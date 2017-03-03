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Türk oyun şirketi Crytek'te kriz devam ediyor: Çalışanlar düzenli maaş alamıyor

Yaklaşık bir ay önce 15 kişinin daha işine son veren Crytek üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmış değil. Şirket içinden sızdırılan bu bilgiye bakılırsa maaşların ödenmesinde ciddi bir problem var.
2 yıl
5,4b
1
56
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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1999'da Avni, Cevat ve Faruk Yerli tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken -video oyun şirketi- Crytek fırtınalı günleri bir türlü geride bırakamadı. Yakın zamanda küçülmeye gideceklerini duyuran ve bu kapsamda dört adet stüdyosunu kapatan Türk kardeşler, Frankurt’taki ana ofiste çalışan 15 kişilik ekibin işine son vermişti.
Ortaya çıkan yeni bilgilere bakılırsa durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Öyle ki "paymecrytek" isimli bir Reddit kullanıcısı, yayınladığı mesajla Crytek’in 2017 yılında henüz ödeme yapmadığını iddia ediyor. 2016 yılının sonuna doğru ortaya çıkan dedikoduların tamamen doğru olduğunu ifade eden gizemli kişi, en son geçtiğimiz sene nisan ayında zamanında maaş aldığını söylüyor.

Çalışanlar Almanya'da iş bulamama korkusuyla istifa edemiyor 

Geç ödemelerle ilgili detayları da paylaşan kullanıcı maaşların mayıs ayında 10 gün, haziran ayında 2 hafta, temmuz ayında 2 haftadan fazla, ağustos ayında 2 hafta ve eylül ayında ise 1 ay geç ödendiğini dile getiriyor. Ekim ayı ödemelerinin 17 Aralık’ta gelmesiyle şirket içi karışıklığın başladığını bildiren "paymecrytek", aralık ayının ortasında 3 Türk yöneticinin de katılımıyla büyük bir toplantı düzenlendiğini ve Cevat Yerli’nin aylar sonra ilk kez şirkette görüldüğünü belirtiyor.
Toplantıda büyük sözler veren ve her şeyin geride kaldığını, gelecekte daha iyi olacağını söyleyen Yerli kardeşler, bundan böyle CryEngine, Crysis ve sanal gerçeklik üzerinde odaklanacaklarını ifade etmişler ancak mesajdaki bilgilere göre hiçbir iyileştirme olmamış. Şirketin satış işlemlerine de değinen gizemli çalışanın aktardığı bilgilerde ilginç bir detay yer alıyor. Tüm bu süreçte insanların maaş güvencesi olmadığı için giderlerini düşürmeye çabaladığını, kiraları için endişelendiğini fakat Faruk Yerli’nin şirkete yeni Lamborghini otomobiliyle gelmeye devam ettiği ifade ediliyor.

"paymecrytek" isimli kişi şirketi karalamak, kötü duruma düşürmek için böyle bir mesaj yazmış olabilir fakat eğer iddia edilenler doğruysa Crytek’in hızlı düşüşü istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Almanya’da bu tür bir iş bulmanın zorluğundan dolayı birçok kişinin istifa edemediği de mesajda yer alan bilgiler arasında. Diğer taraftan oyun dünyasının bilinen isimlerinden "shinobi602", Twitter'dan yayınladığı mesajla bir arkadaşının da aynı durumda olduğunu belirtiyor. Dilerseniz ilgili açıklamayı hemen aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.
 

https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/5wzlf2/crytek_employee_here_havent_been_paid_in_2017/ Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 2 yıl en beğenilen BlackLead
BlackLead
500 milyon dolar yatırım yapmıyacak mıydı bunlar ülkemize, binali beyefendi öyle demişti ama.Yoksa gene mi kandırılmışlar?

