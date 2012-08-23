Internet Explorer 10, Windows 7 için onaylandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome'a karşı her geçen gün kan kaybeden Internet Explorer için gözler Windows 8 ile birlikte kullanıma sunulacak 10. sürüme çevrilmiş durumda. Başta modern web teknolojileri için ekran kartlarının grafik işlem birimlerinden faydalanan donanımsal destek olmak üzere çok sayıda geliştirme ve yeni özellik içeren Internet Explorer 10 aynı zamanda, Windows 8'in Modern (Metro) arayüzüyle de uyumlu bir tasarıma sahip.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Windows 8 ile birlikte gelecek olan Internet Explorer 10'un mevcut Windows işletim sistemlerine gelip gelmeyeceği belirsizlikte olan bir konuydu. Microsoft tarihinin en fazla satan işletim sistemi unvanına sahip Windows 7 için Microsoft'un daha resmi dökümanları bir süre öncesine kadar, "Internet Explorer 10, Windows 8 içerisinde gelir. Windows 7 ve daha önceki sürümler için mevcut değildir." ibaresi yer alıyordu.
Aynı dökümanın 21 Ağustos'ta güncellenen en son revizyonunda ise bu ifadenin değiştirildiğini görmekteyiz. "Internet Explorer 10, Windows 8 içerisinde gelir. Windows 7 için henüz kullanılamaz." Burada yer alan "henüz" ifadesi, hazırlıkların başladığını ve Windows 7'nin geleneksel Windows masaüstü tasarımına uygun olarak mevcut işletim sistemine geleceğinin kanıtı niteliğinde. Yeni internet tarayıcısı ile birlikte bu alanda kaybettiği pazar payını yeniden kazanmak isteyen Microsoft, Windows 8 işletim sistemini, 26 Ekim'de kullanıma sunacak.
http://support.microsoft.com/kb/2718695 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bütün tarayıcılarda bağlantıları yeni sekmede açmak için farenin tekerleğiyle tıklayabilirsiniz. Bu sanırım sağ tuş yapmaktan daha kolay. günümüzde Internet Explorer olmadan giremeyeceğimiz siteler var onlara chrome ile nasıl giriyorsunuz ? Internet Explorer dışında bir tarayıcı kullanılacaksa kesinlikle Oprera kullanılmalı.
Bence bu tür özellikler için, kullandığımız şeyin nasıl olmasını istiyorsak, üreticiye o şekilde mailler yollamamız gerekiyor. Yani sen şimdi adamların yaptığını beğenmeyip, şöyle olsaymış keşke deyip, IE'yi eleştirirsen hiçbir şey değişmez. Ama değişikliklerin nasıl olması gerektiğinden Microsoft'u haber edersen, işte o zaman sana istediğini verebilirler.
Internet Explorer, Chrome'dan daha çok bilinen bir tarayıcıdır ve kendini geliştirirse Chrome'u geçebilir. Aynı şekilde, IE9'daki ileri geri tuşlarının büyük olması artı bir özellikti. IE yol katederek Chrome seviyesine ulaşırsa IE'yi kullanırım.
istese,canı çekse,gerek olsa vs... gibi cümleler beni ilgilendirmiyor.Ben tarayıcıyı kullanırken sorun yaşıyorsam,o tarayıcıdan daha hızlı,fonksiyonel tarayıcılar var ise,ben artık onu kullanmam. Yıllardır firefox kullandım chrome çıkışından bir süre sonra chrome geçtim.Chrome son bi kaç güncelleme ile sıkıntı yaşattı.Fakat hız olarak halen en ön sırada.Birde önbellek sıkıntısı oluyor geçmiş tutuyorsanız tabiki.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4705 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Tarayıcılar, windows 7 ve