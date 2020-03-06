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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13 ile bildirimlerde reklam dönemi başlıyor

    30 Nisan tarihinden itibaren iOS 13 uyumlu uygulamalar kullanıcılarına reklam bildirimleri gönderebilecek. App Store kullanım şartları bu değişikliğe göre güncelleniyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    24
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iOS 13 ile bildirimlerde reklam dönemi başlıyor

    Apple’ın WWDC 2020 konferansında resmi olarak tanıtacağı iOS 14 işletim sistemi öncesinde iOS 13 önemli değişikliklere sahne oluyor. Bunlardan birisi uygulama bildirimleri ile ilgili.

    Reklam bildirimleri geliyor

    Apple’ın güncellediği App Store kullanım şartlarına göre geliştiriciler artık bildirim mesajlarına reklam entegre edebilecek. Bildirimler bilindiği üzere kilit ekranında ve bildirim çubuğunda uygulamaların kullanıcılar ile etkileşime geçmesini sağlıyor. 

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    30 Nisan itibariyle başlayacak olan değişiklik, güncellenmiş iOS 13 yazılım geliştirme aracında yer alacak. IOS 13 ile uyumlu olan uygulamalar kullanıcılara reklam bildirimleri gönderebilecekler. Geliştirici kullanıcılara reklam bildirimlerinden çıkma seçeneği de sunmak zorunda. 

    Zaten reklam gösterimlerinden bunalmış olan kullanıcıların bir de bildirimler ile bombardımana tutulması rahatsızlığı arttıracaktır. Kullanıcıların tepkisi önümüzdeki dönemde bu konuda belirleyici olabilir.

    Güncellenen kullanım şartlarında ayrıca Facebook ve Google gibi giriş yöntemleri kullanan uygulamaların mutlaka Apple ID yöntemini de entegre etmesi isteniyor. Yine fal uygulamalarının da bundan sonra kaliteli içerik sunması gerekiyor.

     



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 2 hf. en beğenilen
    Vay be, git 10 - 15 bin liraya telefon al sonra sana reklam bildirimi göndersin. Piyasa ne hale geldi
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    macar prensi (Çağrı Karakaş) 2 hf.
    Bunun kullanicilar izin verdigi takdirde oldugunu neden yazmadiniz?

    "The new rules will only permit sending push advertisements to users if they agree to it. Users must also be able to opt-out of the ads whenever they want."

    Donanimhaber'e sadece goz asinaligimdan sebep giriyorum. Ilginc bir haber olunca yabanci kaynaktan bakmam gerekiyor teyit amacli...
    Bunun kullanicilar izin verdigi takdirde oldugunu neden yazmadiniz? "The new rules will only permit sending push advertisements to users if they agree t...
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    Yanıtla +16
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf.
    Adblock'cular üzgün ahahah:)) reklamdan kacis yok gencler, siz kacarsaniz en sonunda karsi binanin duvarinda gorursunuz, inat etmeyin tiklayin şu reklamlara işte
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    kmlkszhacker 1 hf.
    O kadar para verdikten sonra bir de reklam mı göreceğiz
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    erci501 (Ercan Üstünbaş) 1 hf.
    Reklamsız her sürüm için para isterlerse şaşırmam
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    crazywinner3 (Mertcan Özdemir) 2 hf.
    Bildirim izni alan uygulama her türlü bildirim gönderir burdaki yeni olan şey ne onu çözemedim.
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    Emre1498 (Emre Işık) 2 hf.
    Xiaomi reklam koyunca çöp diyenler buna ne diyecek aceba 🤔
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    DH Misafiri 2 hf.
    Apple pişmanlıktır. Bu kadar paragöz firma görmedim
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    macar prensi (Çağrı Karakaş) 2 hf.
    Bunun kullanicilar izin verdigi takdirde oldugunu neden yazmadiniz?

    "The new rules will only permit sending push advertisements to users if they agree to it. Users must also be able to opt-out of the ads whenever they want."

    Donanimhaber'e sadece goz asinaligimdan sebep giriyorum. Ilginc bir haber olunca yabanci kaynaktan bakmam gerekiyor teyit amacli...
    Yanıtla +16
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    lterlemez 2 hf.
    Bunlar daha iyi günler; siz asıl, piyasa iyice doymaya başlayıp gelirler ve dolayısı ile kar marjları standartlaşmaya başlayıp durağanlaşınca görün olayı. Dünya Ekonomilerinin alım güçleri gittikçe düşüyor, bir kaç ülke haricinde sivrilen yok. Bunun dışında, insanlar istemeyerek de olsa daha tutumlu olmaya başlayacaklar (örneğin, SARS ve Corona vak'alarında olduğu gibi) çünkü yaşam kaynakları kıtlaşacak ve/veya stoklanmaya başlayacak.
    Keyfinden, her seferinde daha pahalı çıkmıyor bu ürünler; firmaların kar marjları daralıyor. Son üründen ziyade, ham ve/veya ara ürünlerdeki rekabet artıyor.
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    A.R.E.S. (Semih Canpolat) 2 hf.
    Ben şok. Fal uygulamalarının da bundan sonra kaliteli içerik sunması gerekiyor diyor haberde. Tam ihtiyacım olan şey.
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    vbalikci (vural balıkçı) 2 hf.
    Arkadaşlar bir video da bulutut cihaza müzik telefona bildirim sesi ayarlanabilğyordu S20 de. Ayar nereden bilen var mı acaba
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    9277 kez okundu.
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    uygulama haber, ios 13 notification ads ve Apple
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