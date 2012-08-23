Internet Explorer 10, Windows 7 için onaylandı

Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome'a karşı her geçen gün kan kaybeden Internet Explorer için gözler Windows 8 ile birlikte kullanıma sunulacak 10. sürüme çevrilmiş durumda. Başta modern web teknolojileri için ekran kartlarının grafik işlem birimlerinden faydalanan donanımsal destek olmak üzere çok sayıda geliştirme ve yeni özellik içeren Internet Explorer 10 aynı zamanda, Windows 8'in Modern (Metro) arayüzüyle de uyumlu bir tasarıma sahip.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Windows 8 ile birlikte gelecek olan Internet Explorer 10'un mevcut Windows işletim sistemlerine gelip gelmeyeceği belirsizlikte olan bir konuydu. Microsoft tarihinin en fazla satan işletim sistemi unvanına sahip Windows 7 için Microsoft'un daha resmi dökümanları bir süre öncesine kadar, "Internet Explorer 10, Windows 8 içerisinde gelir. Windows 7 ve daha önceki sürümler için mevcut değildir." ibaresi yer alıyordu.

Aynı dökümanın 21 Ağustos'ta güncellenen en son revizyonunda ise bu ifadenin değiştirildiğini görmekteyiz. "Internet Explorer 10, Windows 8 içerisinde gelir. Windows 7 için henüz kullanılamaz." Burada yer alan "henüz" ifadesi, hazırlıkların başladığını ve Windows 7'nin geleneksel Windows masaüstü tasarımına uygun olarak mevcut işletim sistemine geleceğinin kanıtı niteliğinde. Yeni internet tarayıcısı ile birlikte bu alanda kaybettiği pazar payını yeniden kazanmak isteyen Microsoft, Windows 8 işletim sistemini, 26 Ekim'de kullanıma sunacak.

http://support.microsoft.com/kb/2718695