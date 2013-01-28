Intel'in SSD 525 serisi mSATA SSD'lerinin yurtdışında satışı başladı

Haber Editörü
Intel, işlemci alanındaki iddiasını, birbirinden yeni modeller sunarak SSD alanında da kanıtlamaya çalışıyor. Teknoloji devinin, mSATA form faktöründe ürettiği SSD 525 serisinin Japonya'da satışına başlandığı rapor edilmekte. Serinin öncelikli hedefinde, tahmin edebileceğiniz üzere taşınabilir bilgisayar (Ultrabook vs) kullanıcıları var.
Duyulan ihtiyaca göre 30 GB, 60 GB, 120 GB, 180 GB ve 240 GB olmak üzere beş farklı kapasite seçeneğine sahip olan SSD 525, 25 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğini bünyesinde barındırırken LSI-SandForce SF-2281 kontrolcü desteğini arkasına alıyor. Ayrıca SSD 525, saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 520 MB'a varan sıralı yazma hızına, rastgele 4K 50.000 IOPS okuma performansına ve rastgele 4K 80.000 IOPS yazma performansına erişebiliyor. Ancak bu performans verilerinin modelden modele değişiklik gösterebileceğinin altını çizmekte fayda var.
Fiyat konusuna değinecek olursak, 30 GB'lık model 57$, 120 GB'lık model 160$, 180 GB'lık model 228$ ve 240 GB'lık model 295$ şeklinde fiyatlandırılmış.
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20130125_585142.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Garantisi biten SSD'niz mi var, kullandıkça saatini dolduruyorsunuz, HDD'lerdeki gibi ucu açık bir süre yok, temiz kullanma söz konusu değil, disk birleştirici kullanmanız ömrü daha da kısaltıyor.
2 yıl garantisi vardı diyelim, normal bir kullanıcı 2 yılı doldurduktan 2-3 ay sonra bu disk bozuluyor.
İstisnalar; Yüksek nm üretimli eski diskler, bunlarda da saat sözkonusu ama süre son 2-3 yıldır üretilen düşük nm disklerle kıyaslanamayacak kadar uzun. Şu anda piyasada bulmak neredeyse imkansız.
anandtech.com/...
Kardes benim cihaz neredeyse 24 saat acik. 4000 saat 166 gun yapar, hadi full 24 saat acik tutamadim cihazimi, 200 gun olsun. Oysaki ben corsait force gt 3 ssd mi 1.5 yildir yani yaklasik 550 gundur sorunsuz kullaniyorum. En ufak bir performans kaybi, 1 kere dahi kilitlenme yasamadim. ( tabi bu durumda mac osunda katkisi var)
Bu durumda biyerlerinden ufurmeye devam etmezsen sevinirim. Forumda yeterince yalan dolan bilgi var. Yenilerine tahammulum kalmadi.
Son olarak harddisklerin kullanim omrunun olmadigini nereden cikardin ? Bad sectoru olmayan 20 gb harddisk var mi su an piyasada ? Harddisk icindeki elektro-mekanik duzen dunyanin her alaninda oldugu gibi harddiskte eskiyecekir, deforme olacaktir ve elbet omrunu tamamlayacaktir.
Benim ssd nin garantisine baktim 5 yil yaziyor?
Çünkü dayanağını burada yazmadım, soran çıkarsa yazarım, senin SSD pelt olana kadar keyfini kaçırmayayım.
Adım baba_mustafa, verdiğim hiç bir bilgi desteksiz değildir OverClocK1ng, tanışma biçiminden memnun olmadım.
hocam neden pert olacakmış nedenini açıklayabilirmisin.
yaşın kaç babuş-mustafa?
O zaman hiç bir zaman. Çünkü hep sürekli hızları artacak ve fiyatlar aşağı yukarı yakın değerlerde kalacak. 180Gb'ı 100 Doların altına inmez birkaç senede.
Bilgisayarım 24 saat açık. İnternet'i de sürekli kullanıyorum. Henüz bir şey de gitmedi. Bence desteksiz bir cümle kurmuşsunuz. Her hangi bir dayanağı yok...
1.Disk olarak SSD'den uzak durmalılar, resmen çöpe gidiyor, pelt.
dayanağın nedir ?
gerekçe ?
vede dvd blue ray kesin olmayacak agırlıktan başka bi işe yaramıyor çünki ne varsa internete var artık birde internetimiz fiber oldumu tamamdır