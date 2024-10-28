iOS 18.1 yayınlandı: Türkiye'deki iPhone'lara Apple Intelligence yok!

- iOS 18.1 ile iPhone’lara gelen tüm yenilikler
- Aramaları kaydetme
- Kamera Denetimi iyileştirmeleri
- AirPods Pro 2 için işitme testi özelliği
- İyileştirmeler ve hata düzeltmeleri
- Yorumlar
iOS 18.1 ile iPhone’lara gelen tüm yenilikler
iOS 18.1 güncellemesi, iPhone 16 modelleri için Kamera Denetimi iyileştirmeleri, uzamsal fotoğraf çekebilme ve telefon aramalarını kaydetme özelliğiyle birlikte başka özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor. İşte sürüm notlarına göre iOS 18.1 ile gelen yeni özellikler, düzeltilen hatalar:
Aramaları kaydetme
- Arama kayıtları, canlı telefon görüşmelerinin veya sesli FaceTime aramalarının kaydını yapmanızı sağlar. Aramanın kaydedildiğine dair otomatik bir duyuru yapılır.
Kamera Denetimi iyileştirmeleri
- Kamera Denetimi, ön TrueDepth kameraya hızla geçebilir (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)
- Uzamsal video çekiminin yanı sıra uzamsal fotoğraf çekimi, yeni Uzamsal kamera modunda kullanılabilir (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)
AirPods Pro 2 için işitme testi özelliği
- İşitme Testi özelliği, evinizin rahatlığında bilimsel olarak doğrulanmış işitme testi sonuçları sunar (18 yaş ve üstü kullanıcılar içindir)
- İşitme Yardımı özelliği; müziklerin, videoların ve aramaların yanı sıra bulunduğunuz ortamdaki seslere de otomatik olarak uygulanan kişiselleştirilmiş, klinik dereceli yardım sağlar (hafif ila orta şiddette işitme kaybı olduğu algılanan 18 yaş ve üstü kullanıcılar içindir)
İyileştirmeler ve hata düzeltmeleri
- Denetim Merkezi, bağlantı denetimlerini ayrı ayrı eklemenizi ve konfigürasyonunuzu sıfırlamanızı sağlayan yeni seçenekler içerir
- RCS İşletme Mesajları, RCS üzerinden işletmelerle bağlantı kurmanıza olanak tanır (operatör desteği gerekir)
- Podcast'lerde oynatılmamış bölümlerin oynatılmış olarak işaretlenmesine neden olan bir sorunu düzeltir
- Aygıt sıcakken 4K, 60 kare/sn. hızında kaydedilen videoların Fotoğraflar'daki video oynatımı ilerletilirken tutukluk yaşanmasına neden olan bir sorunu düzeltir
- Dijital araba anahtarlarının, bir yedeklemeden geri yüklendikten veya doğrudan başka bir iPhone’dan aktarıldıktan sonra pasif giriş ile taşıtın kilidini açamamasına veya taşıtı çalıştıramamasına neden olan bir sorunu düzeltir
- iPhone 16 veya iPhone 16 Pro modellerinin beklenmedik şekilde yeniden başlatılmasına neden olan bir sorunu düzeltir
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu