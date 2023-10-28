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    Anlık Bildirim

    iOS 17.1 ile ortaya çıktı: iPhone'un gizlilik özelliği üç yıl çalışmamış!

    Apple'ın iOS 14 ile tanıttığı gizlilik özelliğini aslında uygulamadığı ortaya çıktı. WiFi'a ilişkin güvenlik sorunu iOS 17.1 ile çözüldü ancak gizliliğe önem veren bir şirket için bu büyük bir olay.
    ios 17.1 iphone özel wifi adresi özelliği Tam Boyutta Gör
    iOS 14 ile gelen yeni özelliklerinden “Özel WiFi Adresi”, kullanıcının MAC adresini gizliyor; en azından Apple’ın kullanıcılarına anlattığı bu. Güvenlik araştırmacıları, bu gizlilik özelliğinin iOS 17.1 sürümüne kadar aslında çalışmadığını keşfetti.

    Özel WiFi özelliği gizliliği korumadı!

    iOS 14 ile iPhone’lara gelen Özel Wi-Fi Adresi özelliği, MAC adresini ağ ile paylaşmak yerine her ağ için farklı ayrı bir özel WiFi adresi göstererek izlenebilirliği azaltıyor. Ancak güvenlik araştırmacılarına göre özellik, bağlantı sırasında özel WiFi adresini paylaşsa da farklı bir alanda MAC adresini de paylaşmaya devam ediyor. Bilgili bir kişinin gerçek MAC adresine sorunsuz bir şekilde erişebileceği belirtiliyor.

    Yakın zamanda yayınlanan iOS 17.1 güncellemesi, özel Wi-Fi adresi özelliğinin çalışmasını engelleyen bir güvenlik açığına yönelik düzeltme içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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