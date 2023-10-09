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    iOS 17’ye geçiş beklenenden daha düşük seviyede ve bunun nedenleri çok bariz

    Apple’ın yeni iOS sürümü olan iOS 17’nin benimsenme oranı beklenenden daha düşük seviyede. Muhtemelen Apple'ın düzeltmesi gereken ilk hatalar ve sorunlar bunun ana nedeni.
    iOS 17’ye geçiş beklenenden daha düşük seviyede Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17'yi geçtiğimiz ayın ikinci yarısında tüm uyumlu iPhone modelleri için genel kullanıma sunmuştu. iOS 17 mevcut özelliklere büyük iyileştirmeler getiriyor ve ayrıca Kilit Ekranı için genişletilmiş özelleştirmeler sunuyordu. Bununla birlikte, iOS 17'nin benimsenme oranı beklenmedik bir şekilde biraz düşük bir seviyede.

    Hatalar iOS 17’ye geçişi yavaşlatıyor

    iOS 17’ye geçiş beklenenden daha düşük seviyede Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan istatistiklere göre, uyumlu iPhone modellerinin yalnızca yüzde 25’ü iOS 17 sürümünü kullanıyor ve bunların yalnızca yüzde 14’ü en son iOS 17.0.3 güncellemesini yüklemiş durumda. Öte yandan şu anda, uyumlu iPhone modellerinin neredeyse yüzde 60, hatta daha fazlası iOS 16 sürümlerini kullanıyor.iOS 17'nin beklenenden daha düşük benimsenme oranı ise güncellemeyle birlikte gelen birtakım sorunlardan kaynaklanıyor. Apple tarafından iOS 17'nin yeni iPhone 15 Pro modellerinin aşırı ısınmasına neden olan bir hata barındırdığı doğrulandı. Bu durum kullanıcıların yeni sürümden şüphe duymasına neden oldu.

    Apple söz verdiği gibi bir güncelleme yayınladı ve çoğunlukla iPhone'daki aşırı ısınma sorunu halledildi. Başlangıçta, aşırı ısınma sorununun Apple'ın yeni A17 Pro çipinden kaynaklandığı tahmin ediliyordu. Ayrıca, 'Pro' modellerindeki yeni titanyum kaplama da aşırı ısınmaya neden olmakla suçlandı. Ancak Apple tüm bu iddiaları yalanladı ve sorunun yazılımsal bir düzeltme ile çözüleceğini belirtti. Eğer bir iPhone 15 Pro'ya sahipseniz, iOS 17.0.3’ü yüklemenizi tavsiye ederiz.

    Bununla birlikte, kullanıcılar büyük olasılıkla platformun kararlı hale gelmesini bekleyecek ve ardından iOS 17'ye güncelleme yapacaklar. iOS 17 henüz ilk aşamalarında olduğu için, şirketin sahnede duyurduğu en önemli özelliklerden bazıları hala eksik.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 14 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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