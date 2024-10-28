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    iOS 18.1 yayınlandı: Türkiye'deki iPhone'lara Apple Intelligence yok!

    Apple, beklendiği üzere 28 Ekim'de iOS 18.1 final sürümünü indirmeye açtı. Güncelleme, belli iPhone'lara yapay zekayı getiriyor ancak Türkiye'deki kullanıcılara Apple Intelligence sunulmadı.
    iPhone iOS 18.1 güncelle & indir Tam Boyutta Gör
    Apple, üç aylık beta testinin ardından iOS 18.1’i yayınladı. Güncelleme, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisi için ilk Apple Intelligence özelliklerini getiriyor ancak Türkiye’deki kullanıcılar için yapay zeka aktif değil gibi görünüyor çünkü sürüm notlarında belirtilmiyor.

    iOS 18.1 ile iPhone’lara gelen tüm yenilikler

    iOS 18.1 güncellemesi, iPhone 16 modelleri için Kamera Denetimi iyileştirmeleri, uzamsal fotoğraf çekebilme ve telefon aramalarını kaydetme özelliğiyle birlikte başka özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor. İşte sürüm notlarına göre iOS 18.1 ile gelen yeni özellikler, düzeltilen hatalar:

    Aramaları kaydetme

    • Arama kayıtları, canlı telefon görüşmelerinin veya sesli FaceTime aramalarının kaydını yapmanızı sağlar. Aramanın kaydedildiğine dair otomatik bir duyuru yapılır.

    Kamera Denetimi iyileştirmeleri

    • Kamera Denetimi, ön TrueDepth kameraya hızla geçebilir (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)
    • Uzamsal video çekiminin yanı sıra uzamsal fotoğraf çekimi, yeni Uzamsal kamera modunda kullanılabilir (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

    AirPods Pro 2 için işitme testi özelliği

    • İşitme Testi özelliği, evinizin rahatlığında bilimsel olarak doğrulanmış işitme testi sonuçları sunar (18 yaş ve üstü kullanıcılar içindir)
    • İşitme Yardımı özelliği; müziklerin, videoların ve aramaların yanı sıra bulunduğunuz ortamdaki seslere de otomatik olarak uygulanan kişiselleştirilmiş, klinik dereceli yardım sağlar (hafif ila orta şiddette işitme kaybı olduğu algılanan 18 yaş ve üstü kullanıcılar içindir)

    İyileştirmeler ve hata düzeltmeleri

    • Denetim Merkezi, bağlantı denetimlerini ayrı ayrı eklemenizi ve konfigürasyonunuzu sıfırlamanızı sağlayan yeni seçenekler içerir
    • RCS İşletme Mesajları, RCS üzerinden işletmelerle bağlantı kurmanıza olanak tanır (operatör desteği gerekir)
    • Podcast'lerde oynatılmamış bölümlerin oynatılmış olarak işaretlenmesine neden olan bir sorunu düzeltir
    • Aygıt sıcakken 4K, 60 kare/sn. hızında kaydedilen videoların Fotoğraflar'daki video oynatımı ilerletilirken tutukluk yaşanmasına neden olan bir sorunu düzeltir
    • Dijital araba anahtarlarının, bir yedeklemeden geri yüklendikten veya doğrudan başka bir iPhone’dan aktarıldıktan sonra pasif giriş ile taşıtın kilidini açamamasına veya taşıtı çalıştıramamasına neden olan bir sorunu düzeltir
    • iPhone 16 veya iPhone 16 Pro modellerinin beklenmedik şekilde yeniden başlatılmasına neden olan bir sorunu düzeltir
    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/10/28/ios-18-1-now-available-with-apple-intelligence-features-more/ https://www.apple.com/newsroom/2024/10/apple-intelligence-is-available-today-on-iphone-ipad-and-mac/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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