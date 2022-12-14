iOS 16'yı çalıştıramayan bazı iPhone ve iPad modelleri için iOS ve iPadOS 15.7.2 müjdesi!

Tam Boyutta Gör iOS 15 ve iPadOS 15 yazılımları güncelliğini koruyor. iOS 16.2 güncellemesi ile gündeme gelen Apple'ın yeni planı milyonlarca kullanıcıyı sevindirdi. Zira birçok kişi hâlâ eski iPhone ve iPad modelleri ile vakit geçiriyor.

iOS 16.2 çıktı! İşte özellikler ve yenilikler (İndir) 15 sa. önce eklendi

Eski iPhone ve iPad modelleri için iOS ve iPadOS 15.7.2

iOS 16.2 ile iOS 15.7.2 ve iPadOS 15.7.2 güncellemeleri de yayımlandı. Bu güncellemelerde iOS 16.2 için hazırlanan güvenlik önlemlerinin birçoğu mevcut. iOS 16'nın sunduğu bütün güvenlik korumalarını elde etmek için bu sürümün kendisini indirmekten başka çare yok.

iOS 16'ya geçmek isteyen ancak cihazının bu sürümü kaldıramamasından dolayı başarısız olan kullanıcılar güvenlik sorunlarıyla boğuşmaktan çekiniyor. Bu kullanıcıların endişesini anlayan Apple'ın hangi cihazlara söz konusu iOS ve iPadOS yazılımlarıyla destek vereceği belli oldu:

iPhone 6s (bütün modeller) -- iOS 15.7.2

15.7.2 iPhone 7 (bütün modeller) -- iOS 15.7.2

15.7.2 iPhone SE (birinci jenerasyon) -- iOS 15.7.2

15.7.2 iPod touch (7. jenerasyon) - iOS 15.7.2

15.7.2 iPad Pro (bütün modeller) -- iPadOS 15.7.2

15.7.2 iPad Air 2 ve sonrası - iPadOS 15.7.2

15.7.2 iPad 5. jenerasyon - iPadOS 15.7.2

15.7.2 iPad mini 4 ve sonrası - iPadOS 15.7.2

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