iOS 13 ile bildirimlerde reklam dönemi başlıyor

Apple’ın WWDC 2020 konferansında resmi olarak tanıtacağı iOS 14 işletim sistemi öncesinde iOS 13 önemli değişikliklere sahne oluyor. Bunlardan birisi uygulama bildirimleri ile ilgili.

Reklam bildirimleri geliyor

Apple’ın güncellediği App Store kullanım şartlarına göre geliştiriciler artık bildirim mesajlarına reklam entegre edebilecek. Bildirimler bilindiği üzere kilit ekranında ve bildirim çubuğunda uygulamaların kullanıcılar ile etkileşime geçmesini sağlıyor.

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30 Nisan itibariyle başlayacak olan değişiklik, güncellenmiş iOS 13 yazılım geliştirme aracında yer alacak. IOS 13 ile uyumlu olan uygulamalar kullanıcılara reklam bildirimleri gönderebilecekler. Geliştirici kullanıcılara reklam bildirimlerinden çıkma seçeneği de sunmak zorunda.

Zaten reklam gösterimlerinden bunalmış olan kullanıcıların bir de bildirimler ile bombardımana tutulması rahatsızlığı arttıracaktır. Kullanıcıların tepkisi önümüzdeki dönemde bu konuda belirleyici olabilir.

Güncellenen kullanım şartlarında ayrıca Facebook ve Google gibi giriş yöntemleri kullanan uygulamaların mutlaka Apple ID yöntemini de entegre etmesi isteniyor. Yine fal uygulamalarının da bundan sonra kaliteli içerik sunması gerekiyor.

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