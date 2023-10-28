iOS 17.1 ile ortaya çıktı: iPhone'un gizlilik özelliği üç yıl çalışmamış!

Özel WiFi özelliği gizliliği korumadı!
iOS 14 ile iPhone’lara gelen Özel Wi-Fi Adresi özelliği, MAC adresini ağ ile paylaşmak yerine her ağ için farklı ayrı bir özel WiFi adresi göstererek izlenebilirliği azaltıyor. Ancak güvenlik araştırmacılarına göre özellik, bağlantı sırasında özel WiFi adresini paylaşsa da farklı bir alanda MAC adresini de paylaşmaya devam ediyor. Bilgili bir kişinin gerçek MAC adresine sorunsuz bir şekilde erişebileceği belirtiliyor.
Yakın zamanda yayınlanan iOS 17.1 güncellemesi, özel Wi-Fi adresi özelliğinin çalışmasını engelleyen bir güvenlik açığına yönelik düzeltme içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.