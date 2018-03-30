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Kripto para piyasası 2018'in en kötü gününü yaşıyor

Kripto para piyasalarında çok ciddi bir düşüş yaşanırken piyasa değeri itibariyle ilk sıralarda yer alan kripto para birimlerinin değeri bu düşüş nedeniyle 2018'deki en düşük seviyeye gelmiş durumda.
1 yıl
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20
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Kripto para piyasası 2018'in en kötü gününü yaşıyor
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Kripto para piyasasının toplam değeri bu yılın ilk haftalarında 800 milyar doları aşmış ve aynı tarihlerde Ether(1410$), Ripple(3.84$) ve Bitcoin Cash(2941$) gibi pek çok kripto para birimi, tarihindeki en yüksek değere ulaşmıştı. Bu ayın başında başlayan ve G20 görüşmeleri sonrasında kısa süreliğine dursa da son günlerde şiddetlenerek devam eden düşüş trendi ise sadece iki buçuk ay önce rekor değere ulaşan kripto para birimlerini alt üst etmiş durumda. 


Bu yılın en düşük değeri 

Bitcoin'in 7100$ seviyelerinde bir değere sahip olduğu şu dakikalarda dün, gün içinde yüzde 10-15 civarında değer kaybeden Ether, Ripple ve Bitcoin Cash 2018'in en düşük değerini görmüş durumda. 24 Kasım tarihinde 400$ değerini ilk kez aşan ve o günden sonra bir daha 400$ değerinin altına düşmeyen Ether, şu sıralar 387$ değerine sahip. An itibariyle 0.52$ değerine sahip olan Ripple ise daha önce böylesine düşük bir değeri geçtiğimiz yıl aralık ayında görmüştü. Geçtiğimiz hafta değeri 1000$'ın altına düşen ve iki günde neredeyse yüzde 20 değer kaybeden Bitcoin Cash de 713$ değeriyle bu yılın en düşük değerine geriledi.


Tabi geçtiğimiz ay değeri 6500$ değerine kadar gerileyen Bitcoin, şu an için bu yılın en düşük seviyesinin üstünde bir değere sahip ancak diğer büyük kripto para birimlerindeki bu sert düşüş toplam piyasa değerine de yansımış durumda. Şu anda 270 milyar dolar değerinde olan kripto para piyasasının toplam değeri de bu yılın en düşük seviyesinde.


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skythunderr 1 yıl en beğenilen
bir haftadir DH anasayfada BTC $8,058.730 gosteriyor, sizin yapacaginiz eklenti bu kadar olur zaten.
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tolgatelli 1 yıl
Arkadaşlar Bitcoin den kaybettiğiniz paraları 400tlye geri alırım...
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arrivederci 1 yıl
başlıktaki cümle düşüklüğü gayet güzel "Kripto para piyasasının 2018'in en kötü gününü yaşıyor"
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agent1453 1 yıl
Milleti tokatlayan para babaları'na oh olsun.
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DownClock01 1 yıl
Patlasın artık şu sanal maden işi de ekran kartları piyasaya oluk oluk aksın. Her kart ederi kadara satılsın, oyuncuların yüzü gülsün...
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Ekrem71.5 1 yıl
dolar rabia olmuş siz ona bakın... btc düşmüş bize ne...
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obsesoz 1 yıl
Yazık oldu
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multiTYRT 1 yıl
Gecen yila gore %544 yukarda yalniz

FUD.
Gercekci dusunen kimse zaten 3 ayda parayi 2'ye katlamayi beklemez.
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PeTeRPaNN 1 yıl
Patladı mı 😂😂 çiftlik bankın modern versiyonu
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expertadvisor 1 yıl
Alım satımda botlar görevli...Algoritmalarını çözmeden işlem yapanın sonu hüsran...

1 Yanıt Yanıtla +1
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sniper23 1 yıl expertadvisor
expertadvisor
Alım satımda botlar görevli...Algoritmalarını çözmeden işlem yapanın sonu hüsran...



Nasıl çözülür bu?
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Değerlense bir dert değer kaybetse bir dert. Düşünsenize 10 dolardan alıp 8000 dolar olan bir servetiniz bilmem hangi bilgisayarında durduğunu. Her an her gün soygun ve hack haberleri ile saçınızı ağartmaz mısınız? Korku ve endişe de tavan. Banka değil ki güvenli bir yerde dursu, altın da değil ki bir kasaya saklayasın, ya bozduracak ve unutacaksın ya da sabahtan akşama soygun veya batacak tehlikesi ile anksiyete ve korku ile ömrünün yarısında heba olup gideceksin.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Artık herkek evine sistem kurup BTC üretiyor ise tabii ki fiyatı düşecek hatta daha da düşecektir. Balinalar kendi ellerindeki değerlensin ister senin ürettiğini ister mi. Buy yüzden 1 BTC'nin olması gereken fiyat bence 100 dolar veya altı olmalı. Mantıklı olan bu.
Zaten şu an kripto pisasası Las Vegas kumarhanesine döndü, bir iki kişi kazanıyor ama binlercesi kaybediyor ama bakıyorsun kumarhane daha da zengin daha da şatafatlı albenili olmuş kazandıklarıyla.
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hetşat 1 yıl
"Sorsan Bitcoin nedir Blockchain nedir bilmez" diye millete sataşan arkadaşlar burda mı?
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