Intel'in 520 Serisi SSD sürücüleri test edildi

Intel'in çok uzun süredir merakla beklenen 520 serisi yeni SSD sürücüleri için ilk test sonuçları gelmeye başladı. Micron ile işbirliği çerçevesinde SSD odaklı NAND Flash geliştirme çalışmalarını sürdüren Intel, 520 SSD ailesiyle kendi adına bir ilki gerçekleştiriyor ve SandForce imzalı kontrolcü kullanıyor. Yüksek performanslı sistemler düşünülerek geliştirilen yeni SSD ailesi, bir önceki jenerasyon ile kıyaslandığında SandForce etkisiyle daha yüksek performans sergiliyor. Yurt dışındaki ilk test sonuçları, testi yapan yayın organına göre bazı değişiklikler gösterse de Intel 520 SSD ailesini genel olarak pazardaki en yüksek performanslı SandForce SSD sürücülerden birisi olarak dikkat çekiyor.

Intel'in yeni SSD ailesi için olumsuz eleştri yapılan en kritik nokta ise yüksek maliyetleri. Gigabyte başına maliyetin rakiplerinden daha yüksek olduğu 520 SSD serisi, rekabet açısından Samsung'un 830 serisi SSD çözümünü performans olarak yakalayabilse de fiyat olarak 150$ üzerinde daha fazla kalıyor üstelik Samsung'un 256GB depolama kapasitesine karşı Intel'in çözümü ise 240GB depolama kapasitesi sunuyor. SandForce kontrolcü kullanan SATA-III destekli Intel 520 SSD ailesi yurt dışında 5 yıllık garanti ile sunuluyor.

Bazı incelemeler;