iOS 17 ne zaman çıkacak? İşte iOS 17 güncellemesinin çıkış tarihi

iOS 17 güncellemesi 18 Eylül'de çıkacak 📅
Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 17 güncellemesi, 18 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. iOS 17, iPhone XR ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebilecek. iPhone 15 serisi ise kutudan iOS 17 yüklü şekilde çıkacak.
iOS 17; standBy, NameDrop, canlı stickerlar, çevrimdışı haritalar gibi bir dizi yeniliğe ev sahipliği yapıyor. iOS 17 güncellemesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.