E-ticaret devi Alibaba, katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor

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Aliexpress'in de sahibi olan Çinli E-ticaret şirketi Alibaba Group, önümüzdeki dönemde katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yapabilir. Şirketin patentini aldığı cihaz, farklı bir tasarım anlayışına sahip.

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İki yerden katlanıyor

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayınlanan patent, Çinli şirketin iki menteşeye sahip katlanabilir akıllı telefon planlarını gösteriyor. Dikey olarak iki yerden katlanan cihazın arka panelinde ise, boyutunun üçte birini kaplayan ve katlanmış durumdayken kullanılması planlanan bir ekran mevcut.

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Alibaba'nın ortaya çıkan bu patentteki cihazı kendisinin üretmeyeceği ve muhtemelen ortaklarından biri aracılığı ile piyasaya sürebileceği iddiaları da var. Cihazın fiyat olarak ise piyasadaki katlanabilir akıllı telefonlardan daha bütçe dostu olması bekleniyor. Şirket şimdilik haberimize konu olan cihazla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Patentin hayata geçip geçmeyeceğini ise önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.

https://nl.letsgodigital.org/opvouwbare-telefoons/alibaba-chinese-smartphone-kopen/

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