Tabiki kandirildilar

Yatırımı biz Cryteke yapacağız onlar bize değil
BlackLead500 milyon dolar yatırım yapmıyacak mıydı bunlar ülkemize, binali beyefendi öyle demişti ama.Yoksa gene mi kandırılmışlar?...
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Spider_hip 2 yıl MaRQuE
MaRQuE

Çalışanlar Almanya'da iş bulamama korkusuyla istifa edemiyor


Hadi bunu da açıklayın :)

Redit'te altta yorumlarda da niye başka işe girmedin şimdiye kadar diyorlar. Hatta Alman'larda yazıyor, başka işe gir diye. Adam da Almanya'da Amerika'daki kadar bu sektör gelişmiş değil ki, adam gibi büyük 3-4 firma var diyor. Yani adamın korkusu işsizlik sıkıntısı değil. Aynı kalitede büyük bir firmada aynı yüksek ücretle iş bulamamak.

Türkiye ile kıyas diye düşünüyorsanız yanından bile geçemez. Türkiye'de olay, tanıdığa, cemaatlere, tarikatlara, particiliklere bakıyor. Yüksek mertebelere ya da yüksek maaşlara eğitimle değil kancıklık yani tanıdıklıkla giriliyor.

Sözde müslüman ülkeyiz ama bu tanıdıklık işi bizi bitirdi. Eğitimliler açıkta, cahiller onların yerinde. En alt kademedeki halktan en üste kadar bu insanların içine işlemiş. Koyu akp'li tanıdığım var. Vergi kaçırıyor, denetlerlerse vergi dairesinde tanıdık var sorun olmaz diye gururla anlatıyor. Oy verdiğin partiden vergi kaçırıyorsun :D Yani öyle kafalarda uçuyorlar ki neresinden tutsan elinde kalıyor.
MaRQuEÇalışanlar Almanya'da iş bulamama korkusuyla istifa edemiyorHadi bunu da açıklayın :)R...
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2 Yanıt Yanıtla +44
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zdniz 2 yıl
Faruk Yerli’nin şirkete yeni Lamborghini otomobiliyle gelmeye devam ettiği ifade ediliyor. bu satır herşeyi açıklıyor. Türk yani sonuçda ne bekliyosunuz...
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ibrhmseker 2 yıl
Türklerin Hakkı ne zaman ödendi ki !!!
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POWER64 2 yıl
Biz de sıkıntı hep aynı. Para kazanınca lükse ve gereksiz şeylere yatırım ilk sıraya oturuyor. Geliştirme ve araştırma bir yerden sonra külfet olarak görülüyor ve hep aynı çemberde dönmeye başlıyor fikirler. Yani sürekli aynı oyun ve aynı şeyler devri bitecek yakında. 90 lar oyun ve fikir bakımından daha zengindi bana göre. Şu anda saçma sapan bir hal aldı. Ayak uydurmazsan batar gidersin.
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zarci 2 yıl
En hızlı gelişen sektörde çağa ayak uyduramamak
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Hz. Thor 2 yıl
Genelde grafiğe abanmalarının tek kötü yanı daha az oyuncuya ulaşmaları sanırım. Fazla kompleks düşünüyorlar ne yazık ki. Online oyun alanına daha fazla yatırım yapmalılardı bana kalırsa.
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MS4343 2 yıl
Oyunları genelde Ubisoft dağıtımıyla çıkıyordu.Crytek'i kendi bunyesine katamamış.
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E_Aydin35 2 yıl
Oyun dünyasından bir süre uzak kalmama rağmen Crysis, Far Cry ve benzeri yapımlarla Crytek için herşeyin yolunda gittiğini sanıyordum bu durum üzücü ama daha da üzücü olan bu durumdan kurtulmak için yeteri kadar çaba sarf edemiyor oluşları galiba..
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broodofqueen 2 yıl
Eğer iddialar doğru ise sebebi adamların tipik Türk kafasına sahip. Zamanında grafik kartı testlerinin bit numarası Cryengine'di. Şimdi? Oldum dediler, biz en iyiyiz dediler, yattılar totolarının üstüne.
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mavizaman 2 yıl
herifler para biriktiyor işte kolay mı 500m doları ülkeye getirmek her yerden kısıyorlar anlaşılan :D
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kadirirdem 2 yıl
Şimdi tam zamanı ,ülkemizin değerli büyük holdingleri destek çıkmalı ve beraber iş birliği yapılmalı...
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eSSelamuAleykum 2 yıl
binali efendi havsalam almıyor yardım edeceğiz, yatırım istihdam vs vs vs atıyordu..
ne oldu o iş? olmaz tabi. rte nin oğlunun gemiciği değil ki bu batarken kurtarsın seni. Hem bırak oyun sektörünü "Bilişim sektörüne filan fazla girmemek lazım kafayı yersin" diyen bir zihniyetten ne beklenebilir ki?Bunların kafa yapısı modern dünyadan 500 sene geri. Satamayacakları araba yapmaya kalkarlar (ki yapamayacaklar da) ama bir silgi fabrikaları yoktur. Gel şu işte çok para var, çok getiri olur ülkeye dersin o iş gerçekten ülke menfaatineyse yardım etmezler. Ama gel beraber cepleri dolduralım, koftiden bi şeyler uyduralım dersen balıklama atlarlar.Hazırcı zihniyet, korkak zihniyet, hırsız zihniyet..Adamların gelişimden, teknolojiden, yeni buluşlardan anladıkları tek şey benim cebime ne girecek kaygısı..Elektrik sayacını geliştirdik diye caka satan geri kafalı bir zihinden, oyun sektöründeki büyümeyi, getiriyi, faydayı anlamasını beklemek aptallık olur. Bunlar bu ülkenin başından defolup gitmedikleri müddetçe bu ülke yerinden bir adım ileri atmayı bırak her geçen gün 10 adım geriye gitmeye devam edecek. İşim gereği kamu kurumlarının bir çoğuna girip çıkıyorum. İnanın bana hilenin hurdanın rüşvetin haksızlığın soygunculuğun olmadığı hiç bir kurum yok. Devlet ona buna peşkeş çekiliyor her kurumda. Her zaman söylerim yine söylüyorum bu ülkeden bi cacık olmaz..

