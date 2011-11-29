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Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri için ilk performans sonuçları

7 yıl
19,1b
1
19
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri için ilk performans sonuçları
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Intel tarafından Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenen Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemciler için ilk test sonuçları yayınlandı. Intel'in hacimli üretimine kısa bir süre önce başladığı Ivy Bridge işlemci ailesi, Sandy Bridge mimarisinin güncellenmiş versiyonu üzerinde şekilleniyor ve başta 22nm fabrikasyon süreci olmak üzere 3D transistör teknolojisi gibi enerji verimliliğine yönelik önemli güncellemeleri bünyesinde barındırıyor.
Intel'in tik-tak programı çerçevesinde üretim teknolojisinin ön plana çıktığı Ivy Bridge işlemci ailesinde, mikroişlemci bazında minör güncellemeler yapılırken, performans anlamında fark yaratacak en büyük detayın HD4000 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni nesil entegre grafik birimi olacağını söyleyebiliriz. Tabi diğer taraftan PCIe 3.0 teknolojisi gibi önemli güncellemeler de Ivy Bridge işlemci ailesinin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.
Testi gerçekleştirilen mühendislik örneği aşamasındaki Ivy Bridge işlemci kimi kaynaklara göre B1 kimilerine göreyse de B3 revizyon olarak tanımlanıyor. Dört çekirdekli yapıda olan ve 2GHz baz çalışma frekansını, Turbo Boost teknolojisiyle 2.4GHz'e kadar çıkartabildiği belirtilen örnek işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt. Tabi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.3GHz'de çalışan 45 Watt TDP'li Sandy Bridge işlemciler olduğunu dikkate alırsak eğer, Intel'in 22nm için daha düşük TDP değerine sahip işlemciler sunacağını da söyleyebiliriz.
Çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan 22nm Ivy Bridge işlemci örneğinin testlerinde 2134MHz'de ve 6-9-6-24 erişim süreleriyle çalışan DDR3 bellek kullanılmış. Performans değerlendirmesine geçmeden önce test edilen işlemcinin mühendislik örneği bir ürün olduğunu ve final üretim versiyonların daha yüksek performans sunma ihtimaline sahip olduğunu da not düşelim. IPC geliştirmeleri sayesinde aynı saat hızında Sandy Bridge tabanlı işlemcilerden hızlı olması beklenen Ivy Bridge jenerasyonu için ilginç bir kıyaslama da yapıldı ve örnek işlemcinin sonuçları, Intel'in şu an hızlı işlemcisi olan Core i7-3960X Extreme Edition ile farklı koşullarda kıyaslanarak yeni işlemcilerin neler vaad ettiği masaya yatırılmış. Yapılan  testlerde Core i7-3960X'in 2GHz'de çalıştırıldığını ve bir testte izlek sayısının 12'den 8'e düşürüldüğünü de not düşelim.
Elde edilen sonuçlara göre tek izlek odaklı bir performans değerlendirme uygulaması olan SuperPi'de, benzer saat hızlarında çalışan Ivy Bridge mühendislik örneği ve Core i7-3960X çok yakın sonuçlara imza atarken, Fritzz Chess testinde ise 8 izlek aktif olarak çalıştırılan Core i7-3960X Extreme Edition, 4 izlek destekli Ivy Bridge'den %20 civarında daha hızlı.
Çoklu izlek desteğini sınayan Cinebench uygulamasında ise işin rengi değişiyor ve 2GHz'de çalıştırılan 12 izlekli Core i7-3960X Extreme Edition 5.68 puan skor alırken, Ivy Bridge örneği ise 3.30 puan almış. Bu noktada ek bir not olarak 2GHz'de çalışan 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition, Cinebench skoruyla AMD'nin 8 çekirdekli FX-8150'ye (3.6GHz/4.2GHz) yakın sonuçlar elde etmeyi başarıyor. Şu an için çok fazla skor bulunmuyor ancak ortaya çıkan veriler, Ivy Bridge jenerasyonu için merak arttırıyor zira 22nm üretim teknolojisiyle yeni işlemcilerin aynı zamanda daha yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı da düşünülüyor.

Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri için ilk performans sonuçları
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dodomoco 7 yıl
Bu atilan butun adimlar tek birsey icin oda 22nmnin butun gucunu kullancak olan haswelli gelistirmek
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DH Misafiri 7 yıl
bence test sonuçları berbat. oyunlarda 2ghz nin pek bir şeyler yapabileceğini sanmam. ayrıca güç tüketimi de 22nm ye yüksek ayrıca o.c başarılı olsa ne yazar. 2 ghz oc olsa en fazla 2,8 olur var mı ötesi. eee bumu iyi sonuçlar. intel in ram hızları konusunda çok hassas olduğunu hepimiz biliyoruz. rami 2000 mhz çıkarırsınız. bir kaç saat sonra hata alırsınız.
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emirizmir 7 yıl
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Corparation 7 yıl
hadi be ordan... AMD yi Intel hayatta geçemez...
AMD FX 8 Çekirdekli İşlemci Black Edition gelecek 5 yılın en güçlü işlemcisi, i7 cuad core bunun yanına nerde yaklaşacak ?
2GHz Bir intel demek 4,20 GHz Lik AMD'yi geçecek...
İzdivacı aç anam.. Bunlar saçmalıyor... =)
1 Yanıt Yanıtla
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MetronoM 7 yıl Corparation
Corparation

hadi be ordan... AMD yi Intel hayatta geçemez...

AMD FX 8 Çekirdekli İşlemci Black Edition gelecek 5 yılın en güçlü işlemcisi, i7 cuad core bunun yanına nerde yaklaşacak ?

2GHz Bir intel demek 4,20 GHz Lik AMD'yi geçecek...

İzdivacı aç anam.. Bunlar saçmalıyor... =)



ne? anlamadım? ne diyorsun? hı? vs. falan filan...

dekoderi olan varsa yazılanları çözüp buraya yazabilirmi.?
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KatanaHero 7 yıl
Ben onu bunu bilmem ama elimdeki 1155/1156 ile uyumlu soğutucu, LGA 1150 ile de uyumlu olacak mı acaba?
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-erna- 7 yıl KatanaHero
KatanaHero

Ben onu bunu bilmem ama elimdeki 1155/1156 ile uyumlu soğutucu, LGA 1150 ile de uyumlu olacak mı acaba?

onun için lga1150 soğutucu kiti lazım
ama bu 1150 olmayacak zaten
o harswell di ve 2013 te çıkacak o chipsetler
ivy lga1155 destekli olacak
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diemcizone 7 yıl
@Batuist arkadaşım ürün mühendislik örneği olarak test edilmiş, sen bu tdp'nin üzerine en az 250MHz-600Mhz eklemek gerekiyo. B2 B3 revizyon gibi düşünebilirsin.
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Batuist 7 yıl
üretim teknolojisi, hız ve tdp değerlerinde bir anormallik var.. kendinden daha hızlı çalışan 32nm sandy bridge işlemciden nasıl olurda daha fazla güç tüketir?? hem daha yavaş çalışacak hem 22nm olacak hemde 3d transistör teknolojisi ile daha verimli bir işlemci olacak diyeceksiniz ama güç tüketim değerleri bunun tam aksini söyleyecek.. çok garip bir durum.. tabi işlemcinin henüz mühendislik örneği olduğunuda unutmamak gerekir. umarım böyle saçma sapan değerlerle piyasaya çıkmaz..
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fx91 7 yıl
Render vs. yapacaklar için güzel haber benim gibi oyuncular için değişen birşey yok athlon 640 veya Pentium 840 işimizi görüyor.
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-erna- 7 yıl
hala düşük hızlardaki testler yapılıyor
piyasaya çıkacak cpu nun hızında olan testler olsa da ivy in gerçek performansını görebilsek
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Applejack 7 yıl fx91
fx91

Render vs. yapacaklar için güzel haber benim gibi oyuncular için değişen birşey yok athlon 640 veya Pentium 840 işimizi görüyor.

he tamam he
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