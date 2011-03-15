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Internet Explorer 9 çıktı

8 yıl
70,2b
1
251
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Internet Explorer 9 çıktı
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Mozilla Firefox ve Google Chrome'un hızlı yükselişleri karşısında Internet Explorer 8 ile kan kaybeden Microsoft, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Internet Explorer 9'u resmi olarak kullanıma sundu. Eylül ayından bu yana çeşitli beta versiyonları ve sürüm adayları kullanımda olan Internet Explorer 9, önemli yenilikler ile geliyor.

Yeni sürümüyle birlikte tasarımı da güncellenen ve ikon sayısı azaltılan Internet Explorer, Chakra adı verilen ciddi derecede dah ahızlı Javascript motoru kullanıyor. HTML5 teknolojisiyle uyumlu olan tarayıcı aynı zamanda grafik ve metinler için grafik işlemci tabanlı donanımsal hızlandırma desteğine ve Tracking korumasına da sahip.

Internet Explorer 9 ile birlikte sekme sistemi de güncellendi. En çok ziyaret edilen sitelerin yeni bir sekmede tutulduğu tarayıcı, arama özelliğine sahip akıllı adres satırı ve bildiri barı gibi yenilikleri de getiriyor. Kötü amaçlı uygulamalara karşı entegre korumalı download yöneticisi ve Windows Aero snap sekmeleri de yenilikler arasında yer alıyor.

The browser conflict has entered another stage now due to the release of the latest and wannabe greatest Internet Explorer version. Internet Explorer 9 is available for Windows 7 and promises to bring you 'the best experience of the web' through technology, performance and support.

Internet Explorer 9'u indirmek için; http://www.beautyoftheweb.com/#/download

Internet Explorer 9 çıktı
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Tolgá 7 yıl
Chrome a alışma evresindeyim ama gerçekten hızlı ve kullanışlı
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rainy_soul 7 yıl
benim gözümde ie kullanan adam bilgisayardan anlamayan, acemi,öğrenmeye çalışan, emekleme evresindeki kullanıcıdır......

unutmayın ie biraz derlenip toparlandı gibi görünüyorsa bu firefox ile operayı taklit edip bişeyler çaldığı için....

ie asla adam olamaz....sadece taklit eder yarım yamalak....


kullanım açısından konfor açısından ie asla kıyas edilemez firefox opera ile...

ie dediğiniz şey windowsun yanında verilen eşantiyon bir ürün....en hızlı makinada bile bi sürü sekmeyi hızlı hızlı açın bakın nasıl kösülüyor mal...

ama opera ile chrome öyle mi

o yüzden ie den uzak durmaya devam...

burda gelip cahil cahil microsoft fanatikliği yapmayın...futbol takımı mı bu yoksa babanızın şirketi mi....yazık ya gülüyorum size anca
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rainy_soul 7 yıl
yeni sayfaları ardı ardına sekme olarak açmak istedğnde bi 10 saniye donuyor mal ie..hız olarak en iyisi opera ,chrome
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DH Misafiri 7 yıl
apple nin safari+ yi dahil çoğu tarayıcıyı denemiş biri olarak bunları yazıyorum. gerçekten ms bu sefer yapmış ve de çok güzel güzel olmuş. önyargıları bir kenara atıp bir dneyin derim.
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mikoli88 7 yıl
evet yamalarla duzelmiş hiç sorun yok çok pencere acınca falanda kasmıyor artık
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Akbaba89 8 yıl
Bu seferde olmamış malesef
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mikoli88 8 yıl
İE9 kullanıyorum hiç bir sorun yok hepsindende hızlı rakipsiz olmuş.
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Trapper59 8 yıl
Ön yargılarınızdan kurtulup ie9'u kurmanızı öneririm. Gerçekten hızlı bir tarayıcı olmuş. En azından denemekten bir zarar gelmez.
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getta 8 yıl
Arada bende kullanıyorum gayet güzel bence.
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orhan azeri 8 yıl
Mesajim bulunsun
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar bende aşağıdaki resimde gördüğünüz hata meydana geliyor. Yazıların üzeri işaretli oluyor hiçbir yazı okunmuyor. Çözümü hakkında bilgisi olan var mı acaba.
tinypic.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
Kaçıncı Service Pack'ten sonra Internet Explorer 9'u kullanabilirim?
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Cahithan 8 yıl
Arkadaşlar bende aşağıdaki resimde gördüğünüz hata meydana geliyor. Yazıların üzeri işaretli oluyor hiçbir yazı okunmuyor. Çözümü hakkında bilgisi olan var mı acaba.
tinypic.com/...
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ama=neden 8 yıl
Hızlı, hafif, ince.
Webkitin Sunspiderında birinci.
Kasma sorunu yaşayanlar, ekran kartı sürücüsünü güncelleyin, yada ayarlardan donanımsal hızlandırmayı kapatın.
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MRT_ 8 yıl
ie.microsoft.com/...

Buradaki listeleri ekliyerek reklamlardan önemli ölcüde kurtulabilirsiniz.
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