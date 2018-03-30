Kripto para piyasası 2018'in en kötü gününü yaşıyor

Bu yılın en düşük değeri
Bitcoin'in 7100$ seviyelerinde bir değere sahip olduğu şu dakikalarda dün, gün içinde yüzde 10-15 civarında değer kaybeden Ether, Ripple ve Bitcoin Cash 2018'in en düşük değerini görmüş durumda. 24 Kasım tarihinde 400$ değerini ilk kez aşan ve o günden sonra bir daha 400$ değerinin altına düşmeyen Ether, şu sıralar 387$ değerine sahip. An itibariyle 0.52$ değerine sahip olan Ripple ise daha önce böylesine düşük bir değeri geçtiğimiz yıl aralık ayında görmüştü. Geçtiğimiz hafta değeri 1000$'ın altına düşen ve iki günde neredeyse yüzde 20 değer kaybeden Bitcoin Cash de 713$ değeriyle bu yılın en düşük değerine geriledi.
Tabi geçtiğimiz ay değeri 6500$ değerine kadar gerileyen Bitcoin, şu an için bu yılın en düşük seviyesinin üstünde bir değere sahip ancak diğer büyük kripto para birimlerindeki bu sert düşüş toplam piyasa değerine de yansımış durumda. Şu anda 270 milyar dolar değerinde olan kripto para piyasasının toplam değeri de bu yılın en düşük seviyesinde.
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Gercekci dusunen kimse zaten 3 ayda parayi 2'ye katlamayi beklemez.
Nasıl çözülür bu?
Zaten şu an kripto pisasası Las Vegas kumarhanesine döndü, bir iki kişi kazanıyor ama binlercesi kaybediyor ama bakıyorsun kumarhane daha da zengin daha da şatafatlı albenili olmuş kazandıklarıyla.
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