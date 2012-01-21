Intel'in Haswell GPU'su, Ivy Bridge GPU'sundan %50 daha hızlı olacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci ailesini Nisan ayı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanan Intel, tik-tak geliştirme modelinin bir sonraki aşaması olarak Haswell mimarisine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Sandy Bridge jenerasyonu ile kıyaslandığında en büyük güncellemenin 3D transistörlerin kullanıldığı 22nm üretim teknolojisi olduğu Ivy Bridge platformu, çekirdek performansı açısından bir takım güncellemeler sunacak ve Intel adına ilk defa DirectX 11 destekli entegre grafik birimine yer verilen işlemci ailesi olacak.
İşlem birimlerinin sayısında %30 artışa gidilen Ivy Bridge mimarisindeki entegre grafik biriminin, Sandy Bridge ile kıyaslandığında %50'ye varan oranda daha iyi performans göstereceği ifade ediliyor. Hem API hem de GPGPU alanında bir takım güncellemeler içerecek Ivy Bridge grafik birimi ile entegre grafik performansını daha rekabetçi bir hale taşımayı planlayan Intel, Sandy Bridge'den sonraki asıl mimari güncellemesi olacak Haswell jenerasyonu için de GPU odaklı ciddi çalışmalar sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Haswell'deki GPU tasarımında radikal değişiklikler olacak ve Ivy Bridge ile kıyaslandığında en iyi koşullarda %50'ye varan oranda performans artışı sağlanacak.
Bu gelişmelerden yola çıkarak Intel'in birer yıl arayla piyasaya sunacağı iki yeni tasarımı ile şu an entegre GPU kullandığı en hızlı işlemcisine göre GPU performansında ciddi oranda performans artışı sağlamış olacak. GPU performansı anlamında AMD'nin Trinity başta olmak üzere iki yıllık süreçte piyasaya sunacağı işlemcilerdeki entegre grafik birimleriyle mücadele etmesi pek beklenmese de entegre grafik birimlerindeki gelişim, 1366 x 768 pikselin en yaygın çözünürlükl olduğu dizüstü bilgisayarlarda temel grafik deneyimine ciddi katkı yapması bekleniyor.
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Hatta Nisan'da uçuk fiyatı olur en az Mayıs'a kadar bekleyelim mı simdi ne yapalım ? Ki z68 chipsetli anakart alacağım bi i5 2500k alıp seneye de Ivy bridge ile upgrade mı edeyim ?
Ki dolar kuru da uçuk su anda.
Biri bana z68 chipset'de çalışacak Ivy bridge desin.
Intel gibi saygıdeğer büyüğümüzden böyle beklentilere girmek tabi biraz ayıp oluyor, sonra başımıza faln bi geçirir, toplu katliam ://
Olucaksa böyle bişey, AMD 'nin GCN 'i sayesinde olucak. A8 lerdeki gpu + kısıtlı bazı gpu'lar ile hybrid / asimetrik CF nin aksine, uygun kod ve api ile dahili gpu ve harici gpu istenildiği gibi beraber kullanılabilir durumda GCN ile. Ayrıca GCN'de GPU tamamen adreslenebilir olduğu için bu işletim sistemi düzeyinde de yapılabilir, api ile de olabilir, dahası sadece program bazında da olabilir. Render threadlerini ekran kartının harici GPU'sunda çalıştır,fizik hesaplaması threadlerini dahili GPU'da çalıştır, veya render için gerekli 1-10 threadlerini harici GPU da, 12-14 nolu threadleri dahili GPU'da çalıştır gibi.
Burda sorun Intel'in bu yaklaşımı kabul edip kendisine uyarlaması veya destek vermesi.
Yoksa onun yazilisi baskamiydi
Amd nin cellatı SandyBridge değil kendisi oldu. Okadar abartılarki rakibi hiçbir şey yapmadan liderliği devam etti ve bizim gibi son kullanıcılar için kötü oldu.
Edit: Bu konuda Intel'i konuya dahil etmek komik olur.
