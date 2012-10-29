Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in 335 serisi 240 GB SATA-III SSD modeli global pazara açıldı

6 yıl
1,8b
1
21
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in 335 serisi 240 GB SATA-III SSD modeli global pazara açıldı
Tam Boyutta Gör
SSD alanının önemli oyuncularından Intel, 335 serisi 240 GB SSD modelinin global pazara açıldığına dair basın duyurusunu resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. 20 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi senkron NAND flash bellek yongalarını bünyesinde barındıran 335 serisi, Santa Clara merkezli firma açısından bir ilki oluşturuyor.
Intel ve Micron'un ortak girişimi olan IMFT (IM Flash Technologies) tarafından üretilen 20 nm'lik 64 Gb NAND flash bellek yongaları, ''Düzlemsel Hücre'' olarak isimlendirilen bir mimariyi kullanıyor. Düzlemsel hücre mimarisinin, geleneksel mimarilere göre daha agresif düzeylerde hücre ölçeklendirmesi sunduğu ifade edilmiş.
SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi ile SandForce üretimi SF-2281 kontrolcü desteğini arkasına alan 335 serisi, saniyede 500 MB'a varan sıralı okuma yazma hızına, saniyede 450 MB'a varan sıralı yazma hızına, maksimum 42.000 IOPS rasgele 4 KB okuma performansına ve maksimum 52.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına sahip.

Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz üzere 335 serisinde şu an için yalnızca 240 GB'lık model bulunuyor. Ancak 2013 yılının ilk çeyreğine doğru farklı depolama alanı seçeneklerinin boy göstermesi bekleniyor. 240 GB'lık modelin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 184$.
Intel'in 335 serisi 240 GB SATA-III SSD modeli global pazara açıldı
Tam Boyutta Gör

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2012/10/29/intel-solid-state-drive-335-series-debuts-uses-industry-leading-20-nanometer-nand-flash-memory?cid=rss-90004-c1-278179 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
depeche35 6 yıl
Evet şu an satıştı, fiyatı da makul geldi bana , intel fiyat konusunda çok agresifken bu ürün yani 240lığı 450TL şu an.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karayulun 6 yıl
intel'E kazandığı para çok. kim bilir nereye gidiyor kazandıkları?
Team, Transcend, Corsair, Adata, Runcore ve Samsung varken intel'i alacak olan kimdir? ne iş yapar? intel işlemci yapsın. kötü amaçlar için, dünyayı karıştırmak isteyenlerin hisselerinin olduğu bir firmaya dha fazla kazandırmanın manası yok!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 6 yıl
Orijinalden alıntı: acan97
İntel 335in çıkmasının ardından , Ocz Vertex 4 512GB SSDde piyasada . Fiyatlar ne olacak merak ediyorum doğrusu

Vertex'i takip etmedim ama OCZ sata3 512GB Agility4 280$'a 1 ay kadar amazonda satıldı, şimdi 320$'a çıkmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Her yeni çıkan model sayesinde fiyatlar düşüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 6 yıl
getirisi nedir? 330 serisi ile neredeyse aynı özellikleri taşıyor + garanti süresi belli değil ve hala sandforce 2281 kontrolcü kullanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 6 yıl
Fiyatlar baya dusmus :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 6 yıl
xpugur
bu ssd lerin hızı daha nereye kadar çıkıcak acaba :) ... sandiskler falan 550 mb okumayı görüyor şuan ... raid siz 1 gb okuma istiyoz :P ama para da yo ktabi o başka :)

Sata 4 teknolojisi çıkmazsa bu hızlarda tıkanacaklar. Her bilgisayarda da raid şansı olmadığından Sata 4'ü bekleyeceğiz maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TECHTRONİC 6 yıl
Bunu alsam laptopuma takabilirmiyim benimki biraz incede acer aspire 5820TG TimelineX.Acaba ölçülerini bilen varmı bunun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 6 yıl TECHTRONİC
TECHTRONİC

Bunu alsam laptopuma takabilirmiyim benimki biraz incede acer aspire 5820TG TimelineX.Acaba ölçülerini bilen varmı bunun.

Intel'in 335 serisini soruyorsanız kalınlık 9.5 mm.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 6 yıl
KaraKanarya
intelin 700küsür dolara 600 GB SSD modeli var, bunun 700-750 GB civarını aynı fiyata üretmeyi başarabilirse piyasada bir şeyleri kıpırdatabilir.

1 TB Colossus SSD'ler 1150$, geçen bir başlıkta bunu tartışmıştık. Piyasaya göre 750GB'ı 750$'a satsa bile pahalı. amazon.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xpugur 6 yıl
bu ssd lerin hızı daha nereye kadar çıkıcak acaba :) ... sandiskler falan 550 mb okumayı görüyor şuan ... raid siz 1 gb okuma istiyoz :P ama para da yo ktabi o başka :)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 6 yıl xpugur
xpugur

bu ssd lerin hızı daha nereye kadar çıkıcak acaba :) ... sandiskler falan 550 mb okumayı görüyor şuan ... raid siz 1 gb okuma istiyoz :P ama para da yo ktabi o başka :)

Sata Express geliyor. Kendisi PCIe sistemini kullanan bir sabit disk bağlantı birimi ve 16 gbit/sn hızlarına ulaşacak buda 2 Gb/sn filan ediyor 2014 gibi yaygınlaşacağı söyleniyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 6 yıl
intelin 700küsür dolara 600 GB SSD modeli var, bunun 700-750 GB civarını aynı fiyata üretmeyi başarabilirse piyasada bir şeyleri kıpırdatabilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1767 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, Intel ve
2 etiket daha ssd intel ssd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Apple iPad Mini Tanıtım Videosu Türkçe Altyazılı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim