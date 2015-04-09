Intel'den PCIe 3.0 x4 ve NVMe arayüzüne sahip yeni üst seviye SSD serisi: Intel 750 Series

Geleceğin depolama teknolojisi olarak gösterilen SSD'lere her geçen gün yatırım artarken, bu yöndeki büyük firmalardan Intel, geçtiğimiz günlerde PCIe 3.0 x4 ve Non-volatile memory express (NVMe) iletişim arayüzlerini kullanan tepe modeli 750 serisini duyurdu.

Intel tarafından SATA destekli SSD'lere göre 2 ila 4 kata kadar daha performanslı olduğu belirtilen modelin açıklanan değerleri de bunu destekler nitelikte. Anakarta eklenebilir kart ve 2.5 inç boyutta olmak üzere iki çeşidi bulunan 750 serisinin depolama olarak da 400GB ve 1.2TB büyüklükte çözümleri mevcut. Hali hazırda PCIe 3.0 x4 ve NVMe arayüzünü kurumsal SSD'lerinden kullanan Intel bu modelle birlikte ilk defa tüketici odaklı bir modelde bu arayüzleri kullanmış oluyor.

Sıralı okumada 2,400MB/s, yazmada ise 1,200MB/s gibi oldukça yüksek hızlara ulaşabilen modelin 4KB verideki rastgele okuma ve yazma değerleri de göz dolduruyor, rastgele okumada 440 bin IOPS skorunu veren SSD, rastgele yazmada ise 290 binlik skora imza atıyor. Bu skorlar da 750 serisinin geliştirilmesinde özellikle rastgele okuma ve yazma değerlerine odaklanıldığını belirten Intel'in sözlerini fazlasıyla doğrular nitelikte.

Amerika'daki çeşitli çevrimiçi satış kanallarından ön siparişle satışa sunulan 750 serisinin 1,2TB'lık modeli $1,100 seviyesinden, 400GB'lık modeli ise $410 seviyesinden satılıyor.





http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/solid-state-drives-750-series.html