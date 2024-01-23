iOS 17.3 çıktı! iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler?

- iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler?
- Çalınan Aygıt Koruması
- Yeni duvar kağıdı
- Apple Music için ortak çalma listeleri
- Bu güncelleme, şu iyileştirmeleri içeriyor:
- iOS 17.3 güncellemesini alan modeller
- Yorumlar
1,32 GB büyüklüğündeki iOS 17.3 güncellemesi, iPhone XR/XS ve sonraki modeller için yayınlandı. Apple ayrıca iOS'un eski sürümlerini çalıştıran iPhone modelleri için iOS 15.8.1 ve iOS 16.7.5 sürümlerini de yayınladı.
iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler?
Çalınan Aygıt Koruması
Çalınan Aygıt Koruması, telefonunuzun çalınması ve Apple parolanızın çalan kişi tarafından çözülmesi gibi durumlarda yaşanabilecek güvenlik mağduriyetlerini gideriyor. Face ID veya Touch ID ile ekstra doğrulama yaparak iPhone’un ve Apple kimliğinin güvenliğini artırıyor. Kişi telefonunuzun ekran kilidini ve Apple ID parolanızı bilse dahi verileri ele geçiremeyecek.
Aygıt parolasını veya Apple kimliğinin parolasını değiştirme gibi hassas işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Face ID veya Touch ID ile biyometrik kimlik doğrulama daha gerektirir.
Yeni duvar kağıdı
Yeni Birlik isminde duvar kağıdı eklendi. Siyah Amerikalıların Tarihini Anma Ayı’nı (Şubat ayı) kutlayan Apple, bu duvar kağıdını Siyahi tarihini ve kültürünü onurlandırmak için eklediğini ifade ediyor.
Apple Music için ortak çalma listeleri
Listelerde ortak çalışma, arkadaşlarınızı Apple Music listelerinize katılmaya davet etmenizi sağlaıyor. Listeye herkes parça ekleyebilir, silebilir ve parçaların sırasını değiştirebilir. Ortak çalışılan listedeki herhangi bir parçaya emoji tepkileri eklenebilir.
Bu güncelleme, şu iyileştirmeleri içeriyor:
- AirPlay otel desteği, belirli otellerde içerikleri doğrudan odanızdaki TV’ye yayımlamanıza olanak tanır
- Ayarlar’daki AppleCare ve Garanti, Apple kimliğinizle giriş yapılmış aygıtların tümü için garanti kapsamınızı gösterir
- Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri (tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri)
iOS 17.3 güncellemesini alan modeller
- iPhone XR, XS ve XS Max
- iPhone 11, iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max
- iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max
- iPhone SE (3. nesil)
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.