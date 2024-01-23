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    Anlık Bildirim

    iOS 17.3 çıktı! iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler?

    Apple merakla beklenen iOS 17.3 güncellemesini yayınladı. iOS 17.3 ile üç yeni özellik ekleniyor ve çeşitli güvenlik yamaları geliyor. İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler...
    iOS 17.3 çıktı! iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Apple, bir türlü şikayetlerin eksilmediği iOS 17 işletim sistemini güncelleme devam ediyor. Bugün yayınlanan iOS 17.3 güncellemesi ile çeşitli hatalar gideriliyor ve yeni özellikler ekleniyor.

    1,32 GB büyüklüğündeki iOS 17.3 güncellemesi, iPhone XR/XS ve sonraki modeller için yayınlandı. Apple ayrıca iOS'un eski sürümlerini çalıştıran iPhone modelleri için iOS 15.8.1 ve iOS 16.7.5 sürümlerini de yayınladı.

    iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler?

    Çalınan Aygıt Koruması

    Çalınan Aygıt Koruması, telefonunuzun çalınması ve Apple parolanızın çalan kişi tarafından çözülmesi gibi durumlarda yaşanabilecek güvenlik mağduriyetlerini gideriyor. Face ID veya Touch ID ile ekstra doğrulama yaparak iPhone’un ve Apple kimliğinin güvenliğini artırıyor. Kişi telefonunuzun ekran kilidini ve Apple ID parolanızı bilse dahi verileri ele geçiremeyecek.

    Aygıt parolasını veya Apple kimliğinin parolasını değiştirme gibi hassas işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Face ID veya Touch ID ile biyometrik kimlik doğrulama daha gerektirir.

    iOS 17.3 çıktı! iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Yeni duvar kağıdı

    Yeni Birlik isminde duvar kağıdı eklendi. Siyah Amerikalıların Tarihini Anma Ayı’nı (Şubat ayı) kutlayan Apple, bu duvar kağıdını Siyahi tarihini ve kültürünü onurlandırmak için eklediğini ifade ediyor.

    iOS 17.3 çıktı! iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Apple Music için ortak çalma listeleri

    Listelerde ortak çalışma, arkadaşlarınızı Apple Music listelerinize katılmaya davet etmenizi sağlaıyor. Listeye herkes parça ekleyebilir, silebilir ve parçaların sırasını değiştirebilir. Ortak çalışılan listedeki herhangi bir parçaya emoji tepkileri eklenebilir.

    iOS 17.3 çıktı! iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Bu güncelleme, şu iyileştirmeleri içeriyor:

    • AirPlay otel desteği, belirli otellerde içerikleri doğrudan odanızdaki TV’ye yayımlamanıza olanak tanır
    • Ayarlar’daki AppleCare ve Garanti, Apple kimliğinizle giriş yapılmış aygıtların tümü için garanti kapsamınızı gösterir
    • Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri (tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri)

    iOS 17.3 güncellemesini alan modeller

    • iPhone XR, XS ve XS Max
    • iPhone 11, iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max
    • iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max
    • iPhone SE (3. nesil)
    • iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max
    • iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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