iOS 17'de sunulacak yenilikler belli oldu: İşte ilk detaylar!

Tam Boyutta Gör Apple’ın Haziran ayında düzenlenecek WWDC’de iOS 17'yi duyurması bekleniyor. Öyle ki iOS güncellemesinin resmi duyurusu yaklaştıkça, yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Hatırlayacak olursak kısa süre önce iOS 17'nin denetim merkezinde büyük değişikler sunacağından sizlere bahsettik. Şimdi de yeni bir sızıntı, iOS 17 ile sunulacak bazı yenilikleri gün yüzüne çıkardı.

iOS 17'de sunulacak yenilikler belli oldu

Bildirilenlere göre iOS 17, performans, özelleştirme ve verimliliğe ek olarak yeni özelliklere odaklanan bir sürüm olacak. Bilmeyenler için ilk etapta iOS 17'nin performans ve kararlılığa odaklanan küçük bir güncelleme olacağına inanılıyordu. Ancak görünüşe göre Apple, yenilenmiş bir Kontrol Merkezi de dahil olmak üzere bir tekne dolusu özelliği masaya getirmeyi planlıyor.

Bunlardan ilki, iPhone 14 Pro ile kullanıma sunulan Dinamik Ada özelliği. Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 15 serisinde yer alacak dört modelde de bu özelliğe yer vermeyi planlıyor. Bu noktada iOS 17, Dinamik Ada özelliğine daha fazla yetenek ve uygulama için destek kazandıracak.

Tam Boyutta Gör Dinamik Ada geliştirmelerine ek olarak iOS 17, daha fazla özelleştirme seçeneği ile yenilenen erişilebilirlik özellikleri ve yeni Odak modları ile karşımıza çıkacak. Böylece kullanıcılar cihazlarında daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip olacak diyebiliriz. Ayrıca Kamera ve Sağlık uygulamasında da çeşitli yenilikler ile karşılaşabiliriz.

İşte iOS 17 almayacak iPhone modelleri 1 hf. önce eklendi

Son olarak sızıntı kaynağı, iOS 17’nin iPhone’lar için arama işlevini büyük ölçüde geliştireceğini söylüyor. Bu yükseltmenin ayrıntıları paylaşılmadı ancak iOS 16 ile başlayan bu yükseltmenin iOS 17 ile bir adım daha ileriye taşınacağını düşünüyoruz. Ancak bu iddiaların henüz doğrulanmadığını ve Apple'ın değişikliğe gidebileceğini unutmamak gerek.

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