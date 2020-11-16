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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İnteraktif bilim kurgu gerilim oyunu The Complex, Aralık'ta iOS ve Android için çıkacak

    Geçtiğimiz aylarda PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için yayınlanan interaktif bilim kurgu oyunu The Complex'in iOS ve Android için çıkış tarihi açıklandı.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    İnteraktif bilim kurgu gerilim oyunu The Complex, Aralık'ta iOS ve Android için çıkacak
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    Yayıncılığını Wales Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Wales Interactive, Good Gate Media ve Little Jade Productions'ın yaptığı The Complex'in iOS ve Android cihazlar için çıkış tarihi açıklandı. Oyun daha önce PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için yayınlanmıştı.

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    Oyunu geliştiren stüdyo daha önce Late Shift ve Maid of Sker gibi oyunları geliştiren stüdyo ile aynı. İnteraktif bir bilim kurgu gerilim oyunu olan The Complex, tamamen gerçek görüntülerden oluşuyor. Oyunun iOS ve Android için çıkış tarihi ise 3 Aralık. Oyunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.

    Ne yazık ki oyunun mağaza sayfaları henüz açıklandığı için fiyatı ve gereksinimleri belli deği ancak oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Londra'da gerçekleşen büyük bir biyolojik silah saldırısından sonra iki bilim adamı kendilerini zaman ve havanın giderek tükendiği bir laboratuvarda kilitli bulurlar. İstediğiniz macera türünü seçebileceğiniz bu oyunla eylemleriniz ve diğer karakterlerle olan ilişkiniz sizi sekiz şüpheli sondan birine götürecektir.

    Totaliter Kindar ülkesindeki kimyasal saldırı kurbanlarını tedavi eden Dr. Amy Tenant, Nano Hücre Teknolojisinin ilerlemesindeki öncü isimlerden biridir. Şimdi ise Londra'da kimliği rastlantısal olmaktan çok uzak olan birinin kan kustuğuna dair haberler çıkar. Eski bir arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Amy, tehlikeli bir sırra sahip olmanın yanı sıra bilimsel ilerlemenin kaynağı olan girilmesi imkansız bir laboratuvar merkezine hapsolmuş durumdadır.

    The Complex, The Handmaid's Tale dizisinin Emmy ödüllü yazarlar ekibinde yer alan Lynn Renee Maxcy tarafından yazılmıştır. Bu interaktif filmde Michelle Mylett (Letterkenny, Kötü Kan), Kate Dickie (Taht Oyunları, Cadı) ve Al Weaver (Grantchester) yer alıyor. Twitch yayıncısı ve eski Xbox İngiltere sunucusu Leah Viathan'ın konuk oyunculuk performansı.

    İlişki Takibi
    Oyun boyunca karakterlerle etkileşime gireceksiniz ve seçimlerinize bağlı olarak ilişkinizi güçlendirecek ya da zayıflatacaksınız. İlişki puanları başlangıçtan sonuna kadar hesaplanır ve son sahnelerdeki önemli sonuçların yanı sıra belirli senaryoları da etkiler.

    Kişilik Takibi
    Verdiğiniz her karar ve her etkileşim için karakterinizin kişiliği izleniyor. Her oyunun sonunda bir Kişilik Skoru ile ödüllendirilirsiniz ve oyunu nasıl oynadığınızı görmek için ayrıntılı bir hesap özeti sunulur. Bir kişiliğin beş temel boyutunu keşfedin; açıklık, dürüstlük, dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal dengesizlik. Karakteriniz bunlardan hangisini oynayacak?

    Özellikler

    •  İngiltere'de çekilen tamamen canlı bir aksiyon ve sinematik interaktif bilim kurgu gerilim filmi.
    •  Yönetmen Paul Raschid ve yazar Lynn Renee Maxcy (The Handmaid's Tale - TV Dizisi).
    •  8 farklı sonuç ile çoktan seçmeli hikaye anlatımı.
    •  Oynarken hikayeyi etkileyen gerçek zamanlı İlişki Durum Takibi.
    •  Seçimlerinize göre gelişen gerçek zamanlı Kişilik Özellikleri Takibi.
    •  Michelle Mylett (Letterkenny, Kötü Kan), Kate Dickie (Taht Oyunları, Cadı) ve Al Weaver (Grantchester) yer alıyor.
    •  Canlı yayıncı ve sunucu Leah Viathan'ın konuk oyunculuk performansı.
    •  Kilitsiz özellikler arasında Atla Sahnesi, Kişilik Değerlendirmesi ve Gizli Bir Etkinlik bulunur.
    •  Canlı akışlar sırasında izleyici katılımını artırmak için bir Seçenekleri Duraklat seçeneği vardır.

    Sizlere Late Shift, The Bunker ve The Infectious Madness of Doctor Dekker'ı sunmuş bir yayıncılık stüdyosu olan Wales Interactive'den interaktif bir bilim kurgu gerilim macerası



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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    8 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
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    SPeaky 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    5-10 lira arasıydı yanlış hatırlamıyorsam alıp oynadım Steam'den indirime denk getirip. Açıkçası o paraya değer eğlenceli değil diyemem ama 20 lira 30 lira falan değmez 1 buçuk-2 saatte bitirdim ben. Ha tabi sonradan başa sarıp bir sürü sonunu da gördüm. Bunun ötesinde hanım ablamız çok güzel onun için de bitirilir 
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