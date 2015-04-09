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Intel'den PCIe 3.0 x4 ve NVMe arayüzüne sahip yeni üst seviye SSD serisi: Intel 750 Series

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
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HDD / SSD
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geleceğin depolama teknolojisi olarak gösterilen SSD'lere her geçen gün yatırım artarken, bu yöndeki büyük firmalardan Intel, geçtiğimiz günlerde PCIe 3.0 x4 ve Non-volatile memory express (NVMe) iletişim arayüzlerini kullanan tepe modeli 750 serisini duyurdu.
Intel'den PCIe 3.0 x4 ve NVMe arayüzüne sahip yeni üst seviye SSD serisi: Intel 750 Series
 
 Intel tarafından SATA destekli SSD'lere göre 2 ila 4 kata kadar daha performanslı olduğu belirtilen modelin açıklanan değerleri de bunu destekler nitelikte. Anakarta eklenebilir kart ve 2.5 inç boyutta olmak üzere iki çeşidi bulunan 750 serisinin depolama olarak da 400GB ve 1.2TB büyüklükte çözümleri mevcut. Hali hazırda PCIe 3.0 x4 ve NVMe arayüzünü kurumsal SSD'lerinden kullanan Intel bu modelle birlikte ilk defa tüketici odaklı bir modelde bu arayüzleri kullanmış oluyor.
Intel'den PCIe 3.0 x4 ve NVMe arayüzüne sahip yeni üst seviye SSD serisi: Intel 750 Series
 
Sıralı okumada 2,400MB/s, yazmada ise 1,200MB/s gibi oldukça yüksek hızlara ulaşabilen modelin 4KB verideki rastgele okuma ve yazma değerleri de göz dolduruyor, rastgele okumada 440 bin IOPS skorunu veren SSD, rastgele yazmada ise 290 binlik skora imza atıyor. Bu skorlar da 750 serisinin geliştirilmesinde özellikle rastgele okuma ve yazma değerlerine odaklanıldığını belirten Intel'in sözlerini fazlasıyla doğrular nitelikte.
Amerika'daki çeşitli çevrimiçi satış kanallarından ön siparişle satışa sunulan 750 serisinin 1,2TB'lık modeli $1,100 seviyesinden, 400GB'lık modeli ise $410 seviyesinden satılıyor.


http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/solid-state-drives-750-series.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
javaprof
arm mimarili cihazlar çok hızlı gelişip her yerde kullanılması sonucu intel yeni işlere girmeye başladı heralde.keşke arm tabanlı pc işletim sistemi de çıksa gerçi android pcye kuruluyor ama bir pc işletim sistemi değil.bunu yaparsa microsoft ya da apple yapabilir yoksa insanlkık sonsuza kadar x86 ve dolayısı ile intele mahkum yaşayacak.

Arm üzerinde çalışan linux işletim sistemleri zaten var. Ayrıca microsft ve apple da zaten bu konularda çalışmalar yapıyorlar. Muhtemelen yakın gelecekte apple maclerde kendi tasarımı olan işlemciler görebiliriz diye düşünüyorum. Gidişat bunu gösteriyor.
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konsoldede 4 yıl
arkadaslar normal ve oyuncu kitlesi icin cok gereksiz bunun yerine alin iki tane benim gibi sdd raid 0 yapin ve performansi ikiye katlayin , intelin bu ürünü parasi cok olan ve her yeni cikan ürünü alip kullanmak isteyen hobici kesime hitap ediyor
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kaptanedi 4 yıl
Nvme arayüzü sistem boot sırasında sata ssd ye göre fark oluşturuyor mu acaba
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EcZaNeT 4 yıl kaptanedi
normalde intel 750 serisi direk pci-e bağlantılı ve sata disk gibi 2.5" small form factor olarak çıkıyor.. saa gibi olanları direk bağlayıp kullanıyorsunuz.. m.2 slot üzerinden sff 8639 denen bir kabloyla (yeni adı U.2 kablosu)32Gb/s veriyolu sağlıyor.. düz sata 3 ler 6Gbps oldugunu göz önüne almak gerek... U.2 kablosu 4 tane pci-e 3.0 hattına ve sata arayüzüne sahip ..
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eric13 4 yıl
Su sacma ucuk fiyatlarla sabit diskler onumuzdeki yuzyilda da kullanilmaya devam edecektir
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javaprof 4 yıl
arm mimarili cihazlar çok hızlı gelişip her yerde kullanılması sonucu intel yeni işlere girmeye başladı heralde.keşke arm tabanlı pc işletim sistemi de çıksa gerçi android pcye kuruluyor ama bir pc işletim sistemi değil.bunu yaparsa microsoft ya da apple yapabilir yoksa insanlkık sonsuza kadar x86 ve dolayısı ile intele mahkum yaşayacak.
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infomania 4 yıl
Bir an intel harici ekran kartı çıkardı diye sevinmiştim :) Rekabeti severim :D
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ounomaus 4 yıl
ya bunlar güzel ürün çıkarıyor ama biz görmüyoz muhtamelen şirketler özel işler için bunlar çıkıyor
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
Kingston çıkarttı, G.SKill çıkarttı, Intel de yapmış. Fiyatlar ortada tabi, bizlere kullanmak nasip olur mu bunlardan emin değilim :)
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alicaptain 4 yıl
Güzel ürün çıkarmış intel, ama fiyatlar çok uçuk.
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suphion 4 yıl
Yazma ve okuma değerlerini yanlış yazmışsın (yazma yerine okuma, okuma yerine yazma)
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Rust in Peace 4 yıl suphion
Evet, gözümden kaçmış teşekkürler bilgilendirme için
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