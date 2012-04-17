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İnternete sızan benchmark sonuçları Motorola’nın bir Snapdragon S4 cihazı üzerinde çalıştığını gösteriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm firmasının 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve bu yılın iddialı modellerinde boy gösteren Snapdragon S4 yongada sistemi trendine Motorola'nın da katılacağı iddia ediliyor.

Yeni ve ultra ince RAZR modeli ile ülkemizde de iddialı olmak isteyen Motorola, Blog of Mobile sitesinin internette paylaştığı benchmark sonuçlarına göre önceki amiral gemisi modellerinde kullandığı Texas Instruments yongalarını bir kenara bırakabilir.

Qinara adlı test modelinin benchmark sonuçlarına göre 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 yongada sistemi ve Android 4.0.3 işletim sistemi taşıdığı görülüyor. Ekran çözünürlüğü ise 720p olarak belirtilmiş. 

Benchmark sonuçlarının ne kadar gerçeğe yakın olduğu bilinmiyor ancak Motorola'nın S4 yongası taşıyan bir cihazı bu yıl için piyasaya süreceğini tahmin etmek zor değil. Bahse konu model kısa süre önce EXIF bilgileri paylaşılan RAZR HD modeli olabilir. Veya Çin pazarına sunulan 4.5 inçlik 720p ekranlı ve 13MP kameralı modelin global versiyonu da olabilir. Cevabını kısa süre sonra görme ihtimalimiz yüksek.
İnternete sızan benchmark sonuçları Motorola’nın bir Snapdragon S4 cihazı üzerinde çalıştığını gösteriyor
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E_Aydin35 7 yıl
Sızması'da ilginç hani, ama Motorola zaten yaptığı modeller ile, üretimleri atılımları ile u sektörde iyi adımlar istiyor yenilikçi olmak önemli, bence böyle birşeyin yakında kokusu çıkar..
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VokalAnestezi 7 yıl
Motorola telefonları seviyorum ayrı bir havası oluyor ah bide ucuz olsalar. V3'dü sanırım hep o telefondan istemişimdir nasip oladı ne yapalım.
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lazloo 7 yıl
Motorola bu cihazı bir an önce çıkarmalı.Böyle sızdırmalarla felan uğraşmasına gerek yok.
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ezimuse 7 yıl
Min. 384Mhz mi ? Minumum frekans bile çok yüksek gibi duruyor.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
sızdıra sızdıra karşılaştırma testinimi sızdırmışlar !
hadi be oradan ! 007 gizli reklam yapma ! :)
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alpa07 7 yıl
Bence bilerek yapıyorla bu sızdırma işini.Yeni telefon alcak kişilerin kafasını karıştırmak için.Bir çeşit pazarlama tekniği
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