Tim Cook: iOS 18.1, iOS 17.1'e göre iki kat daha hızlı yayılıyor

Şirketin en son iPhone yazılımında, kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen bazı yeni yapay zeka araçları mevcut. Görünüşe bakılırsa bunlar kullanıcı tarafında büyük bir merak uyandırmış durumda. Bu arada Apple Intelligence'ın henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.
Cook'un e-posta yönetimini kolaylaştırıyor
iOS 18.1 benimsenme oranınındaki bu hızlı yükseliş, Apple Intelligence yapay zeka sistemine bağlanıyor. Söz konusu yapay zeka araçları fotoğraf düzenleme ve mesaj yazma gibi günlük işleri kolaylaştırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarlandı.
Cook, kısa süre önce Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin kendi iş yaşamında nasıl fark yarattığına da değindi. Özellikle yapay zeka destekli e-posta özetlerinin, yoğun posta kutusuyla başa çıkmasına yardımcı olduğunu söyledi. Cook gibi her gün yüzlerce e-posta ile ilgilenmek zorunda kalan biri için bu kesinlikle büyük bir konfor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über