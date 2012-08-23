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Internet Explorer 10, Windows 7 için onaylandı

6 yıl
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Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome'a karşı her geçen gün kan kaybeden Internet Explorer için gözler Windows 8 ile birlikte kullanıma sunulacak 10. sürüme çevrilmiş durumda. Başta modern web teknolojileri için ekran kartlarının grafik işlem birimlerinden faydalanan donanımsal destek olmak üzere çok sayıda geliştirme ve yeni özellik içeren Internet Explorer 10 aynı zamanda, Windows 8'in Modern (Metro) arayüzüyle de uyumlu bir tasarıma sahip.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Windows 8 ile birlikte gelecek olan Internet Explorer 10'un mevcut Windows işletim sistemlerine gelip gelmeyeceği belirsizlikte olan bir konuydu. Microsoft tarihinin en fazla satan işletim sistemi unvanına sahip Windows 7 için Microsoft'un daha resmi dökümanları bir süre öncesine kadar, "Internet Explorer 10, Windows 8 içerisinde gelir. Windows 7 ve daha önceki sürümler için mevcut değildir." ibaresi yer alıyordu. 
Aynı dökümanın 21 Ağustos'ta güncellenen en son revizyonunda ise bu ifadenin değiştirildiğini görmekteyiz. "Internet Explorer 10, Windows 8 içerisinde gelir. Windows 7 için henüz kullanılamaz." Burada yer alan "henüz" ifadesi, hazırlıkların başladığını ve Windows 7'nin geleneksel Windows masaüstü tasarımına uygun olarak mevcut işletim sistemine geleceğinin kanıtı niteliğinde. Yeni internet tarayıcısı ile birlikte bu alanda kaybettiği pazar payını yeniden kazanmak isteyen Microsoft, Windows 8 işletim sistemini, 26 Ekim'de kullanıma sunacak.

http://support.microsoft.com/kb/2718695 Yorum Yaz
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Hobar 6 yıl en beğenilen
Performansı geçtim. hrome u Chrome yapan şeyler ayrıntı da gizli. mesela kapatılan sevmeyi aç özelliği ie e yok. Ayrıca sağ tıklayıp yeni sekmede aç benim çok sık yaptığım bir şey. Tutmuş ikinci seçeneğe koymuş bunu. Lan zaten üstüne direk tıklayınca açıyor. sağ tuş menüsünün ilk seçeneğini ne diye aç yapıyorsun. Bu ve bunun gibi bir çok şey ie de Chrome ve Firefox kadar kullanışlı değil.
Performansı geçtim. hrome u Chrome yapan şeyler ayrıntı da gizli. mesela kapatılan sevmeyi aç özelliği ie e yok. Ayrıca sağ tıklayıp yeni sekmede aç benim çok s...
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Guest-1BAA53B3C 6 yıl
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precious 6 yıl
Hobar
Performansı geçtim. hrome u Chrome yapan şeyler ayrıntı da gizli. mesela kapatılan sevmeyi aç özelliği ie e yok. Ayrıca sağ tıklayıp yeni sekmede aç benim çok sık yaptığım bir şey. Tutmuş ikinci seçeneğe koymuş bunu. Lan zaten üstüne direk tıklayınca açıyor. sağ tuş menüsünün ilk seçeneğini ne diye aç yapıyorsun. Bu ve bunun gibi bir çok şey ie de Chrome ve Firefox kadar kullanışlı değil.

Bütün tarayıcılarda bağlantıları yeni sekmede açmak için farenin tekerleğiyle tıklayabilirsiniz. Bu sanırım sağ tuş yapmaktan daha kolay. günümüzde Internet Explorer olmadan giremeyeceğimiz siteler var onlara chrome ile nasıl giriyorsunuz ? Internet Explorer dışında bir tarayıcı kullanılacaksa kesinlikle Oprera kullanılmalı.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
IE berbat ya Chrome varken.
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dayseeh 6 yıl
İe 10, mac içinde gelse keşke...
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Hz. Thor 6 yıl
Beyler hiç İnternet Explorer'ı kötülemeyin o olmasaydı diğer tarayıcıları nasıl indirirdik
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HAAltuntas 6 yıl
Yeni programlara olan ilgim yüzünden win 7 ye yeni terfi ettiğim günlerde aldığım güzel haber.. Normalde chrome kullanıyorum.
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Doppelgangbanger 6 yıl
Hobar
Performansı geçtim. hrome u Chrome yapan şeyler ayrıntı da gizli. mesela kapatılan sevmeyi aç özelliği ie e yok. Ayrıca sağ tıklayıp yeni sekmede aç benim çok sık yaptığım bir şey. Tutmuş ikinci seçeneğe koymuş bunu. Lan zaten üstüne direk tıklayınca açıyor. sağ tuş menüsünün ilk seçeneğini ne diye aç yapıyorsun. Bu ve bunun gibi bir çok şey ie de Chrome ve Firefox kadar kullanışlı değil.

Bence bu tür özellikler için, kullandığımız şeyin nasıl olmasını istiyorsak, üreticiye o şekilde mailler yollamamız gerekiyor. Yani sen şimdi adamların yaptığını beğenmeyip, şöyle olsaymış keşke deyip, IE'yi eleştirirsen hiçbir şey değişmez. Ama değişikliklerin nasıl olması gerektiğinden Microsoft'u haber edersen, işte o zaman sana istediğini verebilirler.
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Doppelgangbanger 6 yıl
gezlidadas
ne yaparsa yapsın chrome kadar popüler olamaz

Internet Explorer, Chrome'dan daha çok bilinen bir tarayıcıdır ve kendini geliştirirse Chrome'u geçebilir. Aynı şekilde, IE9'daki ileri geri tuşlarının büyük olması artı bir özellikti. IE yol katederek Chrome seviyesine ulaşırsa IE'yi kullanırım.
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agaçe 6 yıl
ne yaparsa yapsın chrome kadar popüler olamaz
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acbold 6 yıl
umut_baris
Kapalı kaynak olmasından dolayı eklenti desteği yok bence. Ayrıca microsoft istese çok güzel bir tarayıcı çıkarabilir ancak tarayıcıdan çok sisteme önem veriyor.

istese,canı çekse,gerek olsa vs... gibi cümleler beni ilgilendirmiyor.Ben tarayıcıyı kullanırken sorun yaşıyorsam,o tarayıcıdan daha hızlı,fonksiyonel tarayıcılar var ise,ben artık onu kullanmam. Yıllardır firefox kullandım chrome çıkışından bir süre sonra chrome geçtim.Chrome son bi kaç güncelleme ile sıkıntı yaşattı.Fakat hız olarak halen en ön sırada.Birde önbellek sıkıntısı oluyor geçmiş tutuyorsanız tabiki.
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cem650 6 yıl
öyle bir yorum yazılmışki chrome karşısında hergün ie kan kaybediyormuş hadi len ordan ne chromesi ne işe yarıyor saçma sapan uygulama.
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