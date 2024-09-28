iOS 18.1 geliyor: İşte iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri

- iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek Apple Intelligence özellikleri
- Apple Intelligence hangi cihazlarla uyumlu?
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iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek Apple Intelligence özellikleri
İlk Apple Intelligence özellikleri için iPhone’unuzda 4GB boş alan olması gerekiyor. İlerleyen güncellemelerle daha fazla yapay zeka özelliğinin sunulmasıyla bu alan gereksinimi daha da artacak. iOS 18.1 ile iPhone’lara gelecek yapay zeka özellikleri şunlar olacak:
- Metni düzeltmek, yeniden yazmak veya biçimlendirmek için yazma araçları
- Fotoğraflarda istenmeyen kişi ya da nesneleri kolayca kaldırmanız için Düzelt aracı
- Yapay zekanın fotoğraflarla anı filmi oluşturması
- Fotoğraflarda doğal dil araması
- Bildirim özetleri alma
- Yeni ve geliştirilmiş Siri’nin ilk versiyonu
- Mail uygulamasında öncelikli iletiler
- Mail ve Mesajlar’da akıllı yanıt
- Mail ve Mesajlar’da özet
- Kesilmeleri azalt odak modu
Apple Intelligence hangi cihazlarla uyumlu?
Apple Intelligence, iOS 18.1 yüklü iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro modelleri ile birlikte M1 ve daha yeni işlemcili iPad ve Mac bilgisayarlara gelecek. Bölge kısıtlaması yok; cihaz bölgesini Amerika olarak ayarlama zorunluluğu kaldırıldı ancak cihaz dilini İngilizce olarak ayarlamanız gerekiyor. Apple, 2025’te Apple Intelligence’ın İngilizce dışında birkaç dilde daha kullanılacağını açıkladı ancak listede Türkçe yoktu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu