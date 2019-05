Internet Explorer 9 çıktı

Mozilla Firefox ve Google Chrome'un hızlı yükselişleri karşısında Internet Explorer 8 ile kan kaybeden Microsoft, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Internet Explorer 9'u resmi olarak kullanıma sundu. Eylül ayından bu yana çeşitli beta versiyonları ve sürüm adayları kullanımda olan Internet Explorer 9, önemli yenilikler ile geliyor.

Yeni sürümüyle birlikte tasarımı da güncellenen ve ikon sayısı azaltılan Internet Explorer, Chakra adı verilen ciddi derecede dah ahızlı Javascript motoru kullanıyor. HTML5 teknolojisiyle uyumlu olan tarayıcı aynı zamanda grafik ve metinler için grafik işlemci tabanlı donanımsal hızlandırma desteğine ve Tracking korumasına da sahip.

Internet Explorer 9 ile birlikte sekme sistemi de güncellendi. En çok ziyaret edilen sitelerin yeni bir sekmede tutulduğu tarayıcı, arama özelliğine sahip akıllı adres satırı ve bildiri barı gibi yenilikleri de getiriyor. Kötü amaçlı uygulamalara karşı entegre korumalı download yöneticisi ve Windows Aero snap sekmeleri de yenilikler arasında yer alıyor.

The browser conflict has entered another stage now due to the release of the latest and wannabe greatest Internet Explorer version. Internet Explorer 9 is available for Windows 7 and promises to bring you 'the best experience of the web' through technology, performance and support.

Internet Explorer 9'u indirmek için; http://www.beautyoftheweb.com/#/download