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    iOS 17.0.1 ve iOS 17.0.2 güncellemeleri yayınladı: İşte detaylar

    Apple, iPhone kullanıcıları için birbiri ardında iki güncelleme yayınladı. Şirket iOS 17.0.1 ve iOS 17.0.2 sürümleri ile hata düzeltmeleri ve güvenlik konularına odaklanıyor.
    iOS 17.0.1 ve iOS 17.0.2 güncellemeleri yayınladı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17'nin yayınlanmasından beş gün sonra, işletim sistemi için iki güncelleme birden yayınladı. Yeni ürün yazılımları iOS 17.0.1 ve iOS 17.0.2 yapı numaralarıyla sunuluyor.

    Bunlardan ilki iPhone XS, iPhone XR, iPhone SE ve daha yeni modeller için tasarlanırken, ikincisi yalnızca iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max akıllı telefonları hedefliyor.

    iOS 17.0.1 ve iOS 17.0.2 güncellemeleri yayınladı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Ne gibi değişikliker var?

    Apple'ın sürüm notlarına göre değişiklikle şu şekilde:

    • iOS 17.0.1: Bu güncelleme, önemli güvenlik düzeltmeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir.
    • iOS 17.0.2: Bu güncelleme; önemli hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri ve ayarlama sırasında verilerin doğrudan başka bir iPhone’dan aktarılmasını engelleyebilen bir sorunu düzeltir.

    Söz konusu iOS 17.0.1 ve iOS 17.0.2 güncellemelerini cihazınıza Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 14 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 14 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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