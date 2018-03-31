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Intel'den Bitcoin madenciliğinde enerji tüketimi azaltacak ''donanımsal hızlandırıcı''

ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından paylaşılan belgelere göre Intel, Bitcoin madenciliğinde enerji tüketimini azaltan bir donanımın patentini almak istiyor. Patent başvurusunun detayları haberimizde.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Intel'den Bitcoin madenciliğinde enerji tüketimi azaltacak ''donanımsal hızlandırıcı''
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Bitcoin madenciliği esnasında harcanan elektrik miktarı uzun bir süredir uzmanların tartıştığı problemlerin başında geliyor. Kimileri Bitcoin madenciliğini ''çevresel tehdit'' ilan ederken madenciliği savunan kişiler ise doğal kaynakların çıkarılmasında harcanan enerjiye atıfta bulunarak madencilik için harcanan enerjiyi normal karşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda New York eyaletine bağlı Plattsburgh kasabasında alınan karar da aslında madenciliğin dünyanın pek çok noktasına yayıldığını ve enerji tüketimini etkilediğini göstermişti. Kasabadaki yetkililer aşırı güç tüketimine bağlı olarak artan elektrik faturalarına dikkat çekmiş ve kasabada madencilik operasyonlarını 18 aylığına yasaklamıştı.


Elektrik tüketiminde yüzde 35'lik tasarruf 

ABD'li teknoloji devi Intel ise yüksek enerji tüketimi problemine çözüm bulmuş olabilir. ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından paylaşılan belegelere göre Intel, 2016 yılının eylül ayında Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerji tüketimini azaltmak için patent başvurusunda bulundu. Bitcoin madenciliği için ''donanımsal hızlandırıcı'' olarak nitelendirdiği ürününü patentlemek isteyen şirket bu ürün ile madencilik operasyonları esnasında enerji tüketimini optimize ederek yüzde 35 oranında tasarruf sağlanabileceğini belirtiyor.


Bitcoin madenciliği esnasında yazılımların ve donanımların sürekli olarak SHA-256 işlemlerini gerçekleştirdiğini belirten Intel, bu süreç esnasında hem alan hem de enerji olarak donanımların üst seviyede kullanıldığının altını çiziyor. Intel'in sunduğu çözüm ile donanımda kullanılan alan ve enerji donanımsal hızlandırıcı tarafından azaltılırken SHA-256 işlemlerinin gerçekleştirilme hızında herhangi bir kayıp meydana gelmeyecek. Böylece ürün, Bitcoin madenciliğinin daha verimli bir hale gelmesini sağlayacak.


Bireysel madenciler de yararlanabilecek 

Intel'in donanımsal hızlandırıcısının sağladığı düşük elektrik tüketimi şüphesiz madenciler için çok ciddi bir kazanç sağlayacak. Intel'in çözümü halihazırda madencilik operasyonları için elektrik ücretlendirmesinin düşük olduğu yerleri araştıran maden şirketleri kadar ekran kartlarıyla madencilik yapan kişilere de fayda sağlayabilir. Zira şirket patent başvuru belgelerinde donanımın, sadece ASIC'lere özel olmadığını çok sayıda madencilik aracında uygulanabileceğini belirtiyor. Tabi Intel'in donanımsal hızlandırıcıyı geliştirip geliştirmediği veya ne zaman pazara sürebileceği gibi önemli sorular şu an için yanıt bulabilmiş değil.


https://www.tweaktown.com/news/61380/intel-chases-patent-bitcoin-mining-hardware-accelerator/index.html Yorum Yaz
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Osakawa 1 yıl
Hızlandırıcı adı altında Intel Phi gibi 6000$ dan satacaklarsa hiç başlamasınlar.
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Kerim5100 1 yıl
YANACAKSIN INTEL!!!
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redoracle 1 yıl
İntel sen önce bi işlemcindeki açıkları yama da önce, sonra başka işlerle uğraş.
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selahattın ısık 1 yıl
Intel ve samsung bile bu ise el attiysa madencilik kesin patlar..!!!
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