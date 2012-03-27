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Intel'in Core i7-3770K işlemcisi 7GHz'e göz kırpıyor

7 yıl
22,3b
1
49
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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 Intel'in 29 Nisan'da duyurmaya hazırlandığı Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci ailesi, hız aşırtma profesyonellerinin yetenekleri ellerinde potansiyelini göstermeye başladı. 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil işlemci ailesinin ilk etapta pazara sunulacak en hızlı modeli olan Core i7-3770K, sıvı azot kullanılarak gerçekleştirilen bir çalışmada ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Standart çalışma frekansı 3.5GHz olan işlemci, Asus'un Z77 çipsetli anakartı Maximus V Gene ile 6961MHz'e çıkartılarak 7GHz'e göz kırpılmış oldu.
Aynı saat hızında SuperPi 1M testini 5.187 saniyede tamamlayan işlemci, bu açıdan mikroişlemci mimarisinin tek izlek performansında bir önceki jenerasyona göre kaydedilen gelişimi de gözler önüne sermiş oldu. Aynı işlemci ayrıca 6650MHz'de SuperPi 32M testini 5 dakika 2.843 saniyede tamamladı. Merak edenler için SuperPi 32M testi uzun süren zorlayıcı bir değerlendirme olduğu için ekstrem hız aşırtma çalışmalarında genellikle 32M testi, 1M'deki hızlarla gerçekleştirilemiyor özellikle de değişen termal değerlerin stabiliteye yaptığı olumsuz etkiden ötürü. Son bir not olarak aynı işlemcinin PiFast testini 6805MHz'de 10.56 saniye gibi bir skorla tamamladığını da not düşelim.

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alphekka 7 yıl en beğenilen
intel kesti bağını.amd baş edemiyor, biri buna dur demeli yoksa işimiz zor. samsung bi el atsa şu pc işlemcilerine
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Nessarien 7 yıl
saameet_06
ıyıde 7 ghz e goz kırptı dıyolar, amd ne kdr ıyı olmasada begenmedıgımız fx ıslemcılerıyle 8.5 ghz ı gormedımı ? yanlısmı bılıyorum ?https://www.facebook.com/#!/photo.php?v=2403656606984

Kırsa ne fayda performans olarak 2 nesil geriden takip ediyor Intel'i böyle bir durumda 8.5 ghz görmesinin bir anlamı yok. Hatta şöyle bir örnek verelim eski nesil 3.5 ghz hızında bir işlemci ile son nesil 3.5 ghz hızında bir işlemci sırf hızları aynı diye eş değer performans mı veriyorlar ? Elbette hayır, nihayetinde farklı bir mimari var ve yeni nesil daha performanslı (hoş amd kendi eski nesil işlemcisinden bile kötüsünü yapabiliyor ya neyse :p) Burada söz konusu olan durum aynen bu ve o hız pek bir şey ifade etmiyor bu gerekçelerden ötürü.
Ayrıca forumda herkesin çok yaptığı bir hata söz konusu; lütfen şu soru eklerini ayrı yazmayı öğrenelim yahu. Soru eki mı/mi/mu/mü birleşik yazılmaz; ayrı yazılır.
saameet_06ıyıde 7 ghz e goz kırptı dıyolar, amd ne kdr ıyı olmasada begenmedıgımız fx ıslemcılerıyle 8.5 ghz ı gormedımı ? yanlısmı bılıyorum ?...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DARTS 7 yıl
Oha ben Pifast ta 2 dak yaptığımı hatırlıyorum.
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-Pisagor- 7 yıl
7 GHz şimdilik gereksiz gibi geliyor bence.
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perikentli 7 yıl
valla ben onu bunu bilmem 2600k kullanıyorum bunlarada para verip alamam
5 ghz yetiyorda artıyor eee azot sogutmada kullanmıcama göre
1 Yanıt Yanıtla +1
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Masterm 7 yıl perikentli
perikentli

valla ben onu bunu bilmem 2600k kullanıyorum bunlarada para verip alamam
5 ghz yetiyorda artıyor eee azot sogutmada kullanmıcama göre

