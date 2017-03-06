IoT cihazlarında “arka kapı” olduğu ortaya çıktı!

Arka kapılar, IoT cihazlarının kontrolünün ele geçirilmesini ve cihaz sahibinin haberi olmadan kullanılabilmesini sağlıyorlar. Arka kapının admin arayüzüyle bağlantılı olması, bu açık üzerinden cihazlara ulaşan kişilerin cihazın tüm özelliklerini kontrol edebilmesini mümkün kılıyor.
Trustwave yetkilileri, geçtiğimiz sonbahar mevsiminden beri DblTek’e sorun hakkında bilgilendirici mesajlar gönderdiklerini ancak şirketin Aralık ayına kadar konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını dile getirdi. Aralık ayında bir güncelleme yayınlayan DblTek, sorunu kökten çözmek yerine arka kapıya ulaşılmasını zorlaştırdı.
IoT cihazlarının güvenliği, DdoS saldırılarının önlenmesi açısından son derece önemli. Dünyanın dört bir tarafında bulunan bu cihazların büyük çaplı DdoS saldırılarında sıklıkla kullanıldığı biliniyor.
https://tech.slashdot.org/story/17/03/05/1828202/hidden-backdoor-discovered-in-chinese-iot-devices?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Yazarlar çoğaldıkça kalitesiz içerik oranı yükselmeye başladı. Eksi butonlarını kaldırıp sponsorlara yaranmak yerine şikayet ve uyarı tarzı butonların artık gelmesi lazım.
hocam yorum bi üstteki habere olacaktı galiba
Yıllardır ip cam lerde olsun sensörlerde olsun bu arka kapılar vardı zaten. Herhangi bir şekilde kapatmak da pek mümkün değil. Yazılımları tasarlayan adamların illa ki gözünden kaçırdığı noktalar olacak. bundan aylar önce Samsung kameralarda da bu tarz bir açık olduğu söylenmişti. Firma da kabul etti.
Bu tarz cihazları evinizde kullanıyorsanız eğer, erişilmesini engellemek için çeşitli yöntemler mevcut. Kendinizi bir şekilde kısıtlayabilirseniz engel olursunuz. Ama dışarıdan erişicem dediğiniz an da maalesef bir kapıyı mutlaka açıyorsunuz.
Teamviewer kullanmak gibi bir durum en nihayetinde. Port açıyorsunuz ve o port her daim açık kalıyor.