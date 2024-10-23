iOS 18.1 haftaya yayınlanacak: İşte iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

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Tam Boyutta Gör iOS 18.1 RC (Release Candidate) sürümü geliştiriciler ve public beta programına katılan meraklı kullanıcılar için yayınlandı. iPhone 15 Pro ve iPhone 16 kullanıcıları için ilk Apple Intelligence özelliklerini getirecek sürüm ancak yalnızca yapay zekadan ibaret bir güncelleme olmayacak.

Tim Cook'tan yapay zeka açıklaması: Apple, en iyisi olacak! 1 gün önce eklendi

iOS 18.1 yenilikler listesi

iOS 18.1, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerindeki beklenmedik yeniden başlatma sorunu gideriyor. AirPods Pro 2 kullanıcıları için yeni işitme cihazı özelliğini getiriyor. Bildirim özetleri, özellikle de e-posta özetleri gibi Tim Cook’un hayatını değiştirdiği söylediği Apple Intelligence özelliklerini sunan bir güncelleme olarak gelecek. İşte Apple’ın iOS 18.1 sürüm notlarına göre gelecek tüm yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler:

Apple Intelligence

Yazma araçları: Metni yeniden yazma, dil bilgisini düzeltme ve özetleme

Yeni görünüm ve daha zengin dil anlayışı, konuşma bağlamı, doğal ses geliştirmeleriyle Siri

Fotoğraflarda dikkat dağıtıcı unsurları kaldıran Düzelt aracı

Fotoğraflarda açıklama yazarak bir anı oluşturma

Bildirim özetleri ile en önemli bilgileri kolayca alma

Kesintileri Azalt: Dikkat dağıtıcı unsurları azaltan yeni odak modu

Mesajlar ve Mail için akıllı yanıt

E-postada öncelikli mesajlar

Ses kaydını yazıya dökme (Notlar)

Aramaları kaydetme ve belli diller için yazıya dökme

Kamera

iPhone 16’larda kamera denetimi ile hızlıca ön kameraya geçme

iPhone 15 Pro’lar için yeni uzamsal kamera modu

AirPods

AirPods Pro 2 için işitme testi, işitme cihazı ve işitme koruması özelliği

Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

Denetim Merkezi’ne bağlantıları tek tek ekleme

Denetim Merkezi düzenini sıfırlama

App Store’da doğal dille aranılan şeyin daha kolay bulunması

Podcast’lerde oynatılmamış bölümlerin oynatılmış olarak işaretlenmesi sorununu düzeltir

4K 60fps’te kaydedilen videoların cihaz sıcakken Fotoğraflar’da takılarak oynatılması sorununu düzeltir

iPhone 16 ve 16 Pro modellerinin beklenmedik şekilde yeniden başlatılması sorununu düzeltir

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iOS Haberleri

iOS 18.1 ile iPhone'lara gelecek tüm yeni özellikler belli oldu