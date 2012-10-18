Internet Explorer 10'un Windows 7 önizleme sürümü kasım ayının ortalarında yayınlanacak

Microsoft, Internet Explorer'ın önizleme sürümünü önümüzdeki ayın ortalarında Windows 7 kullanıcıları ile buluşturacağını duyurdu.





Konuyla ilgili olarak yayınlanan blog yazısında görüşlerini bildiren Microsoft'tan Rob Mauceri: Internet Expolorer'ın Windows 8 ile yayınlanacak final sürümünün yazılımcı ve müşterilerden gelen geri bildirimlerin toplanmasının ardından ortaya çıkacağını ifade etti. Tarayıcının site performansının hızlandırılacağı ve web yöneticisinde talepleri karşılayacak ek destekleri de Windows 7'de sunulacağı belirtildi. Mauceri, Windows 7 üzerindeki IE 10'la Windows 8'deki IE10'u hedef alarak çalışmalarını sürdüren yazılımcılar için aynı standart tabanlı platformun sağlayacağı üzerinde de durdu.





Şirket final kodları yerine önizleme sürümünü tercih etmiş olsa da, blog yazısını yayınladığı sayfaya bakılacak olursa geliştiricilerin bu tercihten pekte memnun olmadığı görülüyor. Microsoft'un IE 10'un önizleme sürümünün neler sunacağını kasım ayının ortalarında hep birlikte göreceğiz.

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2012/10/17/ie10-on-windows-7-available-in-november.aspx