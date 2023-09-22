iOS 17.0.1 ve iOS 17.0.2 güncellemeleri yayınladı: İşte detaylar

Bunlardan ilki iPhone XS, iPhone XR, iPhone SE ve daha yeni modeller için tasarlanırken, ikincisi yalnızca iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max akıllı telefonları hedefliyor.
Ne gibi değişikliker var?
Apple'ın sürüm notlarına göre değişiklikle şu şekilde:
- iOS 17.0.1: Bu güncelleme, önemli güvenlik düzeltmeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir.
- iOS 17.0.2: Bu güncelleme; önemli hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri ve ayarlama sırasında verilerin doğrudan başka bir iPhone’dan aktarılmasını engelleyebilen bir sorunu düzeltir.
Söz konusu iOS 17.0.1 ve iOS 17.0.2 güncellemelerini cihazınıza Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.