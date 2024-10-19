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    iOS 18.1 geliyor: İşte yapay zeka dışında iPhone'lara gelecek yeni özellikler

    iOS 18.1, yakında yayınlanacak. Güncelleme, Apple Intelligence'ı getiriyor ancak yapay zeka özellikleri Türkiye'de Türkçe olarak kullanılamayacak. Peki iOS 18.1, AI dışında neler getirecek?
    iOS 18.1 iPhone gelecek yenilikler Tam Boyutta Gör
    iOS 18.1, iPhone’u İngilizce kullananlar için birkaç yapay zeka özelliği getirecek. Apple Intelligence ötesinde iOS 18.1, iPhone kullanıcıları için başka yeni özellikler de içeriyor. İşte bu ayın ilerleyen günlerinde yayınlanması beklenen iOS 18.1 ile iPhone’lara gelecek yeni özellikler:

    Üçüncü parti uygulamalar için NFC erişimi

    Apple, iOS 18.1 ile ilk kez NFC çipini üçüncü parti uygulamalara açıyor. Geliştiricilerin iPhone’un NFC çipinden faydalanması, temassız ödeme, araba anahtarı, öğrenci kimliği, otel anahtarı, mağaza içi ödeme, gibi pek çok kullanıma olanak tanıyacak. Bunun için geliştiricilerin Apple ile ticari anlaşmaya girmesi, NFC ve SE hakkını talep etmeleri ve iPhone’un NFC çipine erişmek için ilgili ücretleri ödemeleri gerekecek. Öte yandan, uygulamalar ne zaman gelecek belli değil. Yalnızca, belli başlı ülkelerde (Avustralya, Brezilya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD) kullanılabileceğini biliyoruz.

    Denetim Merkezi’ne ufak dokunuşlar

    iOS 18, tamamen özelleştirilebilir yepyeni Denetim Merkezi ile geliyor. iOS 18.1, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak birkaç değişiklik getiriyor. Artık tüm bağlantı kontrolleri için ayrı geçiş düğmesi var. Ayrıca Denetim Merkezi’ni ilk haline döndürmek istediğinizde düzeni sıfırlamanıza izin veren yeni bir seçenek var. Ayarlar’a eklenen yeni “Denetim Merkezi’ni Sıfırla” seçeneğiyle özelleştirdiğiniz kontrol merkezini beğenmezseniz orijinal haline geri getirebiliyorsunuz.

    iPhone Yansıtma özelliğine sürükle bırak desteği

    Apple, iPhone Yansıtma özelliğini ilk tanıttığında iPhone’la Mac arasında dosyaların kolayca aktarıldığını da gösterdi. Ancak, dosyaları sürükle bırak yaparak cihazlar arasında taşıma iOS 18.1 güncellemesine kadar mümkün olmadı. iPhone Mirroring, hem iOS 18.1 hem de macOS 15.1 gerektiriyor.

    iPhone 16 için yeni kamera kontrolü

    iPhone 16 sahibiyseniz ve yeni kamera denetimi tuşunu sevdiyseniz iOS 18.1’i yüklediğinizde yeni bir seçenek göreceksiniz. Artık kamera kontrolünde kaydırarak ön kameraya geçebiliyorsunuz. Kamera Denetimi düğmesine iki kez hafifçe bastıktan sonra Kameralar menüsünde en sola kaydırdığınızda karşınıza çıkacak.

    Aramaları kaydetme

    iPhone XS ve daha yeni modellerde aramalar kaydedilebilecek. Telefon görüşmesi sırasında sol üst köşede yeni bir simge göreceksiniz. Bu simgeye dokunduğunuzda arama kaydı başlayacak. Aramayı kaydettiğinize dair karşı tarafa da bir uyarı gidecek. Aramayı kaydetmenin yanı sıra konuşulanların da bir özetini alabileceksiniz. Yalnız, arama kaydını yazılı olarak alma Türkiye’de yok.

    Apple Müzik için TikTok entegrasyonu

    iOS 18.1’i yüklediğinizde Müzik uygulamasında bir şarkıyı veya albümü doğrudan TikTok’ta kolayca paylaşmanıza olanak tanıyan yeni bir düğme göreceksiniz. Şarkıyı TikTok’ta video olarak paylaşmak veya birine özel mesaj olarak göndermek size kalmış. Fotoğraf veya video olarak göndermeyi seçtiğinizde TikTok şarkıyı otomatik olarak gönderiye ekleyecek; böylece diğer kişiler şarkıyı görüntülediklerinde sesini duyacak.

    iOS 18.1 ne zaman gelecek?

    Apple’ın iOS 18.1 güncellemesini 28 Ekim’de yayınlaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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