Internet Explorer 9 çıktı

Mozilla Firefox ve Google Chrome'un hızlı yükselişleri karşısında Internet Explorer 8 ile kan kaybeden Microsoft, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Internet Explorer 9'u resmi olarak kullanıma sundu. Eylül ayından bu yana çeşitli beta versiyonları ve sürüm adayları kullanımda olan Internet Explorer 9, önemli yenilikler ile geliyor.
Yeni sürümüyle birlikte tasarımı da güncellenen ve ikon sayısı azaltılan Internet Explorer, Chakra adı verilen ciddi derecede dah ahızlı Javascript motoru kullanıyor. HTML5 teknolojisiyle uyumlu olan tarayıcı aynı zamanda grafik ve metinler için grafik işlemci tabanlı donanımsal hızlandırma desteğine ve Tracking korumasına da sahip.
Internet Explorer 9 ile birlikte sekme sistemi de güncellendi. En çok ziyaret edilen sitelerin yeni bir sekmede tutulduğu tarayıcı, arama özelliğine sahip akıllı adres satırı ve bildiri barı gibi yenilikleri de getiriyor. Kötü amaçlı uygulamalara karşı entegre korumalı download yöneticisi ve Windows Aero snap sekmeleri de yenilikler arasında yer alıyor.
The browser conflict has entered another stage now due to the release of the latest and wannabe greatest Internet Explorer version. Internet Explorer 9 is available for Windows 7 and promises to bring you 'the best experience of the web' through technology, performance and support.
Internet Explorer 9'u indirmek için; http://www.beautyoftheweb.com/#/download
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unutmayın ie biraz derlenip toparlandı gibi görünüyorsa bu firefox ile operayı taklit edip bişeyler çaldığı için....
ie asla adam olamaz....sadece taklit eder yarım yamalak....
kullanım açısından konfor açısından ie asla kıyas edilemez firefox opera ile...
ie dediğiniz şey windowsun yanında verilen eşantiyon bir ürün....en hızlı makinada bile bi sürü sekmeyi hızlı hızlı açın bakın nasıl kösülüyor mal...
ama opera ile chrome öyle mi
o yüzden ie den uzak durmaya devam...
burda gelip cahil cahil microsoft fanatikliği yapmayın...futbol takımı mı bu yoksa babanızın şirketi mi....yazık ya gülüyorum size anca
tinypic.com/...
tinypic.com/...
ie.microsoft.com/...
Webkitin Sunspiderında birinci.
Kasma sorunu yaşayanlar, ekran kartı sürücüsünü güncelleyin, yada ayarlardan donanımsal hızlandırmayı kapatın.
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