İlla muhalefet olucaksınız. Ne alakamı bir oku bakalım yazdıklarımı ondan sonra yorumu yaz. Ben orda ne yazdım sadece oyunculara yönelik yazdım diğer kullanıcılar için bir husus bildirmedim. Okadar bilgimiz var diğer plartformlarda nekadar işe yaradığını.Ve yazdıklarının fazlası haberde belirtiliyor.
Şu forumda oyucu sayısı herzaman fazladır. Ve ben ona yönelik yorum yapıyorum bende bir oyuncu olarak beklentilerimi ve beklemediklerimi yazıyorum.
Dahili GPU her zman masraf mı demek, bi miktar evet ama Xeon E3 1235 aynı i7 2600 gibi herşeyi, ama 50$ civarı daha ucuz. Dahili gpu da var üstelik.
Diğer taraftan intelin dahili gpularının zar zor 30$lık 5450 performansına erişir durumda (bazı oyunlarda azıcık daha iyi bazı oyunlarda 2 kat fark yiyor orası ayrı). GPU olmadan bi 30-40-50 $ ucuza satıcaklarsa gerçekten ne ala. Yada performansı 50$lık 5570 kadar olabilecekse gerçekten (ki imkansız 3-4 kat fark var) yine ne ala. Yoksa dahili GPU ile maliyet arttırmanın ve extradan reklam kasmanın anlamı yok cidden. 2500k yı TR de mesela GPU'suz olarak en çok 430-450TL fiyattan koy, AMD'nin yüzüne bile bakan kalmaz artık. Ordan burdan 3 5 kuruş para bulun bunu alın der herkez.
AMD nin Fusionlarında GPU-CPU arasında özel bir bus var, 20GB/s civarı bi hızı var, PCI-ex in 16GB/s den daha hızlı.
Yukarıda bahsedilenle direk aynı değil ama farklı olarak AMD GCN ile yapmayı planlıyor. x86 address spacede tamamen adresslenebilir GPU, programlar tarafından direk erişilebilir ve kullanılabilir durumda. Üstelik tek iş yapan GPU'nun aksine 4 tane farklı thread aynı anda işleyebilir olucak. İstenirse ve o şekilde programlanırsa, GCN içeren AMD Fusion ile (Trinity sonrası, trinity hala vliw kullanıcak) mesela istenirse Dahili GPU physix için kullanılacak şekilde programlanıcak, 7970 de geri kalanlarla uğraşıcak. Yada program render ile ilgili threadlerden 1 tanesini dahili GPU'ya atıyacak, özellikle daha düşük latency isteyen ve feci yük gerektiymeyen işleri dahili gpu ya yaptırıp gpu nun rahat kalmasını sağlayabilecek. Intelin demosunu yaptığı patlayan köprüdeki gibi fizik hesaplamalarını ne cpu ne ekran kartı dahili GPU yapıp sistemi rahatlatabilecek. İstenir ve o şekilde programlanırsa dahili gpu ile 7970 mesela beraber çalışıp hybrid crossfire olayının benzerini yapabilecek (olay burda crossfire gibi gözükürken aslında tamamen farklı, oyun mesela 1 2 3 4 render threadlerini ekran kartına 7970'e, 5 6 render threadlerini dahili GPU'ya gönderebilecek, üstelik de bunu şimdiki A8 Lianolar gibi kısıtlama olmadan yapabilecek).
Intel ve Nvidia da bu yolu kabul eder ve burdan devam ederlerse olur yoksa bölye devam eder herşey.
ne alaka oyun oynamayan insanlar yokmu örneğin bilgisayarda internet medya ofis uygulamaları kullanan bir kimse nadiren bazı oyunları ortalama ayarlarda oynamayı yeterli bulan biri böyle bir çözüm hem fiyat hep de güç tüketimi konusunda onun aradığı şey veya mini kasa topluyacam ekstra ekran kartı kullanmak istemiyorum, bu gibi nedenler çoğaltılabilir yani demek istediğim adamlar entegre grafik birimini oyun oynayanlara daha ekstra güç verelim mantığıyla geliştirmiyorlar amaçları giriş ve kısmen orta seviye ekran kartlarını piyasadan kaldırmak nitekim başarıyorlar ve başaracaklar da