1 Yanıt Yanıtla +2
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DigitalWorld 2 yıl eSSelamuAleykum
eSSelamuAleykum

binali efendi havsalam almıyor yardım edeceğiz, yatırım istihdam vs vs vs atıyordu..
ne oldu o iş? olmaz tabi. rte nin oğlunun gemiciği değil ki bu batarken kurtarsın seni. Hem bırak oyun sektörünü "Bilişim sektörüne filan fazla girmemek lazım kafayı yersin" diyen bir zihniyetten ne beklenebilir ki?Bunların kafa yapısı modern dünyadan 500 sene geri. Satamayacakları araba yapmaya kalkarlar (ki yapamayacaklar da) ama bir silgi fabrikaları yoktur. Gel şu işte çok para var, çok getiri olur ülkeye dersin o iş gerçekten ülke menfaatineyse yardım etmezler. Ama gel beraber cepleri dolduralım, koftiden bi şeyler uyduralım dersen balıklama atlarlar.Hazırcı zihniyet, korkak zihniyet, hırsız zihniyet..Adamların gelişimden, teknolojiden, yeni buluşlardan anladıkları tek şey benim cebime ne girecek kaygısı..Elektrik sayacını geliştirdik diye caka satan geri kafalı bir zihinden, oyun sektöründeki büyümeyi, getiriyi, faydayı anlamasını beklemek aptallık olur. Bunlar bu ülkenin başından defolup gitmedikleri müddetçe bu ülke yerinden bir adım ileri atmayı bırak her geçen gün 10 adım geriye gitmeye devam edecek. İşim gereği kamu kurumlarının bir çoğuna girip çıkıyorum. İnanın bana hilenin hurdanın rüşvetin haksızlığın soygunculuğun olmadığı hiç bir kurum yok. Devlet ona buna peşkeş çekiliyor her kurumda. Her zaman söylerim yine söylüyorum bu ülkeden bi cacık olmaz..




İşte millet vekilleri 40-50 yaşında olunca böyle oluyor.

O yüzden referandumda EVET dersen gençlere seçilme yolu açılıyor. Hadi bakalım.
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