Kripto para piyasası 2018'in en kötü gününü yaşıyor

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Kripto para piyasasının toplam değeri bu yılın ilk haftalarında 800 milyar doları aşmış ve aynı tarihlerde Ether(1410$), Ripple(3.84$) ve Bitcoin Cash(2941$) gibi pek çok kripto para birimi, tarihindeki en yüksek değere ulaşmıştı. Bu ayın başında başlayan ve G20 görüşmeleri sonrasında kısa süreliğine dursa da son günlerde şiddetlenerek devam eden düşüş trendi ise sadece iki buçuk ay önce rekor değere ulaşan kripto para birimlerini alt üst etmiş durumda.





Bu yılın en düşük değeri

Bitcoin'in 7100$ seviyelerinde bir değere sahip olduğu şu dakikalarda dün, gün içinde yüzde 10-15 civarında değer kaybeden Ether, Ripple ve Bitcoin Cash 2018'in en düşük değerini görmüş durumda. 24 Kasım tarihinde 400$ değerini ilk kez aşan ve o günden sonra bir daha 400$ değerinin altına düşmeyen Ether, şu sıralar 387$ değerine sahip. An itibariyle 0.52$ değerine sahip olan Ripple ise daha önce böylesine düşük bir değeri geçtiğimiz yıl aralık ayında görmüştü. Geçtiğimiz hafta değeri 1000$'ın altına düşen ve iki günde neredeyse yüzde 20 değer kaybeden Bitcoin Cash de 713$ değeriyle bu yılın en düşük değerine geriledi.





Tabi geçtiğimiz ay değeri 6500$ değerine kadar gerileyen Bitcoin, şu an için bu yılın en düşük seviyesinin üstünde bir değere sahip ancak diğer büyük kripto para birimlerindeki bu sert düşüş toplam piyasa değerine de yansımış durumda. Şu anda 270 milyar dolar değerinde olan kripto para piyasasının toplam değeri de bu yılın en düşük seviyesinde.