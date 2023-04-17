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    iOS 17 ile gelecek en önemli özellik belli oldu

    iOS 17 güncellemesi giderek yaklaşıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, iOS 17'de ilk kez kullanıcılarının App Store dışından iPhone’larına uygulamalar indirmesine izin verecek.
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    iOS 17 ile gelecek en önemli özellik belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, şimdiye kadar resmi App Store mağazası dışından harici olarak herhangi bir uygulamanın yüklenmesine izin vermiyor. Ancak görünüşe göre iOS 17 ile bu durum değişmek üzere. Bloomberg’ten Mark Gurman’a göre düzenleyici kurumların etkisiyle birlikte iOS 17’de kullanıcılar mağaza dışından uygulama yükleyebilecek.

    App Store dışından uygulama yüklenebilecek

    iOS 17 ile gelecek en önemli özellik belli oldu Tam Boyutta Gör
    App Store dışından yapılacak uygulama yüklemeleri 1 Kasım 2022'de yürürlüğe giren Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında iOS 17’de bulunacak. Dolayısıyla geliştiricilerin Apple'ın yüzde 15 ila 30'luk kesintisini ödemesine gerek kalmayacak diyebiliriz. Bununla birlikte Gurman'a göre Apple, yeni Avrupa düzenlemelerine uymak için mağaza dışı yükleme desteğini gelecek yıla kadar uygulamayı planlıyor.

    Apple, dışarıdan yüklemenin iPhone kullanıcılarının güvendiği "gizlilik ve güvenlik korumalarını baltalayacağını" ve insanları kötü amaçlı yazılım, dolandırıcılık, veri izleme ve diğer sorunlara karşı savunmasız bırakacağını iddia ediyor. Bu endişeler ne olursa olsun Apple, DMA'ya uymak zorunda zira, AB yasalarının ihlal edilmesi durumunda küresel gelirinin yüzde 20'sine kadar para cezası alma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Halihazırda Android telefonlara mağaza dışından uygulamalar yüklemek senelerdir mümkün. Ancak Apple’ın Android benzeri bir yol izleyip izlemeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Apple’ın Haziran’da gerçekleşecek olan WWDC kapsamında bu duyuruyu yapması bekleniyor. Bununla birlikte Apple'ın ayrıca macOS ve tvOS için güncellemeler duyuracağı da belirtiliyor.

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