Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Xeon işlemcilerinde entegre RAID kontrolcüsü de olacak

8 yıl
12,1b
1
15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Xeon işlemcilerinde entegre RAID kontrolcüsü de olacak
Tam Boyutta Gör

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Ocak ayı ile birlikte satışa sunmaya hazırlanan Intel, ileri entegrasyon teknikleriyle, işlemcilere yeni özellikler eklemeye başlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı mevcut Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerinde entegre grafik birimine yer veren Intel, Sandy Bridge jenerasyonunda, şu an aynı paket içerisinde iki ayrı yapı olarak duran işlemci ve grafik birimini tek bir çatı altında doğal bir yapı olarak sunacak. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Sandy Bridge işlemcilerindeki doğal entegrasyona ek olarak Intel, yeni nesil sunucu işlemcilerinde de önemli yenilikler sunacak. Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, yeni nesil Xeon işlemcilerinde, RAID kurulumlarına destek sunacak. Sandy Bridge-EP ve Sandy Bridge-EX serisi Xeon işlemciler, bellek, PCIe Express ve grafik kontrolcüleriyle birlikte entegre RAID kontrolcüsünü de içerecekler.

Intel'in mevcut çözümlerinde anakart üzerinde yer alan RAID kontrolcüsü, yeni tasarımla işlemci üzerinde alınacak ve bu sayede maliyetlerin aşağı çekilmesi sağlanacak. Açıklanan bilgilere göre aktif RAID kontrolcüsünün işlemciye bindireceği yük en yüksek %5 civarında olacak. RAID 0, 1, 5 ve 10 kurulumlarına destek sunacak Sandy Bridge tabanlı Intel işlemciler bazı depolama yönetim özelliklerini de içerecekler. Öte yandan yeni nesil RAID olarak tanımlanan entegre yapı ile birlikte Intel, SATA 6Gbps desteği de sunacak. Maliyetlerle birlikte güç tüketimini de düşürerek verimliliği arttıracak olan yenilik için kurumsal müşterilerin 2011'in ortalarına kadar beklemesi gerekecek.

Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Xeon işlemcilerinde entegre RAID kontrolcüsü de olacak
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
utankir 8 yıl
Acaba kac adet SATA Port destekleyecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderwatcher 8 yıl
Ben hala gereksiz buluyorum... Maliyetler aşağı çekiliyor ancak fiyat hep artıyor... Intel'in kendisine bir güzellik yapmış olması beni çok bağlamıyor açıkcası. Ben işlemcinin öyle her şeye karışmasını istemiyorum. Bu zamana kadar işlemci yüzünden hiç sorun yaşamadım, bundan sonra da yaşamak istemiyorum. %5 bile olsa hiç kullanmadığım RAID özelliği için işlemcime yük binsin istemiyorum. Ben iş istasyonu kullanmıyorum ki oyuncuyum ben. 400 küsür TL verdim GTX460 ekran kartı aldım sen GPU'yu CPU'ya ekledim diyorsun. Aferin sana ne diyim? Benlik değilsin o kadar diyorum. Ama tabi çıksın yeni işlemciler de göz koyduğum I7 950'nin fiyatı biraz olsun düşsün o da ayrı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KuarkServerSystems 8 yıl

thunderwatcher

Ben hala gereksiz buluyorum... Maliyetler aşağı çekiliyor ancak fiyat hep artıyor... Intel'in kendisine bir güzellik yapmış olması beni çok bağlamıyor açıkcası. Ben işlemcinin öyle her şeye karışmasını istemiyorum. Bu zamana kadar işlemci yüzünden hiç sorun yaşamadım, bundan sonra da yaşamak istemiyorum. %5 bile olsa hiç kullanmadığım RAID özelliği için işlemcime yük binsin istemiyorum. Ben iş istasyonu kullanmıyorum ki oyuncuyum ben. 400 küsür TL verdim GTX460 ekran kartı aldım sen GPU'yu CPU'ya ekledim diyorsun. Aferin sana ne diyim? Benlik değilsin o kadar diyorum. Ama tabi çıksın yeni işlemciler de göz koyduğum I7 950'nin fiyatı biraz olsun düşsün o da ayrı :D


Mevcut desktop anakartlarda ICH10 üzerinden yapılan RAID işlemleri zaten işlemciye yük bindiriyor. Hemde bunu yaparken HDD I/O trafiği dışında bir trafik yaratıyor kuzey köprüsü ile işlemci arasındaki QPI hattı üzerinde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl
bilgisayarınız mavi ekran verdi code:00000x562

korkmayın raıd devrede ama tahmin edin bakayım:



a)köprüdeki mi?



b)işlemcideki mi?



c)sorun wındows kullanıyor olmanızda.



bilirseniz bilgisayarınız 2 gün boyunca mavi ekran vermeyecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fakir Kemancı 8 yıl
3.köprüyü beklerken oldumu bu şimdi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
Yakında köprü falan kalmaz.köprüsüz mblara az kaldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 8 yıl

DEATH71

Yakında köprü falan kalmaz.köprüsüz mblara az kaldı

1156'da kuzey köprüsü olduğu gibi işlemciye girdi p55 yongası güney olarak çalışıyor pikomtereye geçince işlemci herşeyi içine alır
(pikometre. 1nanometreden sonra gelecek olan dalga)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
güzel bir gelişme bakalım daha neler entegre olcak bu işlemciye..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 8 yıl
bencede yaygınlasmalı standart olmalı hepsinde
intelde artik usb 3 destegi vermeli
3 sene oldu usb3 hala tam gelmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl
işte müthiş bir haber...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12114 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, İşlemci ve
3 etiket daha Intel cpu xeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile siber tehdit ve veri güvenliği üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim