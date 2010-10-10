Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Xeon işlemcilerinde entegre RAID kontrolcüsü de olacak

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Ocak ayı ile birlikte satışa sunmaya hazırlanan Intel, ileri entegrasyon teknikleriyle, işlemcilere yeni özellikler eklemeye başlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı mevcut Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerinde entegre grafik birimine yer veren Intel, Sandy Bridge jenerasyonunda, şu an aynı paket içerisinde iki ayrı yapı olarak duran işlemci ve grafik birimini tek bir çatı altında doğal bir yapı olarak sunacak. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Sandy Bridge işlemcilerindeki doğal entegrasyona ek olarak Intel, yeni nesil sunucu işlemcilerinde de önemli yenilikler sunacak. Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, yeni nesil Xeon işlemcilerinde, RAID kurulumlarına destek sunacak. Sandy Bridge-EP ve Sandy Bridge-EX serisi Xeon işlemciler, bellek, PCIe Express ve grafik kontrolcüleriyle birlikte entegre RAID kontrolcüsünü de içerecekler.

Intel'in mevcut çözümlerinde anakart üzerinde yer alan RAID kontrolcüsü, yeni tasarımla işlemci üzerinde alınacak ve bu sayede maliyetlerin aşağı çekilmesi sağlanacak. Açıklanan bilgilere göre aktif RAID kontrolcüsünün işlemciye bindireceği yük en yüksek %5 civarında olacak. RAID 0, 1, 5 ve 10 kurulumlarına destek sunacak Sandy Bridge tabanlı Intel işlemciler bazı depolama yönetim özelliklerini de içerecekler. Öte yandan yeni nesil RAID olarak tanımlanan entegre yapı ile birlikte Intel, SATA 6Gbps desteği de sunacak. Maliyetlerle birlikte güç tüketimini de düşürerek verimliliği arttıracak olan yenilik için kurumsal müşterilerin 2011'in ortalarına kadar beklemesi gerekecek.