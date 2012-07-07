İnternette kullanıcıların en çok neleri paylaştığı bir grafik halinde yayınlandı

Kullanıcıların kendilerini yansıtan veya beğendikleri içerikleri paylaşmasını temel alarak kurulan sosyal ağlarda bugün milyarlarca içerik paylaşılıyor. Bu bakımdan sosyal ağlarda ve internette kullanıcıların neler paylaştığına dair istatistikler bir grafik halinde biraraya getirilmiş.





Online-Education.net tarafından hazırlanan grafiğe göre Facebook'ta 20.4 milyon kişi tam doğum tarihini paylaşırken, 4.8 milyon kişi evden ne zaman çıkacağını belirtiyor. 4.7 milyon kişi sağlık durumu ile ilgili bir sayfayı paylaşırken, 4.6 milyon kişi aşk hayatlarını detaylandırıyor. 2.6 milyon kişi ise alkol kullanımını anlatıyor.





Facebook üzerinde gizlilik kontrollerini kullanmayanların oranı yüzde 20. Arkadaşları haricindeki kişilere de paylaşım yapanların oranı yüzde 28, uygulamalar için gizlilik ayarları yapmayanların oranı yüzde 63. Bu da reklam amaçlı uygulamaların kullanıcı hesaplarını ele geçirerek spam mesajlar yaymasına neden oluyor.





20 milyon kişi arkadaşının kendisi hakkında ne paylaşmış olabileceği konusunda endişeler yaşıyor. Yüzde 59 sürekli şikayet eden kişilerden nefret ederken, yüzde 56 sürekli fotoğraf paylaşanlardan, yüzde 53 ise çok fazla bilgi paylaşımı yapan kişilerden nefret ediyor.





Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 33'ü kimlik hırsızlarının hedefinde. 18-34 yaş arası Amerikalıların yüzde 35'i bulundukları yerleri paylaşıyor. Hırsızların yüzde 78'i ise hedeflerini tanımak için Facebook ve Foursquare kullanıyor.





Kimlik numarası, kredi kartı numarası, ehliyet numarası, telefon numarası gibi bilgiler yüzde 65 oranında kullanıcılar tarafından saklanmaya özen gösteriliyor. Ancak 18-34 yaş aralığındaki tüketicilerin yüzde 50'si indirim sitelerinde bu bilgilerini paylaşıyor.





İnternette haddinden fazla paylaşım yapma davranışı 3 büyük faktörle ilişkilendiriliyor. Bunlardan birincisi, başarı duygusu. Araştırmalar kişinin kendisi hakkında konuşmasının, yemek yemenin sağladığı enerjiye benzer bir enerji sağladığını ortaya koyuyor. İkinci faktör paylaşımda bulunmanın üzüntü ile başa çıkmaya yardımcı oluyor olması. Üçüncü faktör ise aşırı duygusal kişilerin sosyal ağlarda paylaşımda bulunarak duygularını açığa vurmak istemesi.





Sınırsız bilgi paylaşımının yapıldığı internette bireysel olarak dikkatli ve ölçülü davranmak çok önemli. Çünkü art niyetli kişiler tarafından internet mecrası çoktan keşfedildi ve kurban arayışına girildi.

Grafik için: