Türk oyun şirketi Crytek'te kriz devam ediyor: Çalışanlar düzenli maaş alamıyor

Haber Editörü
1999'da Avni, Cevat ve Faruk Yerli tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken -video oyun şirketi- Crytek fırtınalı günleri bir türlü geride bırakamadı. Yakın zamanda küçülmeye gideceklerini duyuran ve bu kapsamda dört adet stüdyosunu kapatan Türk kardeşler, Frankurt’taki ana ofiste çalışan 15 kişilik ekibin işine son vermişti.
Çalışanlar Almanya'da iş bulamama korkusuyla istifa edemiyorGeç ödemelerle ilgili detayları da paylaşan kullanıcı maaşların mayıs ayında 10 gün, haziran ayında 2 hafta, temmuz ayında 2 haftadan fazla, ağustos ayında 2 hafta ve eylül ayında ise 1 ay geç ödendiğini dile getiriyor. Ekim ayı ödemelerinin 17 Aralık’ta gelmesiyle şirket içi karışıklığın başladığını bildiren "paymecrytek", aralık ayının ortasında 3 Türk yöneticinin de katılımıyla büyük bir toplantı düzenlendiğini ve Cevat Yerli’nin aylar sonra ilk kez şirkette görüldüğünü belirtiyor.
"paymecrytek" isimli kişi şirketi karalamak, kötü duruma düşürmek için böyle bir mesaj yazmış olabilir fakat eğer iddia edilenler doğruysa Crytek’in hızlı düşüşü istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Almanya’da bu tür bir iş bulmanın zorluğundan dolayı birçok kişinin istifa edemediği de mesajda yer alan bilgiler arasında. Diğer taraftan oyun dünyasının bilinen isimlerinden "shinobi602", Twitter'dan yayınladığı mesajla bir arkadaşının da aynı durumda olduğunu belirtiyor. Dilerseniz ilgili açıklamayı hemen aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.
https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/5wzlf2/crytek_employee_here_havent_been_paid_in_2017/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tabiki kandirildilar
Yatırımı biz Cryteke yapacağız onlar bize değil
Redit'te altta yorumlarda da niye başka işe girmedin şimdiye kadar diyorlar. Hatta Alman'larda yazıyor, başka işe gir diye. Adam da Almanya'da Amerika'daki kadar bu sektör gelişmiş değil ki, adam gibi büyük 3-4 firma var diyor. Yani adamın korkusu işsizlik sıkıntısı değil. Aynı kalitede büyük bir firmada aynı yüksek ücretle iş bulamamak.
Türkiye ile kıyas diye düşünüyorsanız yanından bile geçemez. Türkiye'de olay, tanıdığa, cemaatlere, tarikatlara, particiliklere bakıyor. Yüksek mertebelere ya da yüksek maaşlara eğitimle değil kancıklık yani tanıdıklıkla giriliyor.
Sözde müslüman ülkeyiz ama bu tanıdıklık işi bizi bitirdi. Eğitimliler açıkta, cahiller onların yerinde. En alt kademedeki halktan en üste kadar bu insanların içine işlemiş. Koyu akp'li tanıdığım var. Vergi kaçırıyor, denetlerlerse vergi dairesinde tanıdık var sorun olmaz diye gururla anlatıyor. Oy verdiğin partiden vergi kaçırıyorsun :D Yani öyle kafalarda uçuyorlar ki neresinden tutsan elinde kalıyor.