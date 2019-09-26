Apple’dan eski iPhone’lar ve iPad’ler için beklenmedik güncelleme

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Google’ın Project Zero takımı tarafından keşfedilen ve Apple’a bildirilen hatayı düzelten Apple, artık destek sunmadığı eski cihazlarda da sorunu düzelmek için hemen bir güncelleme yayınladı.

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iOS 12.4.2 sürüm numaralı bu güncelleme uzaktan uygulamaların çökertilebilecek komutlar çalıştırılabilmesine ve rastgele kod parçacıklarının aktif edilebilmesine zemin olanak tanıyan bir açığı kapatıyor.

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iOS 12.4.2 güncellemesi hangi cihazlara yüklenebiliyor?

Apple’ın destek sunmayı kestiği cihazlara verdiği bu güncelleme şu cihazlara yüklenebilecek:

iPad Air

iPad Mini 2

iPad Mini 3

Altıncı nesil iPod Touch

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Apple Watch Series 1

Apple Watch Series 2

Apple bahsi geçen cihazlar için son güncellemeyi geçtiğimiz ay yine önemli bir açığı kapatmak için iOS 12.4.1 sürüm numarasıyla sunmuştu. Söz konusu güncellemenin bu açık dışında önemli bir düzenleme getirip getirmediğine dairse şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

https://support.apple.com/tr-tr/HT201222