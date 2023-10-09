iOS 17’ye geçiş beklenenden daha düşük seviyede ve bunun nedenleri çok bariz

Apple söz verdiği gibi bir güncelleme yayınladı ve çoğunlukla iPhone'daki aşırı ısınma sorunu halledildi. Başlangıçta, aşırı ısınma sorununun Apple'ın yeni A17 Pro çipinden kaynaklandığı tahmin ediliyordu. Ayrıca, 'Pro' modellerindeki yeni titanyum kaplama da aşırı ısınmaya neden olmakla suçlandı. Ancak Apple tüm bu iddiaları yalanladı ve sorunun yazılımsal bir düzeltme ile çözüleceğini belirtti. Eğer bir iPhone 15 Pro'ya sahipseniz, iOS 17.0.3’ü yüklemenizi tavsiye ederiz.
Bununla birlikte, kullanıcılar büyük olasılıkla platformun kararlı hale gelmesini bekleyecek ve ardından iOS 17'ye güncelleme yapacaklar. iOS 17 henüz ilk aşamalarında olduğu için, şirketin sahnede duyurduğu en önemli özelliklerden bazıları hala eksik.
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.