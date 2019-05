Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri için ilk performans sonuçları

Intel tarafından Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenen Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemciler için ilk test sonuçları yayınlandı. Intel'in hacimli üretimine kısa bir süre önce başladığı Ivy Bridge işlemci ailesi, Sandy Bridge mimarisinin güncellenmiş versiyonu üzerinde şekilleniyor ve başta 22nm fabrikasyon süreci olmak üzere 3D transistör teknolojisi gibi enerji verimliliğine yönelik önemli güncellemeleri bünyesinde barındırıyor.

Intel'in tik-tak programı çerçevesinde üretim teknolojisinin ön plana çıktığı Ivy Bridge işlemci ailesinde, mikroişlemci bazında minör güncellemeler yapılırken, performans anlamında fark yaratacak en büyük detayın HD4000 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni nesil entegre grafik birimi olacağını söyleyebiliriz. Tabi diğer taraftan PCIe 3.0 teknolojisi gibi önemli güncellemeler de Ivy Bridge işlemci ailesinin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

Testi gerçekleştirilen mühendislik örneği aşamasındaki Ivy Bridge işlemci kimi kaynaklara göre B1 kimilerine göreyse de B3 revizyon olarak tanımlanıyor. Dört çekirdekli yapıda olan ve 2GHz baz çalışma frekansını, Turbo Boost teknolojisiyle 2.4GHz'e kadar çıkartabildiği belirtilen örnek işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt. Tabi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.3GHz'de çalışan 45 Watt TDP'li Sandy Bridge işlemciler olduğunu dikkate alırsak eğer, Intel'in 22nm için daha düşük TDP değerine sahip işlemciler sunacağını da söyleyebiliriz.

Çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan 22nm Ivy Bridge işlemci örneğinin testlerinde 2134MHz'de ve 6-9-6-24 erişim süreleriyle çalışan DDR3 bellek kullanılmış. Performans değerlendirmesine geçmeden önce test edilen işlemcinin mühendislik örneği bir ürün olduğunu ve final üretim versiyonların daha yüksek performans sunma ihtimaline sahip olduğunu da not düşelim. IPC geliştirmeleri sayesinde aynı saat hızında Sandy Bridge tabanlı işlemcilerden hızlı olması beklenen Ivy Bridge jenerasyonu için ilginç bir kıyaslama da yapıldı ve örnek işlemcinin sonuçları, Intel'in şu an hızlı işlemcisi olan Core i7-3960X Extreme Edition ile farklı koşullarda kıyaslanarak yeni işlemcilerin neler vaad ettiği masaya yatırılmış. Yapılan testlerde Core i7-3960X'in 2GHz'de çalıştırıldığını ve bir testte izlek sayısının 12'den 8'e düşürüldüğünü de not düşelim.

Elde edilen sonuçlara göre tek izlek odaklı bir performans değerlendirme uygulaması olan SuperPi'de, benzer saat hızlarında çalışan Ivy Bridge mühendislik örneği ve Core i7-3960X çok yakın sonuçlara imza atarken, Fritzz Chess testinde ise 8 izlek aktif olarak çalıştırılan Core i7-3960X Extreme Edition, 4 izlek destekli Ivy Bridge'den %20 civarında daha hızlı.

Çoklu izlek desteğini sınayan Cinebench uygulamasında ise işin rengi değişiyor ve 2GHz'de çalıştırılan 12 izlekli Core i7-3960X Extreme Edition 5.68 puan skor alırken, Ivy Bridge örneği ise 3.30 puan almış. Bu noktada ek bir not olarak 2GHz'de çalışan 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition, Cinebench skoruyla AMD'nin 8 çekirdekli FX-8150'ye (3.6GHz/4.2GHz) yakın sonuçlar elde etmeyi başarıyor. Şu an için çok fazla skor bulunmuyor ancak ortaya çıkan veriler, Ivy Bridge jenerasyonu için merak arttırıyor zira 22nm üretim teknolojisiyle yeni işlemcilerin aynı zamanda daha yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı da düşünülüyor.