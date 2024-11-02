2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple CEO'su Tim Cook, iOS 18.1 güncellemesinin benimsenme oranının, bir önceki yılın iOS 17.1 sürümüne göre iki kat daha hızlı olduğunu açıkladı. Bu hızlı yükselişin başlıca nedeni olarak, Apple'ın yeni yapay zeka özelliği olan "Apple Intelligence" gösteriliyor.

iOS 18.1 yayınlandı: Türkiye'ye Apple Intelligence yok! 4 gün önce eklendi

Şirketin en son iPhone yazılımında, kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen bazı yeni yapay zeka araçları mevcut. Görünüşe bakılırsa bunlar kullanıcı tarafında büyük bir merak uyandırmış durumda. Bu arada Apple Intelligence'ın henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör

Cook'un e-posta yönetimini kolaylaştırıyor

iOS 18.1 benimsenme oranınındaki bu hızlı yükseliş, Apple Intelligence yapay zeka sistemine bağlanıyor. Söz konusu yapay zeka araçları fotoğraf düzenleme ve mesaj yazma gibi günlük işleri kolaylaştırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarlandı.

Cook, kısa süre önce Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin kendi iş yaşamında nasıl fark yarattığına da değindi. Özellikle yapay zeka destekli e-posta özetlerinin, yoğun posta kutusuyla başa çıkmasına yardımcı olduğunu söyledi. Cook gibi her gün yüzlerce e-posta ile ilgilenmek zorunda kalan biri için bu kesinlikle büyük bir konfor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Tim Cook: iOS 18.1, iOS 17.1'e göre iki kat daha hızlı yayılıyor