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    Anlık Bildirim

    Tim Cook: iOS 18.1, iOS 17.1'e göre iki kat daha hızlı yayılıyor

    Apple CEO'su Tim Cook, iOS 18.1'in benimsenme oranının iOS 17.1'e göre iki kat daha hızlı olduğunu duyurdu. Bu hızlı artış, işletim sistemine eklenen Apple Intelligence yapay zeka sistemine bağlanıyor
    Tim Cook: iOS 18.1, iOS 17.1'e göre iki kat daha hızlı yayılıyor Tam Boyutta Gör
    Apple CEO'su Tim Cook, iOS 18.1 güncellemesinin benimsenme oranının, bir önceki yılın iOS 17.1 sürümüne göre iki kat daha hızlı olduğunu açıkladı. Bu hızlı yükselişin başlıca nedeni olarak, Apple'ın yeni yapay zeka özelliği olan "Apple Intelligence" gösteriliyor.

    Şirketin en son iPhone yazılımında, kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen bazı yeni yapay zeka araçları mevcut. Görünüşe bakılırsa bunlar kullanıcı tarafında büyük bir merak uyandırmış durumda. Bu arada Apple Intelligence'ın henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.

    Tim Cook: iOS 18.1, iOS 17.1'e göre iki kat daha hızlı yayılıyor Tam Boyutta Gör

    Cook'un e-posta yönetimini kolaylaştırıyor

    iOS 18.1 benimsenme oranınındaki bu hızlı yükseliş, Apple Intelligence yapay zeka sistemine bağlanıyor. Söz konusu yapay zeka araçları fotoğraf düzenleme ve mesaj yazma gibi günlük işleri kolaylaştırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarlandı.

    Cook, kısa süre önce Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin kendi iş yaşamında nasıl fark yarattığına da değindi. Özellikle yapay zeka destekli e-posta özetlerinin, yoğun posta kutusuyla başa çıkmasına yardımcı olduğunu söyledi. Cook gibi her gün yüzlerce e-posta ile ilgilenmek zorunda kalan biri için bu kesinlikle büyük bir konfor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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