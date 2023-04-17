iOS 17 ile gelecek en önemli özellik belli oldu

App Store dışından uygulama yüklenebilecek
Apple, dışarıdan yüklemenin iPhone kullanıcılarının güvendiği "gizlilik ve güvenlik korumalarını baltalayacağını" ve insanları kötü amaçlı yazılım, dolandırıcılık, veri izleme ve diğer sorunlara karşı savunmasız bırakacağını iddia ediyor. Bu endişeler ne olursa olsun Apple, DMA'ya uymak zorunda zira, AB yasalarının ihlal edilmesi durumunda küresel gelirinin yüzde 20'sine kadar para cezası alma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Halihazırda Android telefonlara mağaza dışından uygulamalar yüklemek senelerdir mümkün. Ancak Apple’ın Android benzeri bir yol izleyip izlemeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Apple’ın Haziran’da gerçekleşecek olan WWDC kapsamında bu duyuruyu yapması bekleniyor. Bununla birlikte Apple'ın ayrıca macOS ve tvOS için güncellemeler duyuracağı da belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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