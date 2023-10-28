iOS 17.1 ile ortaya çıktı: iPhone'un gizlilik özelliği üç yıl çalışmamış!

Tam Boyutta Gör iOS 14 ile gelen yeni özelliklerinden “Özel WiFi Adresi”, kullanıcının MAC adresini gizliyor; en azından Apple’ın kullanıcılarına anlattığı bu. Güvenlik araştırmacıları, bu gizlilik özelliğinin iOS 17.1 sürümüne kadar aslında çalışmadığını keşfetti.

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Özel WiFi özelliği gizliliği korumadı!

iOS 14 ile iPhone’lara gelen Özel Wi-Fi Adresi özelliği, MAC adresini ağ ile paylaşmak yerine her ağ için farklı ayrı bir özel WiFi adresi göstererek izlenebilirliği azaltıyor. Ancak güvenlik araştırmacılarına göre özellik, bağlantı sırasında özel WiFi adresini paylaşsa da farklı bir alanda MAC adresini de paylaşmaya devam ediyor. Bilgili bir kişinin gerçek MAC adresine sorunsuz bir şekilde erişebileceği belirtiliyor.

Yakın zamanda yayınlanan iOS 17.1 güncellemesi, özel Wi-Fi adresi özelliğinin çalışmasını engelleyen bir güvenlik açığına yönelik düzeltme içeriyor.

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iOS 17.1 ile ortaya çıktı: iPhone'un gizlilik özelliği çalışmamış