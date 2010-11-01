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Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri DirectX 11 destekli entegre grafik birimiyle gelecek

8 yıl
12,3b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ocak ayında duyurmaya hazırlandığı Sandy Bridge kod adlı ikinci jenerasyon Core işlemci ailesinde, şimdiye kadar kadar geliştirmiş olduğu en güçlü grafik birimine yer veren Intel, 2012 için grafik performansına yönelik radikal değişiklikler planlıyor. Sandy Bridge ailesinde kullandığı yeni nesil grafik biriminde, 6 ve 12 paralel işlemcili (EU-Execution Unit) iki farklı konfigürasyona yere veren Intel, entegre grafik performansının AMD ve Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlarda kullanılan orta segment grafik çözümlerine yakın olacağını iddia ediyor. DirectX 10 desteği ile gelen ve kimi kaynaklarca HD 200 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni grafik birimi, 1080p video ve 3D Stereoscopic desteği de sunacak.

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileri için hacimli üretime başlayan Intel, kaynaklarını Ivy Bridge kod adlı yeni işlemcilerin geliştirme çalışmalarına yönlendirmiş durumda. 2011 sonu veya 2012 başında lanse edilmesi beklenen Ivy Bridge tabanlı yeni işlemciler, genel anlamda Sandy Bridge mimarisini baz alacak ancak 22nm fabrikasyon süreciyle üreticilecek ve buna paralel bir takım güncellemeler içerecekler. İşte o güncellemelerden biri de entegre grafik tarafında olacak ve paralel işlemci sayısı iki kat arttırılacak. 22nm üretim teknolojisinin getireceği termal avantajları, işlem gücünü arttırmak için kullanması beklenen Intel, DirectX 11 ve OpenCL gibi konularda da somut adımlar atacak.

Entegre grafik performansı açısından AMD'nin L1ano tabanlı Fusion işlemcilerine rakip olması beklenen Ivy Bridge işlemcileriyle Intel, özellik mobil platformda pek çok kullanıcının ihtiyaç duyduğu harici grafik performansını, ayrı bir ekran kartına gereksinim duymadan, işlemciye entegre bir şekilde ve düşük güç tüketimiyle sunmayı hedefliyor. Üç boyutlu grafik hızlandırma, yeni video teknolojileri ve diğer pek çok alanda geliştirme içermesi beklenen entegre grafik yetenekleriyle Ivy Bridge, grafik performansı en yüksek Intel işlemci ailesini oluşturacak.


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vidoko 8 yıl
intel grafik pazarınd yıllardır yenilik içinde:DD hala işe yarar grafik kartı yok ..
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Batuist 8 yıl
2012de windows 8 ile beraber DX12 çıkar ve o işlemcilerdeki yeni çıkmış olan DX11 özelliği yine eski olur.. Yani ne olursa olsun intel yine geriden gelecek..
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orc123456 8 yıl
Fusionlar Intel'i grafik alanında birşeyler yapmaya zorluyor, rekabet her zamanki gibi son kullanıcıya yarıyor fakat grafik alanında AMD ile kapışabilmesi için daha çok ekmek yemesi gerekiyor, en azından Intel işlemci kullanmak zorunda olanlar için iyi haber sayılabilir.
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ayzer 8 yıl
intel dx11 e, usb3.0 a 2012 de geçecek.peki eksikliği (2010-2011) 2 senede hissedil(di)ecek mi?
kocaman hayır.yani herzaman teknolojinin en yenisi çok satar kuralını şu intel bile parçalıyor..
intelin dx11 çözümü belki 5250 veya 410 seviyesinde olabilir."çok laf yok iş" tabiri bir grafik ünitesi olacak...
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gun 8 yıl
Her güncellemede iki kat grafik performansı artar ise bu iş gittikçe mükemmelleşir.
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agamli 8 yıl
Bunların rodeon karşılıkları ne gibi sandy 56* Ivy 68* gibi bişiler mi?
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