iOS 18.1 yayınlandı: Türkiye'deki iPhone'lara Apple Intelligence yok!

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Tam Boyutta Gör Apple, üç aylık beta testinin ardından iOS 18.1’i yayınladı. Güncelleme, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisi için ilk Apple Intelligence özelliklerini getiriyor ancak Türkiye’deki kullanıcılar için yapay zeka aktif değil gibi görünüyor çünkü sürüm notlarında belirtilmiyor.

iOS 18.1 ile iPhone’lara gelen tüm yenilikler

iOS 18.1 güncellemesi, iPhone 16 modelleri için Kamera Denetimi iyileştirmeleri, uzamsal fotoğraf çekebilme ve telefon aramalarını kaydetme özelliğiyle birlikte başka özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor. İşte sürüm notlarına göre iOS 18.1 ile gelen yeni özellikler, düzeltilen hatalar:

Aramaları kaydetme

Arama kayıtları, canlı telefon görüşmelerinin veya sesli FaceTime aramalarının kaydını yapmanızı sağlar. Aramanın kaydedildiğine dair otomatik bir duyuru yapılır.

Kamera Denetimi iyileştirmeleri

Kamera Denetimi , ön TrueDepth kameraya hızla geçebilir (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

, ön TrueDepth kameraya hızla geçebilir (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) Uzamsal video çekiminin yanı sıra uzamsal fotoğraf çekimi, yeni Uzamsal kamera modunda kullanılabilir (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

AirPods Pro 2 için işitme testi özelliği

İşitme Testi özelliği, evinizin rahatlığında bilimsel olarak doğrulanmış işitme testi sonuçları sunar (18 yaş ve üstü kullanıcılar içindir)

özelliği, evinizin rahatlığında bilimsel olarak doğrulanmış işitme testi sonuçları sunar (18 yaş ve üstü kullanıcılar içindir) İşitme Yardımı özelliği; müziklerin, videoların ve aramaların yanı sıra bulunduğunuz ortamdaki seslere de otomatik olarak uygulanan kişiselleştirilmiş, klinik dereceli yardım sağlar (hafif ila orta şiddette işitme kaybı olduğu algılanan 18 yaş ve üstü kullanıcılar içindir)

İyileştirmeler ve hata düzeltmeleri

Denetim Merkezi , bağlantı denetimlerini ayrı ayrı eklemenizi ve konfigürasyonunuzu sıfırlamanızı sağlayan yeni seçenekler içerir

, bağlantı denetimlerini ayrı ayrı eklemenizi ve konfigürasyonunuzu sıfırlamanızı sağlayan yeni seçenekler içerir RCS İşletme Mesajları , RCS üzerinden işletmelerle bağlantı kurmanıza olanak tanır (operatör desteği gerekir)

, RCS üzerinden işletmelerle bağlantı kurmanıza olanak tanır (operatör desteği gerekir) Podcast'lerde oynatılmamış bölümlerin oynatılmış olarak işaretlenmesine neden olan bir sorunu düzeltir

oynatılmamış bölümlerin oynatılmış olarak işaretlenmesine neden olan bir sorunu düzeltir Aygıt sıcakken 4K, 60 kare/sn. hızında kaydedilen videoların Fotoğraflar'daki video oynatımı ilerletilirken tutukluk yaşanmasına neden olan bir sorunu düzeltir

Dijital araba anahtarlarının , bir yedeklemeden geri yüklendikten veya doğrudan başka bir iPhone’dan aktarıldıktan sonra pasif giriş ile taşıtın kilidini açamamasına veya taşıtı çalıştıramamasına neden olan bir sorunu düzeltir

, bir yedeklemeden geri yüklendikten veya doğrudan başka bir iPhone’dan aktarıldıktan sonra pasif giriş ile taşıtın kilidini açamamasına veya taşıtı çalıştıramamasına neden olan bir sorunu düzeltir iPhone 16 veya iPhone 16 Pro modellerinin beklenmedik şekilde yeniden başlatılmasına neden olan bir sorunu düzeltir

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iOS 18.1 yayınlandı: Türkiye'ye Apple Intelligence yok!