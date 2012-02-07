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Intel'in 520 Serisi SSD sürücüleri test edildi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in çok uzun süredir merakla beklenen 520 serisi yeni SSD sürücüleri için ilk test sonuçları gelmeye başladı. Micron ile işbirliği çerçevesinde SSD odaklı NAND Flash geliştirme çalışmalarını sürdüren Intel, 520 SSD ailesiyle kendi adına bir ilki gerçekleştiriyor ve SandForce imzalı kontrolcü kullanıyor. Yüksek performanslı sistemler düşünülerek geliştirilen yeni SSD ailesi, bir önceki jenerasyon ile kıyaslandığında SandForce etkisiyle daha yüksek performans sergiliyor. Yurt dışındaki ilk test sonuçları, testi yapan yayın organına göre bazı değişiklikler gösterse de Intel 520 SSD ailesini genel olarak pazardaki en yüksek performanslı SandForce SSD sürücülerden birisi olarak dikkat çekiyor.
Intel'in yeni SSD ailesi için olumsuz eleştri yapılan en kritik nokta ise yüksek maliyetleri. Gigabyte başına maliyetin rakiplerinden daha yüksek olduğu 520 SSD serisi, rekabet açısından Samsung'un 830 serisi SSD çözümünü performans olarak yakalayabilse de fiyat olarak 150$ üzerinde daha fazla kalıyor üstelik Samsung'un 256GB depolama kapasitesine karşı Intel'in çözümü ise 240GB depolama kapasitesi sunuyor. SandForce kontrolcü kullanan SATA-III destekli Intel 520 SSD ailesi yurt dışında 5 yıllık garanti ile sunuluyor.
Bazı incelemeler;

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Turkforce 7 yıl
Alttaki linklerden haberi okuyacaksak bu site ne işe yarıyor diye bir soru sorar insan.
Haberde test edildi diyorsunuz, testle ilgili bir tane veri yok. Bu nasıl bir haberciliktir anlamak mümkün değil.
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E_Aydin35 7 yıl
İntel bu alana adını da yazdırdıya helal olsun bassın gaza diyorum..:)
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turbo-powwer 7 yıl
Mesut Çevik geldi haberlere el atar yakında

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ET 7 7 yıl
eskiden haberlerini zevkle okudugum bi siteydi bu.
son zamanlarda reklam haberlere bogulmus. iddia haberleri ile dolu, bi site oldu. yukaridaki haberinde haber degeri yok cunki habercilik ilkesi kistaslarina sahip degil, haberde urunun ozelliklerinden eser yok, yani alaka
arkadaslar umarim elestrirleri dikkate alirsiniz,
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tkbykfnr 7 yıl
sitelerin tek geliri reklam ve abartılı olmadığı sürece sorun olmaz **** yi görmediniz sanırım reklamdan yazılarımız okunmuyor... flashblock eklentisi kurarsanız hem kendiliğinden video açılmaz hem hareketli reklamları görmemiş olursunuz üstüne tıklayarak etkinleşir sadece
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rabbitweed 7 yıl
reklam yapiyor iste.yersen
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cagataykoroglu 7 yıl
DH ekibi ne yapmaya çalışıyor? Link alıp kopyala yapıştır yaparak habercilik olmaz.
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