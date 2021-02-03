iOS 14.5 güncellemesi ile hızlı uygulama kapatma geliyor

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Apple’ın PS5 DualSense ve Xbox Series S kontrolcü desteğini ekleyecek olmasıyla oyuncuları heyecanlandıran iOS 14.5 versiyonunda geliştiricilere yönelik de önemli bir yenilik var. Artık uygulamalar hızlı kapatılabilecek.

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Fast App Termination nedir?

iOS 14.5 beta sürümünde Durumu Yeniden Onarım Testi başlığı altında kendisine yer bulan hızlı uygulama öldürme özelliği Fast App Termination; biraz daha arka planda çalışan uygulamalar ile ilgili görünüyor.

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Arka plandaki uygulamaların yeniden aktif hale gelene kadar beklediği askıya alma yerine hızlı kapatma uygulanabilecek. Böylece askıda kalma esnasında veri tutma yerine yeniden açılarak sıfırdan verileri toplayacak.

iOS zaten arka plandaki uygulamaları askıya alma konusunda çok verimli bir yönteme sahip ancak Fast App Termination özelliğinin batarya verimliliğine katkı yapacağı tahmin ediliyor. Bazı kaynaklar bunun geliştirici özellikli iPhone telefonlarında olacağını belirtse de tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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