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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14.5 güncellemesi ile hızlı uygulama kapatma geliyor

    iOS 14.5 güncellemesi arka plandaki uygulamaların askıya alınması yerine hızlı kapatma şeklinde bir alternatif sunacak Fast App Termination özelliğini getiriyor.
    03 Şubat 2021, 22:45 (2 hf.)
    12,8b
    1
    21
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    11

    iOS 14.5 güncellemesi ile hızlı uygulama kapatma geliyor
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    Apple’ın PS5 DualSense ve Xbox Series S kontrolcü desteğini ekleyecek olmasıyla oyuncuları heyecanlandıran iOS 14.5 versiyonunda geliştiricilere yönelik de önemli bir yenilik var. Artık uygulamalar hızlı kapatılabilecek.

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    Fast App Termination nedir?

    iOS 14.5 beta sürümünde Durumu Yeniden Onarım Testi başlığı altında kendisine yer bulan hızlı uygulama öldürme özelliği Fast App Termination; biraz daha arka planda çalışan uygulamalar ile ilgili görünüyor.

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    Arka plandaki uygulamaların yeniden aktif hale gelene kadar beklediği askıya alma yerine hızlı kapatma uygulanabilecek. Böylece askıda kalma esnasında veri tutma yerine yeniden açılarak sıfırdan verileri toplayacak.

    iOS zaten arka plandaki uygulamaları askıya alma konusunda çok verimli bir yönteme sahip ancak Fast App Termination özelliğinin batarya verimliliğine katkı yapacağı tahmin ediliyor. Bazı kaynaklar bunun geliştirici özellikli iPhone telefonlarında olacağını belirtse de tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    N ninja342 (tarık yılıkoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uygulama arkaplanda kill olursa en son kaldigi state'i restore etmesini test etmek icin gelistiricilere sunulmus bir secenek sadece. Gercek kullanicilara sunulmasi gibi bir durum olacagini sanmam.
    Uygulama arkaplanda kill olursa en son kaldigi state'i restore etmesini test etmek icin gelistiricilere sunulmus bir secenek sadece. Gercek kullanicilara sunulm...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    C canbaba44 (Can Karaçam ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ninja342
    Hangi dili kullanıyorsunuz. Okudum açıklamanızı, ne Türkçe, ne de İngilizce.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    C cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cacheleri silme de gelde bi adam akıllı eskisi gibi
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    M meLek122 1 gün ( Mesaj Silindi )
    iphone güncelleme yapmaktan korkuyorum valla
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    adem_2c (adem çavuş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hey siri konum servisleri kapa demek yeterli. Tek tuşla açılıp kapanıyor ama her seferinde siriden rica edeceksin.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende de 8plus var pil sağlığı 86da geçen sene 15ocakta aldım aynen bence pil sağlığıyla alakalı acaba 500şarj döngüsünden sonra pili değiştirtsemmi acaba tavsiyen nedir? yada batarya değiştirmek sağlıklı mı acaba?
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    mseyitsahin (Mustafa Seyit ŞAHİN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geliştirici sürümü yüklü fakat bulamadım bu kısmı ilginç
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    haQQo (hakkı haQQo) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Android’ten nefret eden biri olarak söylemeliyim ki;

    Bu zaten Android’de vardı.
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    Senkron2 (Salih Altin) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ios 14 geldi geleli ocağımıza incir ağacı dikti iphone 8 plus kullanıcısıyım şarjım orta yoğunlukta (gün içerisinde 2-3 saat sosyal medya 1 saat arama her bildirim geldiğinde whatsapp kontrolü şeklinde birde lazım oldukça safaride 1 - 2 saat surf ) şeklinde kullanırken 1.5 günü devirip bazen 2 günü zorladığı oluyordu. Cihazın şarjının inişini görüyorum ios 14 sürümünü yüklediğimden beridir. Abartısız söylüyorum 1 günü zor deviriyorum batarya durumum gayet iyi cihazım hiç tamir görmedi parça değişmedi herşeyi orjinal olmasına rağmen.

    Bir an evvel bu yeni model sattırma zorbalığından vazgeçmezseler bu kullandığım son iphone olacak benim gibi bir çok apple kullanıcısıda benzer düşünüyordur. Önce bu kendi koydukları batarya sömürme işini düzeltsinler bence...
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    K kadir_akkus (kadir akkuş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar gamesir tarzı cihazları tekrar kullanabilmek adına konsol eklentisi işe yarayacak mı dersiniz
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    A akenatons 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İos önce kısayol bildirim ekranına konum açma kapamayı koysun. Oraya buraya tıklamaktan fenalık geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    V Volkan Altan EXZMG (Volkan Altan) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) akenatons
    Siri kestirmelerinden haberiniz yok sanırım tek tıkla acip kapatıyorum ben
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple deniyor bi şeyler yine
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    N ninja342 (tarık yılıkoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uygulama arkaplanda kill olursa en son kaldigi state'i restore etmesini test etmek icin gelistiricilere sunulmus bir secenek sadece. Gercek kullanicilara sunulmasi gibi bir durum olacagini sanmam.
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    C canbaba44 (Can Karaçam ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ninja342
    Hangi dili kullanıyorsunuz. Okudum açıklamanızı, ne Türkçe, ne de İngilizce.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    12752 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, ios 14.5 ve
    2 etiket daha fast app termination Apple
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