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    iOS 17’de şimdi de WiFi sorunu yaşanıyor

    iOS 17 kullanıcıları güncellemeden sonra Wi-Fi bağlantılarının bazen çalışmayı durdurduğunu veya son derece yavaş çalıştığını ve görünürde resmi bir düzeltme olmadığını bildiriyor.
    iOS 17’de şimdi de WiFi sorunu yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iOS 17 güncellemesi kullanıcıların canlarını sıkmaya devam ediyor. iPhone XS'ten başlayarak çoğu iPhone’a yüklenebilen iOS 17, görünen o ki güncellemeyi telefonlarına yükleyen bazı kişilerde WiFi sorununa neden oluyor. iOS 17 WiFi sorunu hakkında ise şimdilik resmi bir düzeltmenin olmadığı bildiriliyor.

    iOS 17’de WiFi sorunu

    WiFi probleminin herkesi etkilemediği belirtilirken ana sorunun, bazı kişilerin iPhone veya iPad'lerinin Wi-Fi üzerinde çalışmayı durdurmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Cihaz, WiFi ağına bağlı kalmaya devam ediyor ancak internet bağlantısı kesilmiş gibi hiçbir veri aktarımı yapmıyor. Bununla birlikte, kullanıcılar aynı ağa bağlı diğer cihazların normal şekilde çalışmaya devam ettiğini ve bağlantının genellikle kendiliğinden geri geldiğini bildiriyor. Diğer kullanıcılar ise Wi-Fi kullanmaya devam edebildiklerini ancak bağlantının bir süreliğine aşırı yavaşlayabildiğini bildiriyor.

    Sorunu yaşayan kullanıcılar hem X’te hem de Reddit’te paylaşımlar yapıyor. Bir kullanıcı Wi-Fi kanal aralığını 20 MHz, 40 MHz veya 80 MHz olarak ayarlamanın sorunları çözdüğünü iddia ediyor. Başka bir kullanıcı ise iPhone’da uçak modunu etkinleştirip ardından tekrar devre dışı bıraktığınızda sorunun çözüldüğünü aktarıyor. Bununla birlikte WiFi sorununun yaygın bir sorun mu yoksa sadece az sayıda kullanıcıyı mı etkilediği belirsiz. Apple, iPhone kullanıcılarını etkileyen Wi-Fi sorunları olduğunu henüz kabul etmedi ya da reddetmedi.

    Kaynakça https://discussions.apple.com/thread/255148144 https://twitter.com/vernalkick/status/1707217430987067571 https://www.reddit.com/r/iphone/comments/16p3mm2/iphone_15_pro_pro_max_wifi_issues_with_unifi_udr/ https://www.tweaktown.com/news/93671/ios-17-users-complain-of-wi-fi-connection-issues-after-updating/index.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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