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    Anlık Bildirim

    iOS 18.1 geliyor: İşte iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri

    Apple'ın Ekim ayında iPhone'lar için iOS 18.1'i yayınlaması bekleniyor. Bu güncelleme, Apple Intelligence özelliklerinden bazılarını getirecek ilk sürüm olacak. 
    ios 18.1 güncellemesi ile gelecek iphone yapay zeka özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 16 ve önceki WWDC etkinliğinde gösterdiği yapay zekaya ilişkin özelliklerden bazıları iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek. iOS 18.1, Ekim ayında yayınlanacak ancak yalnızca iPhone 15 Pro modelleriyle birlikte iPhone 16 serisi Apple Intelligence’ı alabilecek.

    iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek Apple Intelligence özellikleri

    İlk Apple Intelligence özellikleri için iPhone’unuzda 4GB boş alan olması gerekiyor. İlerleyen güncellemelerle daha fazla yapay zeka özelliğinin sunulmasıyla bu alan gereksinimi daha da artacak. iOS 18.1 ile iPhone’lara gelecek yapay zeka özellikleri şunlar olacak:

    • Metni düzeltmek, yeniden yazmak veya biçimlendirmek için yazma araçları
    • Fotoğraflarda istenmeyen kişi ya da nesneleri kolayca kaldırmanız için Düzelt aracı
    • Yapay zekanın fotoğraflarla anı filmi oluşturması
    • Fotoğraflarda doğal dil araması
    • Bildirim özetleri alma
    • Yeni ve geliştirilmiş Siri’nin ilk versiyonu
    • Mail uygulamasında öncelikli iletiler
    • Mail ve Mesajlar’da akıllı yanıt
    • Mail ve Mesajlar’da özet
    • Kesilmeleri azalt odak modu

    Apple Intelligence hangi cihazlarla uyumlu?

    Apple Intelligence, iOS 18.1 yüklü iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro modelleri ile birlikte M1 ve daha yeni işlemcili iPad ve Mac bilgisayarlara gelecek. Bölge kısıtlaması yok; cihaz bölgesini Amerika olarak ayarlama zorunluluğu kaldırıldı ancak cihaz dilini İngilizce olarak ayarlamanız gerekiyor. Apple, 2025’te Apple Intelligence’ın İngilizce dışında birkaç dilde daha kullanılacağını açıkladı ancak listede Türkçe yoktu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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