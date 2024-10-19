iOS 18.1 geliyor: İşte yapay zeka dışında iPhone'lara gelecek yeni özellikler

- Üçüncü parti uygulamalar için NFC erişimi
- Denetim Merkezi’ne ufak dokunuşlar
- iPhone Yansıtma özelliğine sürükle bırak desteği
- iPhone 16 için yeni kamera kontrolü
- Aramaları kaydetme
- Apple Müzik için TikTok entegrasyonu
- iOS 18.1 ne zaman gelecek?
- Yorumlar
Üçüncü parti uygulamalar için NFC erişimi
Apple, iOS 18.1 ile ilk kez NFC çipini üçüncü parti uygulamalara açıyor. Geliştiricilerin iPhone’un NFC çipinden faydalanması, temassız ödeme, araba anahtarı, öğrenci kimliği, otel anahtarı, mağaza içi ödeme, gibi pek çok kullanıma olanak tanıyacak. Bunun için geliştiricilerin Apple ile ticari anlaşmaya girmesi, NFC ve SE hakkını talep etmeleri ve iPhone’un NFC çipine erişmek için ilgili ücretleri ödemeleri gerekecek. Öte yandan, uygulamalar ne zaman gelecek belli değil. Yalnızca, belli başlı ülkelerde (Avustralya, Brezilya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD) kullanılabileceğini biliyoruz.
Denetim Merkezi’ne ufak dokunuşlar
iOS 18, tamamen özelleştirilebilir yepyeni Denetim Merkezi ile geliyor. iOS 18.1, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak birkaç değişiklik getiriyor. Artık tüm bağlantı kontrolleri için ayrı geçiş düğmesi var. Ayrıca Denetim Merkezi’ni ilk haline döndürmek istediğinizde düzeni sıfırlamanıza izin veren yeni bir seçenek var. Ayarlar’a eklenen yeni “Denetim Merkezi’ni Sıfırla” seçeneğiyle özelleştirdiğiniz kontrol merkezini beğenmezseniz orijinal haline geri getirebiliyorsunuz.
iPhone Yansıtma özelliğine sürükle bırak desteği
Apple, iPhone Yansıtma özelliğini ilk tanıttığında iPhone’la Mac arasında dosyaların kolayca aktarıldığını da gösterdi. Ancak, dosyaları sürükle bırak yaparak cihazlar arasında taşıma iOS 18.1 güncellemesine kadar mümkün olmadı. iPhone Mirroring, hem iOS 18.1 hem de macOS 15.1 gerektiriyor.
iPhone 16 için yeni kamera kontrolü
iPhone 16 sahibiyseniz ve yeni kamera denetimi tuşunu sevdiyseniz iOS 18.1’i yüklediğinizde yeni bir seçenek göreceksiniz. Artık kamera kontrolünde kaydırarak ön kameraya geçebiliyorsunuz. Kamera Denetimi düğmesine iki kez hafifçe bastıktan sonra Kameralar menüsünde en sola kaydırdığınızda karşınıza çıkacak.
Aramaları kaydetme
iPhone XS ve daha yeni modellerde aramalar kaydedilebilecek. Telefon görüşmesi sırasında sol üst köşede yeni bir simge göreceksiniz. Bu simgeye dokunduğunuzda arama kaydı başlayacak. Aramayı kaydettiğinize dair karşı tarafa da bir uyarı gidecek. Aramayı kaydetmenin yanı sıra konuşulanların da bir özetini alabileceksiniz. Yalnız, arama kaydını yazılı olarak alma Türkiye’de yok.
Apple Müzik için TikTok entegrasyonu
iOS 18.1’i yüklediğinizde Müzik uygulamasında bir şarkıyı veya albümü doğrudan TikTok’ta kolayca paylaşmanıza olanak tanıyan yeni bir düğme göreceksiniz. Şarkıyı TikTok’ta video olarak paylaşmak veya birine özel mesaj olarak göndermek size kalmış. Fotoğraf veya video olarak göndermeyi seçtiğinizde TikTok şarkıyı otomatik olarak gönderiye ekleyecek; böylece diğer kişiler şarkıyı görüntülediklerinde sesini duyacak.
iOS 18.1 ne zaman gelecek?
Apple’ın iOS 18.1 güncellemesini 28 Ekim’de yayınlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)