Intel'in Haswell GPU'su, Ivy Bridge GPU'sundan %50 daha hızlı olacak

22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci ailesini Nisan ayı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanan Intel, tik-tak geliştirme modelinin bir sonraki aşaması olarak Haswell mimarisine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Sandy Bridge jenerasyonu ile kıyaslandığında en büyük güncellemenin 3D transistörlerin kullanıldığı 22nm üretim teknolojisi olduğu Ivy Bridge platformu, çekirdek performansı açısından bir takım güncellemeler sunacak ve Intel adına ilk defa DirectX 11 destekli entegre grafik birimine yer verilen işlemci ailesi olacak.

İşlem birimlerinin sayısında %30 artışa gidilen Ivy Bridge mimarisindeki entegre grafik biriminin, Sandy Bridge ile kıyaslandığında %50'ye varan oranda daha iyi performans göstereceği ifade ediliyor. Hem API hem de GPGPU alanında bir takım güncellemeler içerecek Ivy Bridge grafik birimi ile entegre grafik performansını daha rekabetçi bir hale taşımayı planlayan Intel, Sandy Bridge'den sonraki asıl mimari güncellemesi olacak Haswell jenerasyonu için de GPU odaklı ciddi çalışmalar sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Haswell'deki GPU tasarımında radikal değişiklikler olacak ve Ivy Bridge ile kıyaslandığında en iyi koşullarda %50'ye varan oranda performans artışı sağlanacak.

Bu gelişmelerden yola çıkarak Intel'in birer yıl arayla piyasaya sunacağı iki yeni tasarımı ile şu an entegre GPU kullandığı en hızlı işlemcisine göre GPU performansında ciddi oranda performans artışı sağlamış olacak. GPU performansı anlamında AMD'nin Trinity başta olmak üzere iki yıllık süreçte piyasaya sunacağı işlemcilerdeki entegre grafik birimleriyle mücadele etmesi pek beklenmese de entegre grafik birimlerindeki gelişim, 1366 x 768 pikselin en yaygın çözünürlükl olduğu dizüstü bilgisayarlarda temel grafik deneyimine ciddi katkı yapması bekleniyor.