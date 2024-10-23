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    Anlık Bildirim

    iOS 18.1 haftaya yayınlanacak: İşte iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

    Apple, geçtiğimiz gün iOS 18.1 RC sürümü yayınladı. Bu, genellikle final sürümü oluyor ve gelecek tüm yenilikleri gösteriyor. iOS 18.1 güncellemesi, birçok iyileştirme ve hata düzeltmesi de içeriyor.
    ios 18.1 rc indir Tam Boyutta Gör
    iOS 18.1 RC (Release Candidate) sürümü geliştiriciler ve public beta programına katılan meraklı kullanıcılar için yayınlandı. iPhone 15 Pro ve iPhone 16 kullanıcıları için ilk Apple Intelligence özelliklerini getirecek sürüm ancak yalnızca yapay zekadan ibaret bir güncelleme olmayacak.

    iOS 18.1 yenilikler listesi

    iOS 18.1, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerindeki beklenmedik yeniden başlatma sorunu gideriyor. AirPods Pro 2 kullanıcıları için yeni işitme cihazı özelliğini getiriyor. Bildirim özetleri, özellikle de e-posta özetleri gibi Tim Cook’un hayatını değiştirdiği söylediği Apple Intelligence özelliklerini sunan bir güncelleme olarak gelecek. İşte Apple’ın iOS 18.1 sürüm notlarına göre gelecek tüm yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler:

    Apple Intelligence

    • Yazma araçları: Metni yeniden yazma, dil bilgisini düzeltme ve özetleme
    • Yeni görünüm ve daha zengin dil anlayışı, konuşma bağlamı, doğal ses geliştirmeleriyle Siri
    • Fotoğraflarda dikkat dağıtıcı unsurları kaldıran Düzelt aracı
    • Fotoğraflarda açıklama yazarak bir anı oluşturma
    • Bildirim özetleri ile en önemli bilgileri kolayca alma
    • Kesintileri Azalt: Dikkat dağıtıcı unsurları azaltan yeni odak modu
    • Mesajlar ve Mail için akıllı yanıt
    • E-postada öncelikli mesajlar
    • Ses kaydını yazıya dökme (Notlar)
    • Aramaları kaydetme ve belli diller için yazıya dökme

    Kamera

    • iPhone 16’larda kamera denetimi ile hızlıca ön kameraya geçme
    • iPhone 15 Pro’lar için yeni uzamsal kamera modu

    AirPods

    • AirPods Pro 2 için işitme testi, işitme cihazı ve işitme koruması özelliği

    Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

    • Denetim Merkezi’ne bağlantıları tek tek ekleme
    • Denetim Merkezi düzenini sıfırlama
    • App Store’da doğal dille aranılan şeyin daha kolay bulunması
    • Podcast’lerde oynatılmamış bölümlerin oynatılmış olarak işaretlenmesi sorununu düzeltir
    • 4K 60fps’te kaydedilen videoların cihaz sıcakken Fotoğraflar’da takılarak oynatılması sorununu düzeltir
    • iPhone 16 ve 16 Pro modellerinin beklenmedik şekilde yeniden başlatılması sorununu düzeltir
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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