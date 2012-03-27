Intel'in Core i7-3770K işlemcisi 7GHz'e göz kırpıyor

Intel'in 29 Nisan'da duyurmaya hazırlandığı Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci ailesi, hız aşırtma profesyonellerinin yetenekleri ellerinde potansiyelini göstermeye başladı. 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil işlemci ailesinin ilk etapta pazara sunulacak en hızlı modeli olan Core i7-3770K, sıvı azot kullanılarak gerçekleştirilen bir çalışmada ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Standart çalışma frekansı 3.5GHz olan işlemci, Asus'un Z77 çipsetli anakartı Maximus V Gene ile 6961MHz'e çıkartılarak 7GHz'e göz kırpılmış oldu.

Aynı saat hızında SuperPi 1M testini 5.187 saniyede tamamlayan işlemci, bu açıdan mikroişlemci mimarisinin tek izlek performansında bir önceki jenerasyona göre kaydedilen gelişimi de gözler önüne sermiş oldu. Aynı işlemci ayrıca 6650MHz'de SuperPi 32M testini 5 dakika 2.843 saniyede tamamladı. Merak edenler için SuperPi 32M testi uzun süren zorlayıcı bir değerlendirme olduğu için ekstrem hız aşırtma çalışmalarında genellikle 32M testi, 1M'deki hızlarla gerçekleştirilemiyor özellikle de değişen termal değerlerin stabiliteye yaptığı olumsuz etkiden ötürü. Son bir not olarak aynı işlemcinin PiFast testini 6805MHz'de 10.56 saniye gibi bir skorla tamamladığını da not düşelim.