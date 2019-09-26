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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’dan eski iPhone’lar ve iPad’ler için beklenmedik güncelleme

    Apple, iOS 13 sürümü yayınlanmışken az önce ilginç bir şekilde iOS 12 sürümüne bir güncelleme yayınladı. iOS 13 güncellemesini alamayan cihazları ilgilendiren güncelleme kritik bir açık kapatıyor.
    32 dk. (Son Güncelleme: 25 dk.)
    1,6b
    213
    4
    iPhone
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Apple’dan eski iPhone’lar ve iPad’ler için beklenmedik güncelleme
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    Google’ın Project Zero takımı tarafından keşfedilen ve Apple’a bildirilen hatayı düzelten Apple, artık destek sunmadığı eski cihazlarda da sorunu düzelmek için hemen bir güncelleme yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Apple yeni iPhone'larda iPhone 4'ün tasarımına dönmeyi planlıyor"
    iOS 12.4.2 sürüm numaralı bu güncelleme uzaktan uygulamaların çökertilebilecek komutlar çalıştırılabilmesine ve rastgele kod parçacıklarının aktif edilebilmesine zemin olanak tanıyan bir açığı kapatıyor.

    Apple’dan eski iPhone’lar ve iPad’ler için beklenmedik güncelleme
    Tam Boyutta Gör

    iOS 12.4.2 güncellemesi hangi cihazlara yüklenebiliyor?

    Apple’ın destek sunmayı kestiği cihazlara verdiği bu güncelleme şu cihazlara yüklenebilecek:

    • iPad Air
    • iPad Mini 2
    • iPad Mini 3
    • Altıncı nesil iPod Touch
    • iPhone 5s
    • iPhone 6
    • iPhone 6 Plus
    • Apple Watch Series 1
    • Apple Watch Series 2

    Apple bahsi geçen cihazlar için son güncellemeyi geçtiğimiz ay yine önemli bir açığı kapatmak için iOS 12.4.1 sürüm numarasıyla sunmuştu. Söz konusu güncellemenin bu açık dışında önemli bir düzenleme getirip getirmediğine dairse şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.



    https://support.apple.com/tr-tr/HT201222 Yorum Yaz
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    napolyon94 22 dk. en beğenilen
    Heyt bee 5S hala update alıyor! Görün bunu androidciler!
    Şaka la şaka alt tarafı bugfix.
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    sonofmana 1 dk.
    Yavaşlatıp yeni telefon aldırma güncellemesi bu . Diğer bir tabirle "stabil".
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    Şeref60 2 dk.
    Bu güncelleme bize nezaman gelir acaba
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    veteriner69 17 dk.
    Jailbreak engellemesi gibi duruyor.
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    napolyon94 22 dk. en beğenilen
    Heyt bee 5S hala update alıyor! Görün bunu androidciler!
    Şaka la şaka alt tarafı bugfix.
    Yanıtla +4
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