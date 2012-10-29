Intel'in 335 serisi 240 GB SATA-III SSD modeli global pazara açıldı

SSD alanının önemli oyuncularından Intel, 335 serisi 240 GB SSD modelinin global pazara açıldığına dair basın duyurusunu resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. 20 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi senkron NAND flash bellek yongalarını bünyesinde barındıran 335 serisi, Santa Clara merkezli firma açısından bir ilki oluşturuyor.



Intel ve Micron'un ortak girişimi olan IMFT (IM Flash Technologies) tarafından üretilen 20 nm'lik 64 Gb NAND flash bellek yongaları, ''Düzlemsel Hücre'' olarak isimlendirilen bir mimariyi kullanıyor. Düzlemsel hücre mimarisinin, geleneksel mimarilere göre daha agresif düzeylerde hücre ölçeklendirmesi sunduğu ifade edilmiş.



SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi ile SandForce üretimi SF-2281 kontrolcü desteğini arkasına alan 335 serisi, saniyede 500 MB'a varan sıralı okuma yazma hızına, saniyede 450 MB'a varan sıralı yazma hızına, maksimum 42.000 IOPS rasgele 4 KB okuma performansına ve maksimum 52.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına sahip.





Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz üzere 335 serisinde şu an için yalnızca 240 GB'lık model bulunuyor. Ancak 2013 yılının ilk çeyreğine doğru farklı depolama alanı seçeneklerinin boy göstermesi bekleniyor. 240 GB'lık modelin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 184$.



http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2012/10/29/intel-solid-state-drive-335-series-debuts-uses-industry-leading-20-nanometer-nand-flash-memory?cid=rss-90004-c1-278179