bilinçli kullanıcının gözünü seviyim bu şin sonu yok abi nereye kadar
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aagökhan 7 yıl
cahilligime verin benim anlamadıgım bir sey var intel işlemciler çarpan arttırmakla overclock yapılıyor lakin su anda 7 ghz göz kırpmış olan işlemcinin bus speed hızı 110mhz biz 7 yıl önce amd işlemcilere overclock yaptıgımızda çarpanıda arttırabiliyorduk fsb hızınıda bu da önemli bir unsur değilmidir.
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artariel 7 yıl
intel, 3d transistörü icat ederek sadece işlemcide değil, elektronik her devre için çağ atlatabilir. transistörün kendisi zaten elektroniğin en büyük keşfiyken.
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erdo205 7 yıl
hooper
Adamlara helal olsun hep üstüne koyarak gidiyorlar yıllardır süren amd tutkum zayıflamaya başladı, bir sonraki işlemcim intel olacak gibi
Cok Haklısın AMD`de Daha Kötülerini Cıkartıyor. Neymiş Windows 8`de Bulldozer Daha Verımlı Olcakmıs. HD 2900 Dönemindeki Bir Türlü Cıkamayan Sürücü Mevzuasuna Döndürdüler İşi.
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silentsv 7 yıl
Buradakilerin %90'ı oyun için burada. İşlemci hızı gücü arttırdıkça oyuna etkisi ne olacak? Ekran kartı ve driverları değil mi önemli olan? İşlemciler ne kadar katkıda bulunuyor ki oyunlara? (Şu anki işlemciler için söylüyorum bunu) Aynı donanımlarda FX8150-8120 işlemci ile 2600K-2700K arasında oyunlaraya yansıyacak ne kadar fark olacak? 130 FPS yerine 110 FPS oynayınca gözleriniz mi bozulacak ki o kadar bir FPS farkı olmamakta? O zaman işlemcisinden anakartından bişeyinden kısar azcık ekran kartına para arttırısınız o zaman oynayamadığınız oyun kalmaz.
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nevrans 7 yıl
Hiç gerek yok bu kadar hıza I7 2700 K ıle overloksuz 4.0 hız bana yetiyorda artıyor.
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black_flood 7 yıl
7 ghz' e göz kırpması gayet doğal 22nm ile bazıları bir dokundurma yapmış amd 7 ghz yada 7 ghzi aştı kelimeleri magazinselleşti diye amd bunu zaten inten 6 ghz' i zar zor gördüğü mimaride görüyor aradaki fark bu 22nm olursa birgün 8 ghz' i de geçebilmesi mümkün ama geçse ne olacak 16 ghz yazsa ne olacak saat hızını tepe yapmak için çekirdekleri kapatmak gerekiyor belli bir değerden sonra.
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virtiöz 7 yıl
benim hedefim 3550k almak
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asterisk* 7 yıl
suleyman5000
bence gelişme falan yok su bakımdan adamlar 10 yıl sonra cıkacak teknoloji yapabilir yapıyolar ama yapmamazdan geliyolar :D (pazarlama stratejisi tabi )acaba savunma saniyinde kullanılan islemciler hakkında bir fikir olan var mı ?( sansasyonel olsun )bence bu işlem cilerin sonu dogal transitörlerle bitecek nasıl olacak belki benzen yapısına benzer büyük polimerler vs.(tabi transistor gibi calısacak ve elektriği iletimi düzenli olacak) gibi düsünsenize avagodro sayısı kadar transistörler belki ilerde işlemci tozu satılacak veya metal i suanda işlem ciler 5 milyar transistor olsun .avagdro sayısı nire 5 milyar nire neyse her seyin dogal ı makbul dogal transistörler fazla mı uctum ne edison yasasaydı bulur du :D deneye deneye flimanı vs bulmus volfram ı

arkadaş o savunma sanayiinde kullanılan işlemciler kaç para? devletler onlara milyon dolarlar sayıyorlar. seri üretime geçilecek kadar ucuz üretilebiliyorlar mı? seri üretimde maliyet faktörü çok önemlidir. böyle büyük firmaları senin gibiler yönetiyor olsalardı iki günde batarlardı. ha ürettiler diyelim. kim ne yapacak bunu? kimin ihtiyacı var böyle şeylere? nvidia'nın yaptığı gibi yapmıyorlar en azından amd'yi ucundan geçti diye orta seviye kartı üst seviye diye dağıtmıyorlar piyasaya.
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Gelu 7 yıl
mukemmel olmus.
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