iOS 17’ye geçiş beklenenden daha düşük seviyede ve bunun nedenleri çok bariz

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17'yi geçtiğimiz ayın ikinci yarısında tüm uyumlu iPhone modelleri için genel kullanıma sunmuştu. iOS 17 mevcut özelliklere büyük iyileştirmeler getiriyor ve ayrıca Kilit Ekranı için genişletilmiş özelleştirmeler sunuyordu. Bununla birlikte, iOS 17'nin benimsenme oranı beklenmedik bir şekilde biraz düşük bir seviyede.

Hatalar iOS 17’ye geçişi yavaşlatıyor

Tam Boyutta Gör Paylaşılan istatistiklere göre, uyumlu iPhone modellerinin yalnızca yüzde 25’ü iOS 17 sürümünü kullanıyor ve bunların yalnızca yüzde 14’ü en son iOS 17.0.3 güncellemesini yüklemiş durumda. Öte yandan şu anda, uyumlu iPhone modellerinin neredeyse yüzde 60, hatta daha fazlası iOS 16 sürümlerini kullanıyor.iOS 17'nin beklenenden daha düşük benimsenme oranı ise güncellemeyle birlikte gelen birtakım sorunlardan kaynaklanıyor. Apple tarafından iOS 17'nin yeni iPhone 15 Pro modellerinin aşırı ısınmasına neden olan bir hata barındırdığı doğrulandı. Bu durum kullanıcıların yeni sürümden şüphe duymasına neden oldu.

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Apple söz verdiği gibi bir güncelleme yayınladı ve çoğunlukla iPhone'daki aşırı ısınma sorunu halledildi. Başlangıçta, aşırı ısınma sorununun Apple'ın yeni A17 Pro çipinden kaynaklandığı tahmin ediliyordu. Ayrıca, 'Pro' modellerindeki yeni titanyum kaplama da aşırı ısınmaya neden olmakla suçlandı. Ancak Apple tüm bu iddiaları yalanladı ve sorunun yazılımsal bir düzeltme ile çözüleceğini belirtti. Eğer bir iPhone 15 Pro'ya sahipseniz, iOS 17.0.3’ü yüklemenizi tavsiye ederiz.

Bununla birlikte, kullanıcılar büyük olasılıkla platformun kararlı hale gelmesini bekleyecek ve ardından iOS 17'ye güncelleme yapacaklar. iOS 17 henüz ilk aşamalarında olduğu için, şirketin sahnede duyurduğu en önemli özelliklerden bazıları hala eksik.

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iOS 17’ye geçiş beklenenden daha düşük seviyede