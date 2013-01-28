Intel'in SSD 525 serisi mSATA SSD'lerinin yurtdışında satışı başladı

Intel, işlemci alanındaki iddiasını, birbirinden yeni modeller sunarak SSD alanında da kanıtlamaya çalışıyor. Teknoloji devinin, mSATA form faktöründe ürettiği SSD 525 serisinin Japonya'da satışına başlandığı rapor edilmekte. Serinin öncelikli hedefinde, tahmin edebileceğiniz üzere taşınabilir bilgisayar (Ultrabook vs) kullanıcıları var.



Duyulan ihtiyaca göre 30 GB, 60 GB, 120 GB, 180 GB ve 240 GB olmak üzere beş farklı kapasite seçeneğine sahip olan SSD 525, 25 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğini bünyesinde barındırırken LSI-SandForce SF-2281 kontrolcü desteğini arkasına alıyor. Ayrıca SSD 525, saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 520 MB'a varan sıralı yazma hızına, rastgele 4K 50.000 IOPS okuma performansına ve rastgele 4K 80.000 IOPS yazma performansına erişebiliyor. Ancak bu performans verilerinin modelden modele değişiklik gösterebileceğinin altını çizmekte fayda var.

Fiyat konusuna değinecek olursak, 30 GB'lık model 57$, 120 GB'lık model 160$, 180 GB'lık model 228$ ve 240 GB'lık model 295$ şeklinde fiyatlandırılmış.



http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20130125_585142.html