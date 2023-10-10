Tam Boyutta Gör Apple’ın iOS 17 güncellemesi kullanıcıların canlarını sıkmaya devam ediyor. iPhone XS'ten başlayarak çoğu iPhone’a yüklenebilen iOS 17, görünen o ki güncellemeyi telefonlarına yükleyen bazı kişilerde WiFi sorununa neden oluyor. iOS 17 WiFi sorunu hakkında ise şimdilik resmi bir düzeltmenin olmadığı bildiriliyor.

iOS 17’de WiFi sorunu

WiFi probleminin herkesi etkilemediği belirtilirken ana sorunun, bazı kişilerin iPhone veya iPad'lerinin Wi-Fi üzerinde çalışmayı durdurmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Cihaz, WiFi ağına bağlı kalmaya devam ediyor ancak internet bağlantısı kesilmiş gibi hiçbir veri aktarımı yapmıyor. Bununla birlikte, kullanıcılar aynı ağa bağlı diğer cihazların normal şekilde çalışmaya devam ettiğini ve bağlantının genellikle kendiliğinden geri geldiğini bildiriyor. Diğer kullanıcılar ise Wi-Fi kullanmaya devam edebildiklerini ancak bağlantının bir süreliğine aşırı yavaşlayabildiğini bildiriyor.

iOS 17’ye geçiş beklenenden daha düşük seviyede 1 gün önce eklendi

Sorunu yaşayan kullanıcılar hem X’te hem de Reddit’te paylaşımlar yapıyor. Bir kullanıcı Wi-Fi kanal aralığını 20 MHz, 40 MHz veya 80 MHz olarak ayarlamanın sorunları çözdüğünü iddia ediyor. Başka bir kullanıcı ise iPhone’da uçak modunu etkinleştirip ardından tekrar devre dışı bıraktığınızda sorunun çözüldüğünü aktarıyor. Bununla birlikte WiFi sorununun yaygın bir sorun mu yoksa sadece az sayıda kullanıcıyı mı etkilediği belirsiz. Apple, iPhone kullanıcılarını etkileyen Wi-Fi sorunları olduğunu henüz kabul etmedi ya da reddetmedi.

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iOS 17’de şimdi de WiFi sorunu yaşanıyor