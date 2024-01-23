iOS 17.3 çıktı! iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Apple, bir türlü şikayetlerin eksilmediği iOS 17 işletim sistemini güncelleme devam ediyor. Bugün yayınlanan iOS 17.3 güncellemesi ile çeşitli hatalar gideriliyor ve yeni özellikler ekleniyor.

1,32 GB büyüklüğündeki iOS 17.3 güncellemesi, iPhone XR/XS ve sonraki modeller için yayınlandı. Apple ayrıca iOS'un eski sürümlerini çalıştıran iPhone modelleri için iOS 15.8.1 ve iOS 16.7.5 sürümlerini de yayınladı.

iPhone 16'nın yakalama düğmesi netleşti! Peki ne işe yarayacak? 3 gün önce eklendi

iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler?

Çalınan Aygıt Koruması

Çalınan Aygıt Koruması, telefonunuzun çalınması ve Apple parolanızın çalan kişi tarafından çözülmesi gibi durumlarda yaşanabilecek güvenlik mağduriyetlerini gideriyor. Face ID veya Touch ID ile ekstra doğrulama yaparak iPhone’un ve Apple kimliğinin güvenliğini artırıyor. Kişi telefonunuzun ekran kilidini ve Apple ID parolanızı bilse dahi verileri ele geçiremeyecek.

Aygıt parolasını veya Apple kimliğinin parolasını değiştirme gibi hassas işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Face ID veya Touch ID ile biyometrik kimlik doğrulama daha gerektirir.

Tam Boyutta Gör

Yeni duvar kağıdı

Yeni Birlik isminde duvar kağıdı eklendi. Siyah Amerikalıların Tarihini Anma Ayı’nı (Şubat ayı) kutlayan Apple, bu duvar kağıdını Siyahi tarihini ve kültürünü onurlandırmak için eklediğini ifade ediyor.

Tam Boyutta Gör

Apple Music için ortak çalma listeleri

Listelerde ortak çalışma, arkadaşlarınızı Apple Music listelerinize katılmaya davet etmenizi sağlaıyor. Listeye herkes parça ekleyebilir, silebilir ve parçaların sırasını değiştirebilir. Ortak çalışılan listedeki herhangi bir parçaya emoji tepkileri eklenebilir.

Tam Boyutta Gör

Bu güncelleme, şu iyileştirmeleri içeriyor:

AirPlay otel desteği, belirli otellerde içerikleri doğrudan odanızdaki TV’ye yayımlamanıza olanak tanır

Ayarlar’daki AppleCare ve Garanti, Apple kimliğinizle giriş yapılmış aygıtların tümü için garanti kapsamınızı gösterir

Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri (tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri)

iOS 17.3 güncellemesini alan modeller

iPhone XR, XS ve XS Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 17.3 çıktı! iOS 17.3 ile gelen yenilikler neler?