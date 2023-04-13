iOS 17'de sunulacak yenilikler belli oldu: İşte ilk detaylar!

iOS 17'de sunulacak yenilikler belli oldu
Bildirilenlere göre iOS 17, performans, özelleştirme ve verimliliğe ek olarak yeni özelliklere odaklanan bir sürüm olacak. Bilmeyenler için ilk etapta iOS 17'nin performans ve kararlılığa odaklanan küçük bir güncelleme olacağına inanılıyordu. Ancak görünüşe göre Apple, yenilenmiş bir Kontrol Merkezi de dahil olmak üzere bir tekne dolusu özelliği masaya getirmeyi planlıyor.
Bunlardan ilki, iPhone 14 Pro ile kullanıma sunulan Dinamik Ada özelliği. Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 15 serisinde yer alacak dört modelde de bu özelliğe yer vermeyi planlıyor. Bu noktada iOS 17, Dinamik Ada özelliğine daha fazla yetenek ve uygulama için destek kazandıracak.
Son olarak sızıntı kaynağı, iOS 17’nin iPhone’lar için arama işlevini büyük ölçüde geliştireceğini söylüyor. Bu yükseltmenin ayrıntıları paylaşılmadı ancak iOS 16 ile başlayan bu yükseltmenin iOS 17 ile bir adım daha ileriye taşınacağını düşünüyoruz. Ancak bu iddiaların henüz doğrulanmadığını ve Apple'ın değişikliğe gidebileceğini unutmamak gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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