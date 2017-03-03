Türk oyun şirketi Crytek'te kriz devam ediyor: Çalışanlar düzenli maaş alamıyor

Crytek fırtınalı günleri bir türlü geride bırakamadı. Yakın zamanda küçülmeye gideceklerini duyuran ve bu kapsamda Türk kardeşler, Frankurt’taki ana ofiste çalışan 1999'da Avni, Cevat ve Faruk Yerli tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken -video oyun şirketi-fırtınalı günleri bir türlü geride bırakamadı. Yakın zamanda küçülmeye gideceklerini duyuran ve bu kapsamda dört adet stüdyosunu kapatan , Frankurt’taki ana ofiste çalışan 15 kişilik ekibin işine son vermişti.

Çalışanlar Almanya'da iş bulamama korkusuyla istifa edemiyor

"paymecrytek" isimli kişi şirketi karalamak, kötü duruma düşürmek için böyle bir mesaj yazmış olabilir fakat eğer iddia edilenler doğruysa Crytek’in hızlı düşüşü istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Almanya’da bu tür bir iş bulmanın zorluğundan dolayı birçok kişinin istifa edemediği de mesajda yer alan bilgiler arasında. Diğer taraftan oyun dünyasının bilinen isimlerinden "shinobi602", Twitter'dan yayınladığı mesajla bir arkadaşının da aynı durumda olduğunu belirtiyor. Dilerseniz ilgili açıklamayı hemen aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/5wzlf2/crytek_employee_here_havent_been_paid_in_2017/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Ortaya çıkan yeni bilgilere bakılırsa durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Öyle kiisimli bir Reddit kullanıcısı, yayınladığı mesajla Crytek’in 2017 yılındaiddia ediyor. 2016 yılının sonuna doğru ortaya çıkan dedikoduların tamamen doğru olduğunu ifade eden gizemli kişi, en son geçtiğimiz sene nisan ayında zamanında maaş aldığını söylüyor.Geç ödemelerle ilgili detayları da paylaşan kullanıcı maaşların mayıs ayında, haziran ayında, temmuz ayında 2 haftadan fazla, ağustos ayında 2 hafta ve eylül ayında isegeç ödendiğini dile getiriyor. Ekim ayı ödemelerinin 17 Aralık’ta gelmesiyle şirket içi karışıklığın başladığını bildiren "paymecrytek", aralık ayının ortasında 3 Türk yöneticinin de katılımıyla büyük bir toplantı düzenlendiğini ve’nin aylar sonra ilk kez şirkette görüldüğünü belirtiyor.Toplantıda büyük sözler veren ve her şeyin geride kaldığını, gelecekte daha iyi olacağını söyleyen Yerli kardeşler, bundan böyle CryEngine, Crysis ve sanal gerçeklik üzerinde odaklanacaklarını ifade etmişler ancak mesajdaki bilgilere göre hiçbir iyileştirme olmamış. Şirketin satış işlemlerine de değinen gizemli çalışanın aktardığı bilgilerde ilginç bir detay yer alıyor. Tüm bu süreçte insanların maaş güvencesi olmadığı için giderlerini düşürmeye çabaladığını, kiraları için endişelendiğini fakat Faruk Yerli’nin şirkete yenigelmeye devam ettiği ifade ediliyor.