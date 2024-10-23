iOS 18.1 haftaya yayınlanacak: İşte iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

- iOS 18.1 yenilikler listesi
- Apple Intelligence
- Kamera
- AirPods
- Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler
- Yorumlar
iOS 18.1 yenilikler listesi
iOS 18.1, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerindeki beklenmedik yeniden başlatma sorunu gideriyor. AirPods Pro 2 kullanıcıları için yeni işitme cihazı özelliğini getiriyor. Bildirim özetleri, özellikle de e-posta özetleri gibi Tim Cook’un hayatını değiştirdiği söylediği Apple Intelligence özelliklerini sunan bir güncelleme olarak gelecek. İşte Apple’ın iOS 18.1 sürüm notlarına göre gelecek tüm yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler:
Apple Intelligence
- Yazma araçları: Metni yeniden yazma, dil bilgisini düzeltme ve özetleme
- Yeni görünüm ve daha zengin dil anlayışı, konuşma bağlamı, doğal ses geliştirmeleriyle Siri
- Fotoğraflarda dikkat dağıtıcı unsurları kaldıran Düzelt aracı
- Fotoğraflarda açıklama yazarak bir anı oluşturma
- Bildirim özetleri ile en önemli bilgileri kolayca alma
- Kesintileri Azalt: Dikkat dağıtıcı unsurları azaltan yeni odak modu
- Mesajlar ve Mail için akıllı yanıt
- E-postada öncelikli mesajlar
- Ses kaydını yazıya dökme (Notlar)
- Aramaları kaydetme ve belli diller için yazıya dökme
Kamera
- iPhone 16’larda kamera denetimi ile hızlıca ön kameraya geçme
- iPhone 15 Pro’lar için yeni uzamsal kamera modu
AirPods
- AirPods Pro 2 için işitme testi, işitme cihazı ve işitme koruması özelliği
Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler
- Denetim Merkezi’ne bağlantıları tek tek ekleme
- Denetim Merkezi düzenini sıfırlama
- App Store’da doğal dille aranılan şeyin daha kolay bulunması
- Podcast’lerde oynatılmamış bölümlerin oynatılmış olarak işaretlenmesi sorununu düzeltir
- 4K 60fps’te kaydedilen videoların cihaz sıcakken Fotoğraflar’da takılarak oynatılması sorununu düzeltir
- iPhone 16 ve 16 Pro modellerinin beklenmedik şekilde yeniden başlatılması sorununu düzeltir
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)