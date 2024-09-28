iOS 18.1 geliyor: İşte iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 16 ve önceki WWDC etkinliğinde gösterdiği yapay zekaya ilişkin özelliklerden bazıları iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek. iOS 18.1, Ekim ayında yayınlanacak ancak yalnızca iPhone 15 Pro modelleriyle birlikte iPhone 16 serisi Apple Intelligence’ı alabilecek.

İşte iPhone'lara gelecek Apple Intelligence'ın yol haritası 5 gün önce eklendi

iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek Apple Intelligence özellikleri

İlk Apple Intelligence özellikleri için iPhone’unuzda 4GB boş alan olması gerekiyor. İlerleyen güncellemelerle daha fazla yapay zeka özelliğinin sunulmasıyla bu alan gereksinimi daha da artacak. iOS 18.1 ile iPhone’lara gelecek yapay zeka özellikleri şunlar olacak:

Metni düzeltmek, yeniden yazmak veya biçimlendirmek için yazma araçları

Fotoğraflarda istenmeyen kişi ya da nesneleri kolayca kaldırmanız için Düzelt aracı

Yapay zekanın fotoğraflarla anı filmi oluşturması

Fotoğraflarda doğal dil araması

Bildirim özetleri alma

Yeni ve geliştirilmiş Siri’nin ilk versiyonu

Mail uygulamasında öncelikli iletiler

Mail ve Mesajlar’da akıllı yanıt

Mail ve Mesajlar’da özet

Kesilmeleri azalt odak modu

Apple Intelligence hangi cihazlarla uyumlu?

Apple Intelligence, iOS 18.1 yüklü iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro modelleri ile birlikte M1 ve daha yeni işlemcili iPad ve Mac bilgisayarlara gelecek. Bölge kısıtlaması yok; cihaz bölgesini Amerika olarak ayarlama zorunluluğu kaldırıldı ancak cihaz dilini İngilizce olarak ayarlamanız gerekiyor. Apple, 2025’te Apple Intelligence’ın İngilizce dışında birkaç dilde daha kullanılacağını açıkladı ancak listede Türkçe yoktu.

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iOS 18.1 ile iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri