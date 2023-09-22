iOS 17.0.1 ve iOS 17.0.2 güncellemeleri yayınladı: İşte detaylar

Apple, iPhone kullanıcıları için birbiri ardında iki güncelleme yayınladı. Şirket iOS 17.0.1 ve iOS 17.0.2 sürümleri ile hata düzeltmeleri ve güvenlik konularına odaklanıyor.