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    Anlık Bildirim

    iOS 17 ne zaman çıkacak? İşte iOS 17 güncellemesinin çıkış tarihi

    Apple Wonderlust etkinliğinde, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 17 çıkış tarihi de netleşti. İşte iOS 17'nin yayınlanacağı o tarih ve güncelleme alacak telefonlar:
    iOS 17 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone ve Apple Watch modellerini duyurduğu Wonderlust etkinliğinde iOS 17 çıkış tarihini de paylaştı. Böylece iPhone kullanıcılarının çokça merak ettiği "iOS 17 ne zaman yayınlacak?" sorusu da yanıt buldu.

    iOS 17 güncellemesi 18 Eylül'de çıkacak 📅

    Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 17 güncellemesi, 18 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. iOS 17, iPhone XR ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebilecek. iPhone 15 serisi ise kutudan iOS 17 yüklü şekilde çıkacak. 

    iOS 17; standBy, NameDrop, canlı stickerlar, çevrimdışı haritalar gibi bir dizi yeniliğe ev sahipliği yapıyor. iOS 17 güncellemesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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