başlatmış durumda.
Açıklanan takvime göre emeklilik öncesinde son bir yıla giren LGA1156 formundaki Westmere tabanlı işlemciler için sipariş alımı 24 Şubat 2012'ye devam edecek. Gelen son siparişler doğrultusunda son sevkiyat  ise 10 Ağustos 2012'de gerçekleştirilecek. Aynı tarih itibariyle Intel'in işlemci ürün gamının tamamına yakınının Sandy Bridge ve Ivy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerden oluşması bekleniyor.

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setek01 7 yıl
AnilOzaydin
Kendi kendime kızıyorum şimdi intel kullandığım için keşke zamanında AMD alsaymışım.

Niye i5 760 gibi ilşemci mi yapmış AMD? Ayrıca i5 760 350 Tl civarında bulunurken Phenım II 965 200 tL'ye mi alınıyordu. Aralarında 50 TL fark vardı ama 50TL'den fazla memnuniyet veren bir işlemciydi i5 760. Şimdi 760'dan daha ucuza i5 2400 var biraz daha fazla performansı OC yapmayyacaksan veriyor yok OC yaparım zevkim bu dersen verirsin 70 TL daha 2500k alırsın. 400 TL'ye phenom II 980 var bugün vatan'da indirimli haliyle hemde.
Amaaaa eğer 245 TL'ye x4 955 alırım bir de 870 anakart alırım dersen o zaman aklı olan zaten bununla yetinir derim.
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yenerbalcı 7 yıl
i5 600 serisi resmen milleti dolandırdılar i5 650 ile E5300 arasında hiçbir fark yok bana göre ( i5 650 iş yerinde zorunlu olarak kullandım )
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Jinnet 7 yıl
TIRAZLI
çok durdurdu aman çeksin emekli etsin :) (yaşasın AMD)

Katılıyorum ;)
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ELECTROMER 7 yıl
ne yani nehalem nesilli işlemciler duracakmı piyasada[>:]
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dere.beyi 7 yıl
amd yi bu yüzden seviyorum benim 5000+ serisi amd işlemcim var ve phenom bile uyumlu benim anakartıma her seri için ayrı pin istemiyo ama nerdeyse inter her ayrı model için bile ki bırakın seriyi aynı serinin farklı modelleri için bile başka anakart istiyor kahrolsun intel gibi sömürgeci israil yandaşları...
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TIRAZLI 7 yıl
çok durdurdu aman çeksin emekli etsin :) (yaşasın AMD)
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Arranger. 7 yıl
Xeon'ları emekli etsin bakalım.
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