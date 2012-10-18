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Internet Explorer 10'un Windows 7 önizleme sürümü kasım ayının ortalarında yayınlanacak

6 yıl
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Tarayıcılar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, Internet Explorer'ın önizleme sürümünü önümüzdeki ayın ortalarında Windows 7 kullanıcıları ile buluşturacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak yayınlanan blog yazısında görüşlerini bildiren Microsoft'tan Rob Mauceri: Internet Expolorer'ın Windows 8 ile yayınlanacak final sürümünün yazılımcı ve müşterilerden gelen geri bildirimlerin toplanmasının ardından ortaya çıkacağını ifade etti. Tarayıcının site performansının hızlandırılacağı ve web yöneticisinde talepleri karşılayacak ek destekleri de Windows 7'de sunulacağı belirtildi. Mauceri, Windows 7 üzerindeki IE 10'la Windows 8'deki IE10'u hedef alarak çalışmalarını sürdüren yazılımcılar için aynı standart tabanlı platformun sağlayacağı üzerinde de durdu.

Şirket final kodları yerine önizleme sürümünü tercih etmiş olsa da, blog yazısını yayınladığı sayfaya bakılacak olursa geliştiricilerin bu tercihten pekte memnun olmadığı görülüyor. Microsoft'un IE 10'un önizleme sürümünün neler sunacağını kasım ayının ortalarında hep birlikte göreceğiz.    

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2012/10/17/ie10-on-windows-7-available-in-november.aspx Yorum Yaz
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Antisosisyal 6 yıl en beğenilen
jackchilina
Internet Explorer hala var mı ya?

sen yokken o vardı.
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Amedra 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
Konu ile alakasız olabilir ama yorum sıralamasını eski haline getirirseniz daha iyi olur.Böyle kötü olmuş.
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ecs_elite_group 6 yıl
Aslında ie 10 u windows 8 çıkmadan windows 7 ye çıkartıcaklardı ki hatasını sorununu bulup hallediceklerdi.
Windows 8 deneme sürümünü kullanıp ie 10 u denedim tam ekran kullanılıyor hoş olmuş gerçekten hızlıda çalışıyor.
Alışması biraz zaman alabilir yeni sekme açmak pek pratik değil.
W8 de ie 10 da youtubeda müzik dinlerken windos tuşuna basıp kutucukların olduğu metro arayüzüne geçince müziğin durmasıda hoşuma gitmedi.
Klasik masa üstüne geçip youtube dan müziğimi açıyorum ve resimlerime o şekilde bakıyorum . metro arayüzün bahsedilen kullanış kolaylığı bu mudur ?
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nurettinaz 6 yıl
Win7 nin ikinci bir xp olmasından korkan Microsoft n almış olduğu önlemlerden biride aslında ie10 u win 7 ye sağlamamayı düşünmek. Ancak zaten kimsenin ie ye ihtiyacı yok. Mozilla, chrome, opera zaten bir çok insan için her şeyi yapabildikleri tarayıcılar. İe sadece varsayılan olmaktan asla kaldırılmayan ama yılda 3 ten fazla açılmayan bir program. Gelmese kimse üzülmez.
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CoreXXX 6 yıl
tamam chrome güzel sade firefox hızlı ama herkesin işini görmüyor işte eğlence için webde gezecekseniz kullanın ama iş yapacaksanız explorerden başka şansınız yok toptancıların siteleri vpn siteleri. telefoncuların kullandığı programlar vesaire iş için ne varsa explorere göre napalım yani.
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infom@n 6 yıl
Amedra
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Senin külüstürün canı burnunda. Külüstürde iş yoksa ie napsın :)
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X-FI 6 yıl
Internet Explorer ın hastasıyım.. bilgisayarla tanıştığımdan beridir var ve kullanıyorum 14 senedir !
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eozenir 6 yıl
millet donuyor falan filan diyor ie9 için. bende neden donmuyor. cromede fierefoxta bazı siteler düzgün görünmüyor ama ie9 da mükemmel.
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alprkrkmz 6 yıl
tek istediğim adam gibi bir eklenti desteği. Reklam engelleyici adam akıllı bir eklentisi yok.
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FERFEROS 6 yıl
Çıksın, deneriz. Pek memnun kalacağımı düşünmüyorum ama peşin hükümde bulunmaya gerek yok.
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Amedra 6 yıl
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sdbz 6 yıl
Tamam, win7 kullanıcısıyım, ie10 çıkana kadar internete giremeyeceğiz, napalım.. Şansımıza küseceğiz.. Bir yerlerde Chrome mi firefox mu ne duymuştum, onlar da internete giriyormuş ama ben bilmem, microsoft amcamız daha iyi bilir..
Harbiden ya, ie nasıl bişi acaba, 2 yıldır hiç görmedim.
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