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IoT cihazlarında “arka kapı” olduğu ortaya çıktı!

Çinli siber güvenlik şirketi Trustwave, birçok Internet of Things (IoT) cihazında “arka kapı” olarak bilinen gizli geçidin var olduğunu keşfetti. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Emre Karakullukçu
Yazar
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IoT cihazlarında “arka kapı” olduğu ortaya çıktı!
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Çin’de faaliyetlerini sürdüren Trustwave isimli siber güvenlik şirketi, dünya genelinde sayıları milyonları aşan Internet of Things cihazlarından bazılarında arka kapı keşfettiğini açıkladı. DblTek tarafından üretilen ve Telnet admin arayüzüne sahip olan cihazlarda bulunan arka kapı, üretici şirketin yaptığı açıklamaya göre kullanıcıların cihazı kontrol edebilmesi için kasıtlı olarak oluşturuldu. Ancak arka kapılar, cihazın farklı kişiler tarafından kontrol edilebilmesine de neden olabiliyor.

Arka kapılar, IoT cihazlarının kontrolünün ele geçirilmesini ve cihaz sahibinin haberi olmadan kullanılabilmesini sağlıyorlar. Arka kapının admin arayüzüyle bağlantılı olması, bu açık üzerinden cihazlara ulaşan kişilerin cihazın tüm özelliklerini kontrol edebilmesini mümkün kılıyor.

Trustwave yetkilileri, geçtiğimiz sonbahar mevsiminden beri DblTek’e sorun hakkında bilgilendirici mesajlar gönderdiklerini ancak şirketin Aralık ayına kadar konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını dile getirdi. Aralık ayında bir güncelleme yayınlayan DblTek, sorunu kökten çözmek yerine arka kapıya ulaşılmasını zorlaştırdı.

IoT cihazlarının güvenliği, DdoS saldırılarının önlenmesi açısından son derece önemli. Dünyanın dört bir tarafında bulunan bu cihazların büyük çaplı DdoS saldırılarında sıklıkla kullanıldığı biliniyor.   


https://tech.slashdot.org/story/17/03/05/1828202/hidden-backdoor-discovered-in-chinese-iot-devices?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz
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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Arka kapı olmayan cihaz mı var?
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acbold 2 yıl
Haber bütün IOT cihazlarında arka kapı var gibi yazmışsınız fakat sonra sadece "dbltek" ürettiği ürünlerden bahsetmişsiniz. Haber niteliği taşımayan düzensiz bir yazı olmuş. Artık sadece "Clickbait" kasar olmuş donanımhaber....
-
Yazarlar çoğaldıkça kalitesiz içerik oranı yükselmeye başladı. Eksi butonlarını kaldırıp sponsorlara yaranmak yerine şikayet ve uyarı tarzı butonların artık gelmesi lazım.
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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Arka kapı olmayan cihaz mı var?
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haberelectro 2 yıl
GM opelin basina belaydi PSA her turlu daha iyi isler yaptirir. Hayirli olsun
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porsche911gt2 2 yıl haberelectro
haberelectro

GM opelin basina belaydi PSA her turlu daha iyi isler yaptirir. Hayirli olsun

hocam yorum bi üstteki habere olacaktı galiba
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Bu yeni ortaya çıkan bir durum değil ki.
Yıllardır ip cam lerde olsun sensörlerde olsun bu arka kapılar vardı zaten. Herhangi bir şekilde kapatmak da pek mümkün değil. Yazılımları tasarlayan adamların illa ki gözünden kaçırdığı noktalar olacak. bundan aylar önce Samsung kameralarda da bu tarz bir açık olduğu söylenmişti. Firma da kabul etti.
Bu tarz cihazları evinizde kullanıyorsanız eğer, erişilmesini engellemek için çeşitli yöntemler mevcut. Kendinizi bir şekilde kısıtlayabilirseniz engel olursunuz. Ama dışarıdan erişicem dediğiniz an da maalesef bir kapıyı mutlaka açıyorsunuz.
Teamviewer kullanmak gibi bir durum en nihayetinde. Port açıyorsunuz ve o port her daim açık kalıyor.
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SDLGranada 2 yıl
Artık hiç bir akıllı cihaza güvenemeyeceğiz galiba.
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