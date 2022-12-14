iOS 16'yı çalıştıramayan bazı iPhone ve iPad modelleri için iOS ve iPadOS 15.7.2 müjdesi!

Eski iPhone ve iPad modelleri için iOS ve iPadOS 15.7.2
iOS 16.2 ile iOS 15.7.2 ve iPadOS 15.7.2 güncellemeleri de yayımlandı. Bu güncellemelerde iOS 16.2 için hazırlanan güvenlik önlemlerinin birçoğu mevcut. iOS 16'nın sunduğu bütün güvenlik korumalarını elde etmek için bu sürümün kendisini indirmekten başka çare yok.
iOS 16'ya geçmek isteyen ancak cihazının bu sürümü kaldıramamasından dolayı başarısız olan kullanıcılar güvenlik sorunlarıyla boğuşmaktan çekiniyor. Bu kullanıcıların endişesini anlayan Apple'ın hangi cihazlara söz konusu iOS ve iPadOS yazılımlarıyla destek vereceği belli oldu:
- iPhone 6s (bütün modeller) -- iOS 15.7.2
- iPhone 7 (bütün modeller) -- iOS 15.7.2
- iPhone SE (birinci jenerasyon) -- iOS 15.7.2
- iPod touch (7. jenerasyon) - iOS 15.7.2
- iPad Pro (bütün modeller) -- iPadOS 15.7.2
- iPad Air 2 ve sonrası - iPadOS 15.7.2
- iPad 5. jenerasyon - iPadOS 15.7.2
- iPad mini 4 ve sonrası - iPadOS 15.7.2
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...