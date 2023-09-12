iOS 17 ne zaman çıkacak? İşte iOS 17 güncellemesinin çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPhone ve Apple Watch modellerini duyurduğu Wonderlust etkinliğinde iOS 17 çıkış tarihini de paylaştı. Böylece iPhone kullanıcılarının çokça merak ettiği "iOS 17 ne zaman yayınlacak?" sorusu da yanıt buldu.

iOS 17 güncellemesi 18 Eylül'de çıkacak 📅

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 17 güncellemesi, 18 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. iOS 17, iPhone XR ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebilecek. iPhone 15 serisi ise kutudan iOS 17 yüklü şekilde çıkacak.

iOS 17; standBy, NameDrop, canlı stickerlar, çevrimdışı haritalar gibi bir dizi yeniliğe ev sahipliği yapıyor. iOS 17 güncellemesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

iOS 17 özellikleri tanıtıldı! İşte iOS 17 yenilikleri 3 ay önce eklendi

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iOS 17 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi